Nacido en la zona sur de Rosario, en el barrio Tablada, Valentino creció en un hogar trabajador donde su mamá atendía una pollería y verdulería, y su papá tenía un negocio de cartelería que debió cerrar tras la pandemia.



Al recordar su infancia, el músico destacó el valor que siempre le dio a lo esencial: “Mi pasar económico desde chico fue normal. No, nunca me faltó ni nunca estuvimos como sobrados, era común y corriente”.



Y agregó: “No teníamos los lujos. Yo sí sentía que tenía lujos, sí, porque tenía un techo, tenía un aire, un ventilador, tenía agua caliente, era como para mí era un lujo. Yo decía: ‘No hay nada más que esto’”.



En ese camino de formación artística, el apoyo de su entorno fue clave para dar los primeros pasos.



“Hay veces también que cumplían los gastos mis abuelas para pagarme la cuota de canto”, confesó el joven, quien también obtuvo becas en natación y teatro.



Sin embargo, equiparse para hacer música requirió un sacrificio enorme junto a su hermano: “Mi primer micrófono, como lo que más nos costó comprar, que fue apenas arrancamos que yo iba a cantar a los bares”.



Sobre aquellas primeras presentaciones a los 13 años, relató: “Iba a los bares a cantar a la gorra. No por la necesidad del dinero sino para que la gente me escuche, ¿no?”.



El ahorro era completamente artesanal: “Metíamos en una botella, esas que se reciclan, las botellas duras esas, metíamos toda la platita ahí y nos compramos nuestra primer placa para el estudio”.



Dejar el colegio y apostar por la independencia:



El éxito repentino de sus primeras canciones lo obligó a tomar decisiones difíciles a muy temprana edad, como pausar sus estudios secundarios para afrontar las giras.



“Fue muy difícil. Decirlo es fácil, pero tomar esas decisiones es complicadísimo y tenés que pasar por esas decisiones en este entorno y muchísimo. Era 100% necesario”, explicó sobre el momento en que los viajes de jueves a domingo chocaban con las evaluaciones escolares.



Aunque planea terminar la escuela en un año, admitió qué es lo que más nostálgico lo pone de su vida cotidiana: “Sí extraño el compañerismo ahí del colegio, de estar ahí, tomarme un mate cocido en la escuela técnica, estar con los pibes acá al lado hablando”.



Esa misma determinación lo llevó a dar un volantazo en su carrera profesional y desvincularse de su compañía discográfica para manejarse por cuenta propia.



“Decidimos salir de ese sello discográfico y sentían que capaz era mucho lo que quedaban en relación a lo que les daba”, señaló.



Hoy defiende su autonomía: “Yo siempre fui artista independiente y es diferente, o sea, las cosas económicas son diferentes. Yo prefiero como ser un poquito más libre y tomar tus decisiones, tu gente, tu trabajo”.



El sueño de la casa propia y el show ante el Papa:



Tras mudarse de Rosario a Buenos Aires para sostener su ritmo laboral, Valentino y su familia protagonizaron uno de los momentos más emotivos de sus vidas al adquirir una vivienda en Escobar.



“Mi gasto más grande yo creo que fue la casa”, reconoció. Tras probar vivir allí alquilando, sus padres dieron el paso definitivo sin avisarle previamente: “Tuvimos la decisión de comprarla. No me dijeron nada, me dijeron: ‘Es nuestra’”.



La reacción familiar fue inmediata: “Lloramos todos, todos nos abrazamos, no sabíamos qué hacer. Mi mamá fue la que me hizo llorar porque dijo: ‘Siempre desde muy chiquita soñé con tener un patio así con pileta, pasto, un frente así de la casa hermosa’”.



Para el cantante, el logro es colectivo: “Voy más al nivel familia, no soy solamente yo, es un equipo”.



En el plano artístico, los hitos tampoco tardaron en llegar, incluyendo su presentación en el Hipódromo de Palermo y la vigilia de jóvenes junto al Papa León XIV.



“No era que se me pasara por la cabeza hacer un Hipódromo, cantar tremendo para el Papa”, aseguró sobre la magnitud de su presente.



Al recordar el instante en que su madre recibió la llamada confirmando su participación ante el Sumo Pontífice, revivió la euforia: “Me hace así para atrás, le digo: ‘Es lo del Papa, estoy 100% seguro’. Corte dice: ‘Vamos a cantar al Papa, le vamos a cantar’. Y fue increíble, empecé a saltar por todos lados”.



La presión de los números, la fama y la verdadera felicidad:



A pesar del éxito, Valentino no oculta el costado más complejo de la industria musical y la exigencia que siente a sus 17 años.



“Lo peor son los números. Aprendí que lo peor son los números: plata, visualizaciones, todo. En este rubro te califican según los números que tenés”, afirmó con crudeza.



También confesó haber atravesado momentos de autoexigencia extrema: “Hay veces que me pasó de pensar en estar a la altura de lo que esperaban de mí y digo: ‘No estoy a la altura de lo que esperan, no estoy a la altura de lo que quieren de mí’”.



Frente a ese entorno, optó por resguardarse en sus afectos de siempre: “Tu círculo tiene que ser muy chiquitito, si no te metés con relaciones que tenés que saber con quién te relacionás y si es por interés o por amistad”.



Incluso tiene un acuerdo explícito con su familia para no perder la humildad: “Siempre les digo que si pasa algo de decir algo que me haga como sacar un poquito el pecho le digo: ‘Dame un chancletazo en el pecho para hundirme el pecho porque no me gustaría estar en ese lugar. Ese no soy yo, no voy a ser nunca yo’”.



Por último, el rosarino dejó una profunda reflexión sobre el rol del dinero, marcada por un problema de salud que atravesó su padre.



“El que dice que la plata no da la felicidad es porque nunca la tuvo. Pero realmente es mentira, la felicidad va por otro lado: subirme a un escenario, cantar, agarrar un micrófono y empezar a hablar ya”, dijo.



Y concluyó: “Me pasó también de un momento de mi papá que tuvo un tratamiento que nos preocupamos un montón y decís: ‘Tenés para pagarlo pero no está el tratamiento’”.



“Te tiene que pasar lastimosamente una cosa así para darte cuenta que la felicidad va por otro lado, para tomar conciencia que la plata no es todo y no soluciona todo tampoco”, cerró.