Tecnología e innovación con la marca argentina. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago levantaron la primera casa de América Latina construida íntegramente mediante impresión 3D.

La vivienda tiene 55 metros cuadrados, dos dormitorios y fue hecha con una impresora de fabricación nacional.

El proyecto surgió de un convenio entre ambas instituciones, que reunieron sus capacidades científicas e industriales para desarrollar un sistema constructivo pensado para la producción de viviendas sociales.

La finalización de esta primera unidad permitió comprobar que la tecnología puede utilizarse para construir una casa completa y abrió la posibilidad de ampliar su aplicación.

Más detalles:

La estructura tiene dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado que reúne la cocina, el comedor y el estar. También cuenta con espacios de guardado y sectores destinados al lavarropas y al termotanque.

Para levantar sus muros exteriores y las divisiones interiores se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón. En este sentido, el diseño arquitectónico incorporó criterios bioclimáticos para mejorar las condiciones de habitabilidad.

La impresora funciona mediante una estructura móvil que se desplaza sobre rieles. A través de un cabezal extrusor, deposita capas sucesivas de mortero cementicio hasta formar los muros.

El proceso parte de un diseño digital que indica los movimientos de la máquina y permite reproducir la estructura proyectada.

Según indicaron los profesionales, uno de los principales desafíos fue desarrollar una mezcla de cemento adecuada para este procedimiento.

El material debe poder circular por el sistema de bombeo y, al mismo tiempo, endurecerse lo suficiente para sostener las capas que se colocan una sobre otra.

El proyecto de la UNLP:

El presidente de la UNLP, Fernando Tauber expresó: "Se está haciendo realidad algo que hace unos años era impensable, y la Universidad es parte de este proyecto que tiene un potencial enorme; podría beneficiar la situación de mucha gente".

El próximo paso es avanzar en la fabricación de más impresoras para aumentar la capacidad de producción y aplicar el sistema a la construcción de viviendas sociales.

La proyección es que, con varios equipos trabajando en simultáneo, se puedan reducir los tiempos de ejecución y avanzar en la construcción de barrios.