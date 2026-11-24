Lo que comenzó como un conflicto mediático en el mundo del espectáculo escaló hasta convertirse en un debate legislativo de alcance regional e internacional.

Bautizada popularmente como "Ley Cazzu", la iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial para poner fin a una situación que miles de madres atraviesan en silencio: la imposibilidad de tomar decisiones cotidianas sobre sus hijos por la negativa o ausencia del otro progenitor.

El proyecto fue impulsado en Argentina por el senador nacional Carlos Linares con el asesoramiento de la organización Abogadas Feministas AMBA, luego de que el reclamo tomara fuerza primero a través de peticiones ciudadanas con decenas de miles de firmas y de un proyecto similar en México.

El origen del reclamo público:

El nombre de la iniciativa responde al caso de la cantante jujeña Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) y su expareja, el músico mexicano Christian Nodal.

Tras la separación y el nacimiento de su hija Inti, la artista hizo públicas las dificultades legales que enfrentaba para obtener los permisos de viaje internacional necesarios para llevar a la niña a sus giras laborales, denunciando falta de acompañamiento y trabas burocráticas.

El testimonio de la cantante funcionó como catalizador. Visibilizó cómo, incluso contando con recursos económicos para litigar, el sistema actual obliga a quien ejerce la crianza exclusiva a depender de la firma de un progenitor que no participa en la vida cotidiana del menor.

Qué plantea exactamente el proyecto:

Actualmente, la legislación argentina establece que ambos progenitores comparten la responsabilidad parental, sin importar si conviven o no.

Esto implica que, para actos trascendentes —como salir del país, tramitar un pasaporte, autorizar ciertas intervenciones médicas o realizar cambios escolares—, se requiere el consentimiento expreso de ambos.

Cuando uno de los padres desaparece o se niega a firmar por conflicto con su expareja, el progenitor a cargo debe iniciar una "venia supletoria" ante un juez.

Ese trámite suele ser costoso, lento y, en la mayoría de los casos, otorga autorización para un único viaje o fecha específica.

Para resolver este cuello de botella, la Ley Cazzu propone incorporar la figura de la suspensión cautelar de la responsabilidad parental bajo criterios concretos:

* Causales de aplicación: Se activaría cuando se compruebe que uno de los progenitores incumple de manera persistente con el pago de la cuota alimentaria o mantiene una ausencia injustificada en la vida del menor por un plazo mayor a los tres meses.

* Autonomía para quien cría: Mientras dure la suspensión, el progenitor que ejerce el cuidado real podrá autorizar viajes al exterior, gestionar documentación, realizar inscripciones educativas y tomar decisiones de salud con su sola firma.

* Plazos definidos: El proyecto establece un límite máximo de 180 días para que la Justicia resuelva la medida cautelar, buscando evitar que la burocracia paralice el desarrollo o las oportunidades de niños y adolescentes.

El trasfondo social detrás del debate:

Más allá de la figura pública que le da nombre, organizaciones sociales y especialistas en derecho de familia señalan que la iniciativa apunta a desarticular lo que denominan "control extorsivo" o violencia económica y vicaria.

De acuerdo con datos de UNICEF y relevamientos citados en el debate parlamentario, en Argentina cerca de siete de cada diez padres obligados a pasar cuota alimentaria no cumplen en tiempo y forma, y más de la mitad de las madres que crían solas no reciben ningún tipo de aporte económico.

En ese escenario, la exigencia de una firma funciona muchas veces como una moneda de cambio o una herramienta de desgaste hacia la madre.

Con su ingreso al Congreso, el proyecto abre la discusión sobre cómo equilibrar el derecho de ambos padres a decidir sobre sus hijos con el interés superior del niño, planteando una premisa central: quien se desentiende de las obligaciones de cuidado y sostén no debería conservar el poder de bloquear la vida cotidiana de sus hijos.

La palabra de Cazzu: del desgaste legal al respaldo al proyecto:

El punto de quiebre que dio origen a la iniciativa ocurrió cuando la artista jujeña relató públicamente la frustración que vivió en una mediación legal al intentar obtener la autorización para viajar con su hija Inti por trabajo.

Según contó la cantante, ante el pedido de un permiso hasta los cinco años de la niña, el abogado de Christian Nodal respondió: "No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar".

Sobre el impacto de esa situación, Cazzu expresó: "Salí sin poder respirar" y reconoció sentirse "una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado".

Meses después, cuando el proyecto legislativo tomó estado público bajo su nombre, respaldó el avance de la norma y reflexionó sobre el alcance colectivo de su testimonio: "Agradezco que algo que yo pude haber elegido decir haya provocado esto", al tiempo que señaló que se trata de una ley que, de aprobarse, "me beneficiaría también como mamá".

El impulso en México: "Un problema social invisibilizado"

La iniciativa cobró fuerza primero en México, donde la diputada del Congreso de Michoacán, Sandra Arreola, presentó el proyecto para agilizar trámites administrativos y evitar que deudores alimentarios o padres ausentes bloqueen la emisión de pasaportes y permisos de viaje.

En entrevista con un medio jujeño, la legisladora destacó la repercusión que generó el testimonio de la artista al exponer una problemática que afecta a miles de familias en toda la región.

"A través de Cazzu vino a evidenciar este gran problema social que está invisibilizado", señaló.

Además, advirtió sobre cómo la exigencia de autorización suele convertirse en una herramienta de manipulación: "Que no haya necesidad de pedirles este permiso que muchas veces es bloqueado y es usado como control inclusive para la familia o para la mujer", sostuvo la diputada.

En Argentina, el proyecto fue ingresado al Senado a fines de marzo/principios de abril de 2026. Actualmente se encuentra en etapa de debate previo a su tratamiento en comisiones y aún no llegó al recinto para su votación.