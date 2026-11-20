Un nuevo episodio de alta tensión volvió a sacudir el estudio de Infobae en Vivo y trasladó inmediatamente el debate a las plataformas digitales.

Los protagonistas fueron nuevamente Diego Iglesias y Malena de los Ríos, quienes mantuvieron un áspero intercambio al aire mientras analizaban la coyuntura económica actual y la evolución de los precios.

Sin embargo, más allá del contenido político, el foco de la conversación en redes sociales giró en torno a las formas del conductor, a quien numerosos usuarios señalaron por ejercer un supuesto maltrato hacia su colega.

El detonante de esta última pelea ocurrió cuando la mesa debatía sobre los índices inflacionarios y las comparaciones con gestiones anteriores.

En un clima cada vez más caldeado, Iglesias cuestionó la mirada de su compañera sobre los indicadores actuales y la acusó directamente de "defender al Gobierno".

Lejos de quedarse callada, De los Ríos rechazó el señalamiento y buscó diferenciar el análisis de datos de la militancia política.

La periodista remarcó que su trabajo consiste en exponer el panorama completo —tanto las cifras adversas como los puntos favorables— y le devolvió la crítica sin filtros al asegurar que él "parece un funcionario de la oposición" por centrarse exclusivamente en los aspectos negativos.

Apenas el recorte comenzó a circular en plataformas como X, Instagram y Facebook, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Bajo preguntas como "¿Ustedes vieron cómo Diego Iglesias maltrató en vivo a Malena de los Ríos?" y calificativos como "desubicado" o "machirulo", una gran cantidad de internautas repudió la actitud de Iglesias.

“Diego Iglesias es machista, misógino y violento con una mujer”, compartió el usuario @mateconmote.

Por su parte, Fran Casaretto también tildó al hecho como “violencia en vivo”.

Antecedentes del cruce:

Este episodio no representa un hecho aislado en la dinámica del programa, sino que suma un capítulo más a un historial de cortocircuitos entre ambos comunicadores.

Uno de los antecedentes más recordados tuvo lugar a mediados de abril de 2026, luego de que el INDEC difundiera el índice de inflación de marzo, que había marcado un 3,4% y acumulado diez meses sin descensos.

En aquella oportunidad, Iglesias enumeró una serie de datos críticos sobre la economía real —como la caída en la recaudación impositiva, el freno total de la obra pública y el incremento de la morosidad— para cuestionar la gestión de Javier Milei. De los Ríos intervino para contextualizar que la falta de crédito era una herencia de la administración anterior y que existían otras variables positivas.

La respuesta del conductor fue tajante y elevó la temperatura del estudio: "Yo no defiendo al Gobierno, vos sí", disparó, agregando que su compañera hablaba como si fuera una "funcionaria del gobierno actual".

Visiblemente molesta por el encuadre de la discusión, la periodista lo frenó en seco al aire: "Estás diciendo todos los datos malos, no defiendo al Gobierno, no psicopatees la conversación".

Aquel cruce también se volvió viral y dejó en evidencia una grieta editorial y personal que, meses después, volvió a estallar frente a la audiencia.