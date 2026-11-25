Un alza mensual de 1,1% en septiembre fue lo que anotó la actividad económica, pero el repunte no alcanzó para evitar que la economía caiga en una recesión técnica.

Así se desprende de los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La confirmación oficial del resultado trimestral llegará con la difusión del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo 16 de diciembre, aunque la información del EMAE permite anticipar la comparación entre ambos períodos.

La estadística oficial cerró la serie del tercer trimestre, después de que el PIB cayera 0,6% entre abril y junio. Según los datos desestacionalizados, la economía se contrajo 2,5% en julio y mostró una mejora de solo 0,4% en agosto.

Para que el promedio de actividad entre julio y septiembre no resultara inferior al del trimestre previo, septiembre debería haber experimentado un incremento cercano al 8% mensual. Ese desempeño se ubicaba muy por encima de las variaciones verificadas en lo que va de 2026: el aumento más alto fue de 2,5% en marzo.

Recesión técnica:

La expresión de “recesión técnica” hace referencia a dos caídas consecutivas de la actividad económica en términos trimestrales, sobre series corregidas por estacionalidad.

Es un indicador de uso frecuente para seguir, con rapidez, la evolución del PIB mediante la comparación entre un trimestre y el anterior.

Según especialistas, “en la actividad se recuperó en septiembre (+1,1%) pero cayó 1,2% interanual, en sintonía con lo esperado. Se corrigieron al alza los datos de junio, julio y agosto, pero no se evitó la recesión”.

Asimismo, se observó que la caída del tercer trimestre se explica por menor producción primaria (-6%) y también no primaria (-1,3%).

“Entre los primeros, agro y pesca cayeron arriba de dos dígitos trimestral. Entre los segundos, los que más cayeron en el trimestre fueron comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) y recién después la industria (-1,1%)”, explicaron.

La situación durante septiembre:

La economía mostró una mejora de 1,1% en septiembre frente a agosto, según la serie desestacionalizada del Indec. Sin embargo, el nivel de actividad se ubicó 1,2% por debajo de septiembre de 2025. A la vez, acumuló un incremento de 1% en el acumulado del año.

Solo cinco de los 15 sectores relevados tuvieron un crecimiento interanual. La explotación de minas y canteras avanzó 11,1%, mientras que electricidad, gas y agua subió 4%. También se destacó la construcción, con un alza de 3,5%.

En conjunto, esas tres ramas aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

Del otro lado, 10 sectores cerraron septiembre con caídas frente al mismo mes del año pasado. El retroceso más marcado correspondió a la pesca, que se desplomó 48,6% interanual.

La intermediación financiera, con una baja de 11,5%, y la industria manufacturera, que cedió 1,8%, completaron las actividades que más presionaron a la baja el indicador. Entre las tres restaron 1,1 puntos porcentuales al resultado general.