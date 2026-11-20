A lo largo de su carrera junto a Ramiro Agulla, Carlos Baccetti construyó una identidad basada en la irreverencia y en una conexión directa con la calle.

Lejos de las fórmulas tradicionales de las grandes agencias, el creativo aseguró que el motor de sus campañas nunca fue el descontrol, sino el coraje para romper estructuras.

“Ser osado no significa ser loco, pero sí significa derribar infinidad de puertas de alguna manera que llame la atención, que sea distinta”, afirmó al recordar cómo ganaban cuentas desafiando a los directivos de Topper a un partido de básquet o contratando a la hinchada de Boca para cortar la calle frente a las oficinas de Renault.

El humor contra la cultura de la cancelación:

Al analizar el presente de la comunicación, Baccetti reivindicó la incomodidad y la risa como herramientas indispensables para el diálogo social.

Al explicar el regreso de las famosas llamas con un tono políticamente incorrecto, cuestionó los límites actuales en las redes sociales: “El humor es un puente, el humor es una revolución”.

Y agregó: “La revolución siempre sale de ahí, y lo que queríamos era cancelar justamente la cancelación”.

En esa misma línea, advirtió sobre los riesgos de encerrarse en discursos únicos: “El crecimiento está en la diferencia; si no, vamos a formar comunidades de diez personas que piensan lo mismo”.

El desembarco de Banco Itaú: indignación y soluciones reales:

Uno de los casos emblemáticos que recordó Baccetti fue el lanzamiento de Banco Itaú en la Argentina, un desafío complejo por tratarse de una entidad brasileña en un mercado donde los usuarios desconfiaban profundamente del sistema financiero.

Antes de filmar, la agencia realizó una investigación propia que reveló una paradoja clave: el 95% de los clientes estaba furioso con su banco, pero el 90% no se cambiaba por resignación.

“¿Por qué? Porque es sistémico, no es marcario. Porque todos los bancos te cagan: ‘¿Para qué me voy a ir a otro si ya me dice que me caga? Me quedo acá y simulo demencia’”, resumió el publicista sobre el diagnóstico de los consumidores.

Frente a ese escenario, diseñaron una campaña que exponía a los directivos tradicionales riéndose de la idea de dar un buen servicio —con el objetivo de despertar el enojo de la gente— y, en paralelo, acordaron con el banco medidas concretas como extender el horario de atención hasta las 17:00, sumar más cajeros y pagar intereses en cuenta corriente.

“Buscamos indignación, que la gente se indigne, pero a la vez empezamos a hacer una lista de cosas que podían hacer reales para el consumidor. Con cinco sucursales se transformó en el tercer mejor banco”, destacó.

Vivir las marcas en la calle:

Su filosofía los llevó a fundar su propia agencia a los 23 años con un manifiesto claro: “No es el sueño de una agencia propia, es el sueño de una agencia mejor”.

Para Baccetti, el secreto del éxito radicaba en involucrarse en la vida real del consumidor antes de pensar en un comercial, una postura que resumió de forma tajante.

“Nosotros teníamos una característica que pocos tienen, que es que no jugamos a la publicidad: vivimos realmente las marcas”, expresó.

Bajo esa premisa nacieron hits culturales como La llama que llama para Telecom, las ediciones limitadas de Renault Clio junto a MTV y Apple, y el recordado comercial de “Perla” para el Banco Provincia en 2001, una pieza pionera en diversidad emitida en un contexto donde, según recuerda, “estos temas no se hablaban”.

El duelo por Ramiro Agulla y el límite con la política:

Sin embargo, el tramo más íntimo de la entrevista estuvo atravesado por el duelo tras el fallecimiento de Ramiro Agulla a los 60 años.

Con evidente emoción, Baccetti definió a la histórica dupla como una unidad inseparable y confesó el impacto que le produjo la pérdida de su amigo y socio: “Me mató, parte de mí murió por lo inesperado, por lo que lo quería”.

“Fue algo que no encontraba los parámetros para entender qué sentir, fue como una bomba atómica”, sumó.

Además, explicó por qué decidió mantenerse al margen de las campañas políticas en las que sí incursionó Agulla, comparando el marketing electoral con una responsabilidad difícil de digerir.

“Cuando vos vendés un candidato y esa noche mágica que se acostó candidato y se levantó presidente no va a hacer nada de lo que prometió que iba a ser, yo te estoy obligando a que mastiques un chocolate amargo cuatro años”, explicó.

Inteligencia artificial y “romper los espejos retrovisores”:

Con la mirada puesta en lo que viene, el publicista se mostró entusiasta frente al avance de la inteligencia artificial, a la que considera una aliada capaz de resolver problemas estructurales de la humanidad en áreas como la medicina y la justicia.

Al mismo tiempo, dejó en claro que se niega a quedar atrapado en los laureles de los años noventa: “No quiero vivir en la nostalgia, necesito salir de la bruma de la nostalgia”.

Y aclaró: “Lo que se hizo, se hizo; nada de lo que se hizo y fue un éxito me va a garantizar que va a ser un éxito en el futuro”.

Con una frase que sintetiza su presente, cerró su reflexión asegurando que necesita “mirar para adelante, romper los espejos retrovisores” para seguir sintiéndose un chico de ojos celestes y suerte.