En un ecosistema digital saturado de lecciones académicas y pronunciaciones acartonadas, la propuesta de Giannina Alejandra Puzzo, más conocida como “Gianni Camina” o “La turra bilingüe”, destaca por su espontaneidad.

La creadora construyó una comunidad de decenas de miles de seguidores gracias a videos cortos en los que tiende un puente directo entre el inglés cotidiano y el castellano de la calle argentina. Suele subir contenido realizado por la zona sur del conurbano bonaerense, entre Quilmes y Ezpeleta.

Aunque inicialmente se dio a conocer por sus extensas travesías a pie por distintas provincias del país —documentadas en su canal de YouTube—, su faceta lingüística terminó por consolidar su identidad digital.

Bajo el lema con el que se presenta en Instagram, "La turra bilingüe", aborda los idiomas desde dos frentes complementarios.

Por un lado, el "diccionario" argentino para el mundo. A través de reels dinámicos grabados en inglés, desmenuza términos y expresiones propias del Río de la Plata que suelen descolocar a cualquier extranjero.

En sus publicaciones explica desde el origen y el matiz afectivo de palabras como "boludo" o "che", hasta los múltiples usos del intensificador "re", el doble sentido de términos como "pedo" o "fantasma", y lo que ella denomina "malas palabras amigables".

Por otro lado, el inglés sin filtro y en la calle.

Para el público hispanohablante, ofrece consejos prácticos para evitar sonar robótico o "como Dora la Exploradora", analiza el humor de figuras locales como Peter Capusotto desde una óptica lingüística y sale a medir el nivel de inglés de los argentinos mediante encuestas espontáneas durante sus viajes.

De probar suerte con el español a viralizarse con el bilingüismo:

En sus propias redes, Puzzo contó que en sus comienzos intentó enfocarse en la enseñanza tradicional del español para extranjeros, pero fue la combinación de su acento del conurbano, su humor directo y su fluidez en inglés lo que disparó su alcance en plataformas como TikTok e Instagram.

Lejos de limitarse al aula virtual, su estilo mezcla el análisis de modismos con otras facetas de su día a día —como el boxeo, las caminatas urbanas y las entrevistas callejeras—, logrando que el aprendizaje de idiomas funcione como una charla informal entre amigos más que como una clase convencional.

Gianni Camina:

El origen de su nombre artístico, "Gianni Camina", proviene de una de sus experiencias más extremas: una travesía a pie de 2.000 kilómetros por rutas y pueblos de provincias como Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta, documentada en su canal de YouTube.

Durante ese recorrido, en el que acampaba al costado de la ruta y subsistía limpiando vidrios o recibiendo aportes de su comunidad, ya subía videos con títulos y descripciones en inglés para conectar con una audiencia internacional, forjando el carácter resiliente y callejero que luego trasladó a sus clases de idiomas.

El secreto de su conexión con el público:

Más allá de la utilidad práctica de sus lecciones, el diferencial de Puzzo radica en romper con la solemnidad habitual de la enseñanza de idiomas.

Al explicar expresiones del lunfardo rioplatense con una estética barrial, humor ácido y referencias culturales, logra atraer tanto a extranjeros curiosos por entender el castellano real de Argentina como a locales que se sienten identificados con su forma descontracturada de hablar.