La expansión de las apuestas en línea transformó en poco tiempo los hábitos cotidianos de miles de adolescentes en todo el país.



El juego digital no tiene horarios ni barreras físicas: opera las 24 horas en la palma de la mano, impulsado por billeteras virtuales, bonos de bienvenida y una fuerte presencia en transmisiones deportivas y contenidos de influencers.



Especialistas en salud mental y docentes coinciden en que la ludopatía digital se manifiesta muchas veces de manera silenciosa.

El aislamiento, los cambios bruscos de humor, la ansiedad constante, la caída en el rendimiento escolar y la pérdida inexplicable de dinero o pedidos reiterados de transferencias son algunas de las señales de alerta que comienzan a repetirse en hogares y aulas.



El debate que llega al Congreso:



Frente a la magnitud del problema, el reclamo por un marco regulatorio nacional atraviesa una instancia clave en el ámbito legislativo.

En el Senado de la Nación se prepara el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía infantil y regulación de las apuestas online, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y que busca definirse antes del cierre de las sesiones ordinarias.



La discusión parlamentaria gira en torno al alcance de las restricciones.





Por un lado, el texto aprobado por Diputados propone prohibir de manera amplia la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas en medios, redes sociales e indumentaria deportiva, impedir su promoción por parte de figuras públicas, limitar los medios de pago e incorporar controles biométricos para impedir el ingreso de menores.



Por otro, el oficialismo impulsa modificaciones para focalizar la norma en el bloqueo a plataformas clandestinas y flexibilizar las prohibiciones publicitarias sobre las empresas habilitadas, en medio de pedidos de distintos sectores sociales y religiosos para que la ley no pierda estado parlamentario.



Punto por punto de la ley:



El Senado de la Nación tiene previsto tratar y votar el proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía en el recinto este jueves 26 de noviembre.



• Prohibición total de publicidad y patrocinios. Veda la promoción de casas de apuestas en medios tradicionales (TV, radio), redes sociales, vía pública, estadios, camisetas deportivas e influencers o figuras públicas. Solo permite difusión dentro de casinos y bingos.



• Fin de los bonos de bienvenida. Prohíbe la entrega de créditos gratuitos o incentivos promocionales diseñados para captar nuevos usuarios.



• Verificación biométrica de identidad. Obliga a las plataformas autorizadas a validar la identidad y mayoría de edad (+18) mediante reconocimiento facial conectado a la base de datos del RENAPER, eliminando la simple declaración jurada.



• Límites financieros y autoexclusión. Establece topes en los medios de pago, límites diarios de apuesta y la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA) para personas con ludopatía.



• Dominio oficial exclusivo. Exige que todas las plataformas habilitadas operen únicamente bajo el dominio .bet.ar para facilitar su identificación y control.

• Incompatibilidades dirigenciales. Prohíbe que dueños o accionistas de empresas de apuestas integren listas electorales o conduzcan clubes y asociaciones civiles deportivas.



• Educación y prevención. Incorpora contenidos obligatorios de prevención en las escuelas y exige leyendas de advertencia sobre los riesgos del juego en salas y sitios web.



La postura de la Iglesia:



Familias, organizaciones sociales y la Iglesia volvieron a llevar al centro del debate el impacto del juego digital entre adolescentes.



El reclamo apunta a que el Congreso trate una ley nacional sobre ludopatía antes de que el expediente vuelva a cero, con límites a la publicidad y controles de acceso para menores.

El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, puso esa urgencia en palabras surgidas de las comunidades que recorre la Iglesia: habló de una problemática “silenciosa” que suele quedar puertas adentro hasta que ya alteró la vida cotidiana de una familia.



“Muchas veces permanece oculta dentro de los hogares”, advirtió públicamente al pedir medidas preventivas frente al avance de las apuestas entre chicos y jóvenes.