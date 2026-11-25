Durante una entrevista, Pablo “el Chato” Prada relató que recibió tres intentos de estafa telefónica en pocos días, una secuencia que comenzó con un llamado de madrugada en el que alguien se hizo pasar por su hijo mayor Julián y afirmó haber sufrido un robo.



El hecho ocurrió un sábado a las 6 de la mañana y, según contó, el horario fue determinante para que el mensaje lograra inquietarlo.

Del otro lado de la línea oyó una voz que se presentó como la de su hijo mayor y que le dijo que habían entrado a su casa.



“Me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé qué más”, reveló Prada.



Tras cortar la comunicación, intentó llamar a su hijo, aunque en ese momento no obtuvo respuesta.



El relato del supuesto robo y la imposibilidad de comunicarse de inmediato con Julián hicieron que el productor temiera que la situación fuera real.

En este sentido, Prada explicó que luego buscó contactarse con la pareja de su hijo, pero tampoco pudo localizarla en un primer momento.



“Empecé a caminar por las paredes”, expresó al describir la preocupación que le generó la llamada.



La incertidumbre se extendió hasta que Julián se comunicó con él y pudieron hablar directamente. Entonces confirmó que no había ocurrido ningún robo y que el llamado inicial había sido un engaño.



“Por la hora me agarraron con la guardia baja”, afirmó el productor.



Más adelante, volvió sobre esa idea y explicó que estaba medio dormido cuando atendió, una condición que, según su testimonio, facilitó que la maniobra lo tomara desprevenido.

La modalidad de estafa:



El caso responde a una modalidad frecuente de estafa telefónica, en la que los autores buscan generar urgencia mediante el relato de una emergencia familiar.



En estos llamados, la preocupación por la presunta víctima y la presión del momento pueden llevar a que quien atiende actúe sin verificar la identidad de la persona que está del otro lado.

La comunicación con su hijo permitió desactivar el primer intento. El productor no informó que los estafadores le hubieran pedido dinero durante ese llamado, pero remarcó la angustia que le provocó la versión de que Julián había sido asaltado en su vivienda.



Una vez superado ese episodio, Prada recibió una nueva llamada al día siguiente. En esa oportunidad, advirtió con mayor rapidez que se trataba de una maniobra irregular. “Ahí me di cuenta con facilidad”, indicó sobre el segundo intento.

Otros intentos:



La sucesión de contactos no terminó allí. Según relató, el tercer episodio ocurrió el martes, cuando lo llamaron en nombre de una empresa de correo.



El productor contó que, tras la experiencia previa, sospechó desde el inicio y decidió seguir la conversación sin brindar información personal ni avanzar con ningún pedido.



“Cuando vi la hora, me imaginé que no podía ser y, ya avivado, empecé a gastarlos”, dijo. De acuerdo con su versión, la persona que efectuaba el llamado reaccionó con insultos cuando notó que Prada no creía la historia”.



Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta”, sostuvo.



El productor aclaró que suele prestar atención a este tipo de situaciones, aunque reconoció que la primera llamada lo sorprendió por el momento en que se produjo.



La combinación entre la madrugada, la voz que imitaba a un familiar y el relato de un robo activó una alarma inmediata antes de que pudiera comprobar los datos.



Los tres contactos, según precisó, no derivaron en pérdidas económicas ni en la entrega de datos sensibles. La confirmación directa con Julián fue clave para dejar atrás el primer intento, mientras que la experiencia previa le permitió detectar con mayor rapidez los llamados posteriores.



El Chato y el amor:



En medio de la nueva etapa personal que atraviesa tras confirmar el fin de su relación de 16 años con Lourdes Sánchez, Pablo "Chato" Prada reveló las herramientas en las que se apoya para procesar la ruptura.



El histórico productor confesó ante que decidió buscar ayuda profesional en este momento de cambios.



“Empecé terapia hace un mes y medio", detalló al aire.



Respecto a su situación sentimental, Prada aseguró que hoy se encuentra soltero, pero con una postura receptiva de cara al futuro —afirmando estar "abierto a conocer a alguien" luego de haber dado vuelta la página—, aunque dejó en claro que su energía y su tiempo están volcados casi por completo a su rol paterno junto a Valentín, el hijo que tiene en común con la bailarina.