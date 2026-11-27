En un episodio especial de Fort Night Show, el ciclo que conduce Marta Fort, la anfitriona recibió a Charlotte Caniggia para compartir un "día de chicas" en una peluquería.

Lo que comenzó como una charla distendida sobre tratamientos capilares, extensiones y pestañas entre copas de champagne, rápidamente dio paso a un mano a mano íntimo donde ambas analizaron sus historias de vida, marcadas desde la cuna por la exposición pública.

La fama y el rótulo de "nepo babies":

Al ser consultadas sobre qué es lo que más y lo que menos disfrutan de su popularidad, ambas coincidieron en valorar el cariño del público, aunque lamentaron la pérdida de privacidad en la vida cotidiana.

Marta destacó la conexión con la gente como el punto más positivo, pero señaló el costo emocional de estar bajo la lupa: "Lo que más me gusta es el acercamiento con la gente porque yo siento que me nutre mucho el estar en lugares con la gente, que la gente se divierta conmigo”.

“La parte que no me gusta a veces de ser famosa corresponde a también estar muy expuesta en lo sentimental y en las relaciones”, reconoció.

Por su parte, Charlotte puso el foco en los privilegios y en las limitaciones para realizar actividades simples en la vía pública: "A mí lo que me gusta es tipo los beneficios de ser famosa, que todo el mundo te da cosas, todo el mundo te ama, te dicen cosas lindas”.

“Y siento que lo que no me gusta es no poder ir a un lugar tranqui, por ejemplo ir acá al centro, al Obelisco, caminar por ahí, meterme en cualquier lado, comprar cualquier porquería. Hacer cosas comunes”, dijo.

Y sumó: “No poder disfrutar la vida como otras personas".

Entre risas y brindis, Caniggia resumió el estatus de ambas con una frase contundente: "Nosotras somos nepo babies, brindemos por las nepo babies".

El término "nepo baby" (abreviatura en inglés de nepotism baby, o "bebé del nepotismo") se utiliza para referirse a los hijos de celebridades, empresarios, políticos o figuras influyentes que han logrado éxito, fama o oportunidades laborales en la misma industria que sus padres.

Fiestas descontroladas y viajes por el mundo:

La conversación también recorrió sus experiencias nocturnas y preferencias turísticas. Mientras Charlotte confesó su entusiasmo por visitar Japón para hacer compras vintage y disfrutar de la tranquilidad, Marta recordó su paso por fiestas exclusivas en Miami y Nueva York, asegurando que prefiere retirarse cuando el ambiente se vuelve incómodo.

"Yo cuando la fiesta se pone turbia, yo me voy, me da hasta miedo, te juro", afirmó Marta al relatar una noche en una mansión neoyorquina llena de autos de colección y habitaciones laberínticas.

Charlotte, entre sorbos de champagne, marcó distancia de ese estilo de vida: "Yo no creo que te voy a acompañar a estas fiestas. A mí me gusta más ir a Japón a tomar el té. Ahora yo soy más tranquila, ya estoy grande, yo tengo 33 años".

Crianza, padres estrictos y recuerdos de infancia:

Uno de los momentos más profundos de la charla llegó al abordar cómo fue crecer en familias sumamente mediáticas.

Charlotte describió una infancia con padres muy ocupados pero severos en la convivencia diaria, lo que motivó su temprana independencia.

"Mis padres eran muy volados los dos. Mi papá trabajaba un montón, nunca estaba casi en casa, y mi mamá vivía tipo comprando, esa era mi crianza. Pero igual cuando estaban siento que eran muy estrictos, eran repesados”, relató.

“Había muchas reglas en mi casa, no me dejaban hacer nada, entonces dije 'quiero crecer, irme de mi casa', y a los 20 me fui y no me arrepiento", explicó Caniggia, aunque aclaró que guarda lindos recuerdos junto a sus hermanos.

Marta, en tanto, reivindicó la figura de su padre, Ricardo Fort, y el entorno afectivo que la acompañó durante su niñez: "Mi papá era un padre soltero gay, todo lo opuesto a lo que era normal para aquel momento, y por ende tuve apoyo en muchos otros lados aparte de la figura del padre”.

“Tuve apoyo de una niñera, de tías, de tíos. Su pico de fama fue mientras me tenía a mí y, por más que él haya trabajado, yo no puedo decir que era un padre ausente. Había encontrado su manera de que nosotros tengamos una vida ordenada"”, reconoció.

El deseo de Marta de ser madre:

A sus 22 años, Marta sorprendió al confesar que la maternidad es uno de sus mayores anhelos personales, un sentimiento que arrastra desde la adolescencia.

"A los 14 me estaba probando vestido de 15 y estaba hablando de mi boda y de cuando tenga un pibe. Tenía este chip incrustado que no se me salía de la cabeza", relató.

Aunque reconoció que hoy no es el momento indicado, aseguró que formar una familia tradicional es su gran objetivo: "Tengo tres metas en mi vida: que me vaya bien en lo que es mi figura pública y poder hacer lo que amo, y después tener una familia convencional que yo no la pude tener, una casa con mi marido”.

“Yo me sentiría completa en mi vida, sentiría que podría morir feliz el día que lo tenga", dijo.

Charlotte, desde su experiencia, le aconsejó disfrutar de su juventud antes de dar ese paso: "Yo decía eso a tu edad y después cuando tengas mi edad vas a decir ni en pedo. Es mucho trabajo tener un bebé, conlleva todo tu tiempo”.

“Creo que tendrías que esperar un poco, sos muy joven y vas a quemar un montón de etapas al pedo", le sugirió.

Peluqueras por un día:

Para concluir el programa, ambas aceptaron el desafío de ponerse el uniforme y atender a una clienta real en la bacha del salón.

Entre quejas de Charlotte por el esfuerzo físico ("Me da mucho asco lavar un pelo, no curto estas cosas", bromeó) y un accidente con las extensiones de la clienta que provocó gritos y risas en el estudio, las herederas demostraron que lo suyo no es el estilismo.

"Yo peluquera no soy, a mí me atienden, yo no atiendo, así que cualquier cosa no me hago cargo", sentenció Marta antes de despedir el ciclo.