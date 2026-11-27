Durante una entrevista, Ivonne Guzmán recorrió los momentos más significativos de su historia personal y profesional.

Desde su infancia itinerante por distintos continentes hasta su presente artístico, la cantante repasó las decisiones que marcaron su identidad musical y presentó su nuevo material discográfico.

Nacida en Bogotá y con un paso por Medellín, la vida de Guzmán dio un giro radical durante su niñez debido al trabajo de su padre como contador en plantaciones de banana.

A los 10 años dejó su país natal para instalarse junto a su familia en Duala, Camerún, donde vivió durante cinco años.

En ese entorno francófono, asistió a una escuela estadounidense sin dominar el idioma. Sobre el impacto inicial de aquella mudanza, recordó: "Cuando llegué, o sea, ya nadie te habla en español. Yo no hablaba nada de inglés, entonces para todo era 'yes, yes'. Yo a los 10 años diciendo: 'Nunca voy a aprender, no voy a tener amigos, me cagaron la vida'".

Con el tiempo, incorporó tanto el inglés como el francés y absorbió la cultura y la naturaleza del continente africano, una vivencia que definió como fundacional.

"Uno lo nutren las experiencias de la vida, y haber vivido ahí me abrió el cerebro de una manera increíble. La naturaleza ahí... o sea, te das cuenta que todo viene de ahí", reflexionó.

La llegada a Salta y el fenómeno de Bandana:

A los 15 años, un nuevo traslado laboral de su padre la llevó al norte argentino, más precisamente a San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, donde volvió a cursar sus estudios en español.

Apenas un año después, una amiga la inscribió en el casting televisivo de Popstars, programa que dio origen al fenómeno pop Bandana.

Lo que en principio parecía una experiencia breve —pensada originalmente para apenas uno o dos shows— se transformó en una vorágine de cuatro años que incluyó 186 funciones en el Teatro Gran Rex, dos estadios Vélez y giras internacionales.

Sobre el detrás de escena de aquella exposición masiva en plena adolescencia, destacó la contención psicológica que recibieron.

"Nosotras en grupo teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras a soportar todo lo que significaba esa exposición a esa edad, como que todavía te estás forjando. La verdad que fue una experiencia bien intensa y que agradezco un montón".

La búsqueda independiente y sus maestras de vida:

Tras su salida del grupo pop, Guzmán orientó su carrera hacia la autogestión y la escena independiente, sumándose primero al colectivo Actitud María Marta y, más adelante, a la cooperativa de cumbia La Delio Valdez.

Al explicar el hilo conductor de sus elecciones, señaló: "Primero que yo quería estar, me resonaba más la escena independiente, que yo quería ser dueña de todas mis decisiones y de los proyectos que integraba y que todo eso me resuene en el deseo. Yo como que siempre hablo del instinto porque desde ahí me muevo siempre".

Asimismo, subrayó el rol fundamental que tuvieron distintas figuras femeninas en su formación personal y vocal, desde sus compañeras de ruta hasta su profesora de canto, Marión Moss.

"Las mujeres de mi vida han sido mis más grandes maestras. Mira, si tengo que hablar de maestras, son todas mujeres".

Lumbrera, un disco atravesado por la maternidad:

En el tramo musical de la noche, la artista celebró el lanzamiento de Lumbrera, su tercer trabajo discográfico como solista, producido junto a Mariano Otero y con presentación confirmada para el 29 de mayo en La Trastienda.

El álbum comenzó a gestarse en 2018, pero quedó en pausa durante la pandemia y el nacimiento de su hijo en 2021.

Al retomar las grabaciones vocales tiempo después, descubrió una transformación profunda en su forma de interpretar.

"Maternar, parir, biológicamente te modifica. Volví y dije: me agregó tanto en expresión la experiencia de maternar, la experiencia de haber dado a luz, que cantaba completamente distinto, como que tenía mucha más amplitud en sensibilidad".