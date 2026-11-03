“Yo le he cagado la carrera a mucha gente”: Adrián Suar y una autocrítica sobre su rol como productor

Lejos de esquivar los temas complejos de su rol como gestor de contenidos, el productor Adrián Suar realizó un balance de su carrera y de cómo repercuten sus decisiones en la vida de los actores .

En este marco, no dudó en reconocer la cruz que carga un productor cuando un proyecto no funciona en la pantalla abierta.

“Yo le he cagado la carrera a mucha gente. Esto lo quiero decir y quiero pedir disculpas”, disparó con una mezcla de humor y honestidad al recordar aquellos proyectos que no alcanzaron el éxito esperado.

El productor profundizó en el dolor que le generan los traspiés comerciales: “Me duele. Cuando pasan en el canal, me han pasado con ficción, son programas que no son de ficción, me duele. Me duele porque a veces generalmente comprometés mucha gente”.

Y sumó: “A veces decís 'Che, te llamo a vos, a vos te voy a dar el programa a la tarde, la vas a romper, pa, tenés una idea'. Y después ver que no salió”.

A pesar del trago amargo, aclaró que la intención original siempre es la mejor: “Yo nunca pongo un programa al aire para fracasar. No he visto ningún director de programación que ponga algo... ¡Ojalá que fracase! No”.

El ranking de sus propias películas: del fenómeno swinger al humor nocturno:

En otro tramo de la entrevista, Suar se prestó a ordenar sus largometrajes favoritos y fundamentó el porqué de sus elecciones, ubicando en la cima a la comedia romántica que rompió tabúes en 2012.

“Punto número uno para mí, 2 + 2. A mí me gusta mucho, me gusta la temática, me gusta todo ¿Sabés lo que llevó eso? Esa película lo que me llevó a discutir en pareja, en amigos...La pusiste arriba de la mesa, tac ¿Qué pasa si se zarpa? ¿Qué pasa si se zarpa? Y ahí se duda de los amigos”, relató.

“Cuando hicimos la película yo fui a ver un poquito un boliche de Swinger. Me presenté para ver el universo. Fuimos cuatro. Pero igualmente es heavy para el que no lo hace, ver así como enseguida ver todo”, confesó el productor sobre su método de investigación.

Inmediatamente después, continuó dándole forma a su podio personal y repasó los hilos conductores de sus personajes preferidos.

“Un novio para mi mujer. Con el Cuervo Flores, con la Tana Ferro, palabra mayor es Valeria Bertuccelli. Después, Me casé con un boludo, me encantó, la he puesto en el número tres. Igualita a mí quedó en la cuarta”, compartió.

El mito del personaje: “Ninguno de las películas soy yo”

A pesar de haber consolidado un estilo de comedia muy característico, el actor se encargó de marcar una distancia tajante entre la ficción y su vida cotidiana en el hogar.

“Ese no soy yo, el de las películas no. Ninguno de las películas soy yo. Esa es la versión que yo hago de los tipos que yo puedo ver, que me puedo reír y que empatizás, que conocí de la noche”, aclaró con firmeza.

Al describir su verdadera personalidad puertas adentro, Suar concluyó: “Yo no soy una persona amargada, triste, no soy, ¿viste? A veces depresivo, no, no soy. Tampoco soy el que viene a la fiesta y te va a hacer reír, el payasito... A ver, como todo normal, a veces estoy medio bajón. Esperan eso de vos... pero nunca me gusta”.

Su método de liderazgo: “Siempre por las buenas”:

Al ser consultado sobre su carácter a la hora de liderar equipos y manejar figuras de alta exposición, el "Chueco" marcó una clara diferencia respecto a otros estilos de gestión más severos.

“Yo no me reconozco...Nunca he sido bravo, bravo, ¿viste? Nunca me gusta esa manera de gestión”, confesó.

Suar enfatizó que su prioridad es el diálogo constructivo: “Siempre me gusta más por las buenas, hablando. Pero no el policía malo. A mí cuando se me sale la cadena, yo voy. Es más fácil llevarte bien después. Bueno, si los seres humanos hablamos, nos podemos organizar para llegar a un acuerdo común”.

El futuro de la televisión abierta y las alianzas necesarias:

En un contexto donde el encendido tradicional compite ferozmente con el streaming y el contenido bajo demanda, el programador se mostró optimista respecto a la vigencia del medio, aunque anticipó cambios estructurales inevitables.

“Siento que se amesetó con en alza. Porque a mucha gente le encanta la televisión abierta y sobre todo la gente más grande. Siente más, pero la gente más joven también”, explicó.

Y siguió: “Es mucho más la exposición de la tele que en cualquier otro lado”.

Para sostener el negocio de la ficción frente a los presupuestos internacionales, Suar delineó la estrategia que se viene: “Ahora están las plataformas que producen, hay varias, tanto Netflix que produce de puta madre, Disney muy bien, Amazon también”.

“Ahora compite mucho, a ustedes los mata...tienen otro presupuesto, tienen otra manera de producir, lo hacen bien. Ya el ojo del espectador se acostumbró, no puedes hacer lo mismo, pero yo creo que la tele dentro de un año o menos va a empezar a tener como alianza alguna plataforma con el canal. Ponemos un poco de plata cada uno. Me parece que va a venir eso”, reflexionó.