Considerado un referente indiscutido de la cocina a fuego abierto a nivel mundial, Francis Mallmann compartió parte de su historia de vida.

Lejos de las formalidades, el célebre cocinero argentino desgranó anécdotas de su juventud, defendió su filosofía gastronómica y sorprendió al detallar una faceta artesanal.

De aquel adolescente en Bariloche a los fuegos de California:

La vocación de Mallmann no nació en una escuela de gastronomía, sino en el impulso por buscar su propio camino. Según relató, a los 10 años tomó conciencia de su independencia y decidió rechazar los mandatos familiares.

A los 13/14 años dejó su casa en Bariloche para trabajar pasando música en el boliche África y luego emprendió rumbo a Estados Unidos.

“A los 10 años me di cuenta que era un individuo y que era libre. Todos tenían planes para mí, miles de planes, y yo dije: ‘No, no quiero, yo quiero hacer lo que yo quiero’”, contó.

En California llevó una vida austera, subsistiendo con empleos de todo tipo mientras disfrutaba del rock de los años sesenta.

“Trabajé matando termitas colgado de los acantilados, plantando plantas en una carpintería; subsistía”, recordó sobre aquella etapa en la que descubrió que disfrutaba profundamente de la soledad.

El restaurante accidental y la conquista de París sin saber francés:

Al regresar a la Patagonia, el destino lo puso al frente de su primer emprendimiento gastronómico con apenas 18 años. Una amiga que había estudiado en Inglaterra le propuso abrir un restaurante en Bariloche con ayuda financiera de su padre, pero diez días antes de la inauguración abandonó el proyecto por amor para irse a la India.

Mallmann decidió abrir Nahuel Malal solo, guiándose por los libros que ella le había dejado y las recetas de su madre. “En un libro la experiencia no puede estar. Se comía bastante mal”, admitió entre risas.

Impulsado por la curiosidad, viajó a París. Sin hablar una palabra de francés, escribió cartas pidiendo trabajo a los 21 restaurantes más prestigiosos de la guía gastronómica de la época. Solo dos le respondieron afirmativamente, entre ellos Ledoyen, donde ingresó como aprendiz limpiando cajas enteras de alcauciles mientras sus compañeros le pintaban los zapatos de blanco como novatada.

Sin embargo, el chef principal —llamado Francis Trocelier— se enteró de que el joven argentino ya tenía restaurante propio y le otorgó un privilegio único: almorzar a solas con él todos los mediodías en una mesa con mantel blanco en medio de la cocina.

“Me dijo: ‘Yo voy a cocinar y vos hacés una ensalada’. Hice lechuga y tomate. Me criticó la ensalada seis meses, todos los días, y a los seis meses un día me dijo: ‘Bueno, hoy está más o menos bien’”.

Contra la cocina molecular y en defensa de su polémica milanesa:

A lo largo de la entrevista, el chef explicó por qué decidió abandonar las técnicas de la alta cocina francesa para volver a las raíces del fuego en 2005, cuando escribió su libro Siete fuegos.

En aquel momento, la gastronomía mundial estaba dominada por la cocina molecular.

“Todos me decían: ‘Francis, ¿estás loco? Es lo que está pasando en el mundo y vos te estás yendo a cocinar abajo de unos árboles con un fueguito’. Hoy siento que es aburrido comer tantas espumas. La innovación empujó a los cocineros a un límite donde, para poder seguir innovando, tenían que hacer cambios a veces no muy lindos”.

Consultado sobre una foto suya que generó revuelo en redes sociales, Mallmann también defendió su particular método para preparar milanesas: en lugar de pan rallado seco, utiliza miga de pan fresco procesada en el momento, la cocina lentamente con manteca en lugar de freírla en aceite y la sirve bien jugosa.

“Cuando subí esa foto en Instagram tuve 3.000 críticas escritas. No saben nada. Es como me gusta comer la carne a mí, todos somos libres. Si yo la quiero comer cruda, la como cruda; y a los demás en el restaurante se la cocinamos como la pidan”.

El encuentro con los Rolling Stones y el ritual silencioso de la costura:

Con 12 restaurantes en funcionamiento y cerca de 500 cocineros a su cargo, el chef aseguró que lo que más valora de su oficio es la posibilidad de agasajar a los ídolos musicales de su juventud.

“Lo que me regaló la cocina fue haberles cocinado a casi todos los músicos que yo respetaba y amaba en mi niñez y adolescencia. Una vez les cociné a los Rolling Stones en la playa; pensé que tenía que estar arrodillado, entonces me arrodillé en la arena con un fueguito bajo y les iba pasando la comida”.

Finalmente, al ser consultado sobre cuál habría sido su "plan B" en la vida si no se hubiera dedicado a la gastronomía, Mallmann reveló un hábito cotidiano que lo acompaña desde los cinco años, cuando aprendió junto a su abuela: la costura a mano.

“Sería costurero. Todos los días coso tres horas a la mañana, en silencio, al sol y en lugares frescos como la Patagonia. Le arreglo ropa a mis hijos, bordo mensajes en mis boinas y arreglo alfombras viejas; a veces me lleva cuatro años arreglar una alfombra”.

“Lo mató la policía”: el trágico asesinato de su primer maestro en París:

Más allá de las exigencias y las bromas en la cocina del restaurante Ledoyen, Mallmann guardó un profundo afecto por su primer mentor en Francia, el chef Francis Trocelier, quien lo había invitado a almorzar a solas cada mediodía en una mesa con mantel blanco al enterarse de que el joven argentino ya tenía su propio local.

Sin embargo, el recuerdo de aquella etapa de aprendizaje quedó marcado por un desenlace trágico.

Según relató Mallmann, Trocelier tenía problemas con el alcohol —tomaba vino blanco disimulado en tazas de café durante toda la jornada— y murió años más tarde en un confuso episodio policial en Francia.

“Lo mató la policía. Muy triste, porque lo paró la policía y le pidieron los documentos. Cuando abrió la guantera, el policía vio que había un revólver; entonces pensó que lo iba a atacar y lo mató. Se llamaba Francis Trocelier y tengo un lindo recuerdo de él, fue muy cariñoso conmigo”.