Papa León XIV en Argentina: cómo funciona “PapApp Luján”, la aplicación gratuita para orientarse sin Internet

La llegada del Papa León XIV a Luján volverá a concentrar a miles de personas en una ciudad donde la conectividad suele resentirse en las jornadas de mayor convocatoria.

En este marco, una aplicación gratuita propone mapas, recorridos y puntos de interés que pueden consultarse sin señal de celular, con información para orientarse entre los accesos, los servicios previstos y las zonas de estacionamiento.

PapApp Luján fue desarrollada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, alumnos de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y oriundos de Luján.

Los dos conocen el movimiento que generan las peregrinaciones y la visita papal, por lo que pensaron la aplicación como una respuesta a una dificultad que se repite cuando la cantidad de teléfonos supera la capacidad de la red.

El problema de partida y su solución:

“La señal se va a saturar completamente”, afirmó Forteza en diálogo con la prensa.

Con ese problema como punto de partida, PapApp Luján reunirá en un mismo mapa la ubicación de escenarios, puestos médico, zonas de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, entre otros servicios.

La información estará ordenada por categorías para que cada persona pueda identificar lo que necesita sin navegar entre datos innecesarios.

Uno de los recursos apunta a resolver una de las situaciones habituales de las grandes concentraciones: encontrar el vehículo después de varias horas y tras recorrer una ciudad desconocida o colmada.

La aplicación permitirá guardar el punto donde se dejó estacionado el auto y, más tarde, elegir la función “volver a mi auto” para recibir una guía peatonal hasta ese lugar.

Cómo obtener la aplicación:

El funcionamiento sin conexión no elimina por completo la necesidad de prepararse antes de viajar. Los usuarios deberán descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales y abrirla con internet antes del evento, para que el teléfono incorpore los mapas, los recorridos y el resto de los datos.

Una vez completada esa instancia, la información queda guardada en el dispositivo y puede consultarse incluso si no hay cobertura o si el equipo está en modo avión.

Esa modalidad también forma parte de las recomendaciones de Addamo y Forteza para quienes asistan a la jornada. Sugieren descargar la aplicación y actualizar sus contenidos con anticipación, tanto para evitar depender de los datos móviles como para cuidar la batería durante el recorrido.

Después de hacerlo, plantean que el modo avión puede ser útil cuando la señal sea débil o inexistente. “Nosotros decimos que lo usen en modo avión para guardar la batería del celular”, señaló Forteza.

La decisión de que los datos queden almacenados en cada teléfono busca, además, que la plataforma no dependa de consultas permanentes a un servidor mientras transcurra el evento.

Según sus creadores, esa arquitectura permitiría que la aplicación siga disponible aunque una gran cantidad de personas la use al mismo tiempo, aunque existe una etapa inicial de descarga desde la nube.

“La aplicación se la pueden bajar las siete mil millones de personas que están en el planeta. No colapsa porque al ser 100% local no puede colapsar”, afirmó Forteza.

La idea de origen:

El proyecto comenzó hace dos meses, mientras ambos estudiantes cursaban en la UADE y reunían la información necesaria sobre los servicios, los accesos y los caminos previstos para la visita a Luján.

La idea surgió en una conversación familiar y avanzó a partir de una necesidad concreta: ofrecer una alternativa para quienes lleguen a la ciudad y pierdan la posibilidad de usar las aplicaciones habituales de navegación. “Arrancó de cero hace dos meses”, contó Forteza.

Además del mapa visible para los usuarios, Addamo y Forteza crearon un sistema propio para cargar y actualizar los datos con mayor rapidez. Ese trabajo incluye los recorridos de peregrinación, los ingresos a Luján y los trayectos sugeridos para quienes dejen sus vehículos en zonas periféricas y continúen a pie.

El desarrollo atravesó las revisiones de las tiendas oficiales, donde una versión fue rechazada por una captura de pantalla incorrecta antes de quedar disponible en ambas plataformas.

Guía de pautas para quienes vayan a la misa del Papa en Luján:

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compartió una serie de pautas para quienes vayan a participar de la misa que el Papa León XIV oficiará frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre.

La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un gran escenario montado especialmente para la histórica ocasión sobre la Plaza Belgrano, ubicada frente al Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para llegar allí, Robert Francis Prevost hará un recorrido previo a bordo del Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján.

"Recordá que el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa; si no disponés de una, los patios abrirán el martes 10 a las 16:00 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18:00 en el Parque San Martín", comunicó Alonso.

Según precisó, los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el próximo viernes, "cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía".

El ministro de Axel Kicillof también informó que habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, "desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas".

A su vez indicó que estará permitido el uso de una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas.

"En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla", destacó Alonso.