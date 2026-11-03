El consumo de carne vacuna cayó a 46 kilos por habitante y es el nivel más bajo de la historia

La carne vacuna ocupó desde siempre un lugar fundamental en las mesas argentinas.



Sin embargo, este patrón de consumo registró un descenso sostenido hasta alcanzar niveles mínimos históricos en la actualidad.

Según un análisis de Argendata Fundar, a fines de la década de 1960 el consumo de carne vacuna por habitante superaba los 80 kilos anuales. Sin embargo, en los últimos 50 años esa cifra registró una caída drástica: pasó de 84 kilos a 49 kilos en 2023, de acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Las mediciones más recientes confirman que esa tendencia se profundizó.



Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los primeros ocho meses de 2026 el consumo totalizó 1,37 millones de toneladas de res con hueso —una contracción del 11,3% frente a igual período de 2025—, ubicando el consumo per cápita acumulado en 46 kilos para el promedio móvil de los últimos doce meses, la cifra más baja de la que se tenga registro histórico.



Cabe precisar que el registro empezó a medirse en 1914.



La caída no responde a un factor aislado, sino a la convergencia de distintas dinámicas estructurales.



Por un lado, se combinaron el estancamiento de la oferta de carne vacuna y el vertiginoso avance de otras alternativas como cerdo y pollo.

Por el otro, la alteración en el comportamiento de los precios relativos entre las distintas carnes actuó como un determinante clave en el proceso de sustitución.



El estancamiento de la producción:



En 2024, la producción de carne vacuna en el país alcanzó las 3,18 millones de toneladas, una cifra prácticamente idéntica a la registrada hace 50 años.



Mientras la población continuó creciendo, la oferta global de carne bovina se mantuvo prácticamente estancada. Esta restricción estructural condicionó la disponibilidad per cápita en el mercado interno y presionó sus precios al alza frente a la aparición de otros alimentos ricos en proteínas.



Argendata atribuye este estancamiento a una convergencia de ciertos factores.



En primer lugar, destaca la fuerte competencia de la agricultura por el uso de la tierra.



Según el informe, esta disputa territorial, combinada con la volatilidad macroeconómica, "limitó la expansión del sector, de manera cruda en una actividad que exige decisiones de largo plazo".



En ese marco, la ganadería demanda ciclos de inversión cuyos retornos se concretan recién tras varios años, un cálculo de rentabilidad que se vuelve sumamente complejo bajo un esquema de reglas de juego cambiantes.



Asimismo, las trabas a las exportaciones y el impacto de las sequías agravaron la crisis del sector ganadero.



Según el informe, la intervención sobre las ventas al exterior redujo los incentivos para la inversión, mientras que fenómenos climáticos como el de 2008-2009 forzaron una liquidación de vientres que achicó el rodeo nacional y limitó la oferta a largo plazo.



El pollo y cerdo:



El pollo y el cerdo consolidaron su avance como sustitutos de la carne vacuna con un crecimiento productivo sin precedentes.



Impulsada por una reconversión histórica, la producción avícola en Argentina se multiplicó por 64 desde 1961 hasta alcanzar 2,3 millones de toneladas en 2024, revirtiendo la ventaja que históricamente mantenía el sector porcino sobre la avicultura.



La producción del cerdo creció de manera más moderada, sobre todo a partir del año 2000.

Según el informe, el despegue del pollo respondió en parte a una evolución en las preferencias de los argentinos hacia las carnes blancas, percibidas como alternativas más saludables.



Asimismo, resultaron determinantes las innovaciones en genética, nutrición animal y manejo sanitario, aplicadas tanto en la cadena aviar como en la porcina.



Estas eficiencias operativas permitieron elevar sustancialmente los niveles de productividad, abaratando los costos de producción y mejorando la competitividad relativa de ambas carnes frente a los cortes vacunos.



El resultado de esta dinámica fue una profunda reconfiguración en la matriz de producción de carnes del país.



La carne vacuna, que históricamente concentraba cerca del 90% de la oferta total, representa hoy apenas la mitad del volumen producido.



Esta transformación en la oferta fue acompañada de manera simétrica por la demanda interna: el consumo per cápita de pollo pasó de niveles marginales a superar los 45 kilos anuales, mientras que el de carne porcina —con un marcado sesgo al alza en las últimas dos décadas— superó los 17 kilos por habitante en 2023.