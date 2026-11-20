Durante una entrevista, Mario Pergolini trazó un diagnóstico crudo y pragmático sobre el ecosistema de medios actual y las transformaciones tecnológicas que redefinen la comunicación.

Con la perspectiva de haber fundado Vorterix, cuando el streaming ni siquiera existía como industria, el creador de Cuál es? y Caiga Quien Caiga desmenuzó el negocio digital y el rol de los nuevos canales.

A pesar de haber regresado recientemente a la pantalla chica con Otro día perdido en El Trece, Pergolini fue tajante respecto al estado de la televisión tradicional y el envejecimiento de su público.

“Yo creo realmente que la televisión está muerta. La televisión que conocí, la que estaba hecha, la verdad que esa no existe más. El promedio de edad de la televisión argentina es 73 años, literal”, sentenció.

Sin embargo, destacó que la supervivencia de los proyectos actuales —tanto televisivos como digitales— radica en abandonar la pureza de un solo formato.

“Vamos a tener que aprender a vivir en el mundo híbrido, que no es una cosa o la otra”, explicó, poniendo como ejemplo la necesidad de llevar las comunidades digitales hacia experiencias presenciales: “Si Vorterix solo piensa que es un canal de streaming va a morir”.

El fenómeno del streaming argentino y el peligro del algoritmo:

Consultado sobre por qué en Argentina se consolidó una industria de canales de streaming con estudios y grillas diarias que no abunda en otras partes del mundo, Pergolini lo atribuyó a la idiosincrasia local.

“Tenemos una cultura de radio y televisión muy grande en la Argentina desde hace mucho tiempo. Fuimos el país que más radios truchas tuvo, que más antenas ilegales se levantaban”, explicó.

Y sumó: “Tenemos algo que nos impulsa a hacer las cosas, tenemos algo con las leyes y las regulaciones que mucho no nos importan realmente”.

No obstante, alertó sobre la fragilidad comercial del sector, que opera sobre plataformas ajenas: “Estamos trabajando con herramientas que no son nuestras”.

“Estamos utilizando YouTube. Si YouTube cambia el algoritmo hoy en la noche, primero no nos va a avisar, no nos va a preguntar tampoco porque no somos socios”, advirtió.

En ese sentido, pidió abandonar la obsesión por las métricas en vivo y enfocarse en la identidad de cada proyecto: “Lo importante de esto no es la vanidad del número”.

También aconsejó no ceder siempre ante los reclamos de los espectadores: “No hagas lo que te pida siempre la audiencia porque la audiencia te va a pedir sangre. Si empezás a hacer nada más lo que la gente quiso, vamos a hacer todos no una paleta de colores, vamos a hacer el marrón del agua mezclada”.

"El streaming se convirtió un poco en televisión más barata y no está mal, porque llegar a la televisión era muy dificil", lanzó.

La carrera de la Inteligencia Artificial y el rol de Argentina:

Al abordar el impacto de la inteligencia artificial, el empresario sostuvo que los modelos de lenguaje actuales pronto dejarán de ser una novedad para volverse parte invisible del sistema: “Yo creo que van a terminar siendo infraestructura”.

En el plano geopolítico, pronosticó un claro ganador en la disputa tecnológica global frente a Estados Unidos y Europa.

“Para mí está siendo China. Nos está dando casi todos códigos abiertos, nos está dando una IA más barata que la occidental, con otra mirada no tan de mercado”, afirmó, y remató: “China va a ganar la carrera de la IA”.

Sobre el posicionamiento de Argentina, fue realista respecto a las limitaciones de infraestructura y hardware, aunque rescató el talento local: “Nosotros ya llegamos tarde a la charla para desarrollar IA, ya no somos jugadores. Lamentablemente no vamos a poder meternos en lo que es el diseño porque no hacemos chips”.

A pesar de ello, resaltó: “Yo creo que Argentina tiene dentro del mundo este ideas para generar productos que utilicen bien estas IA, lo demuestran un montón de unicornios argentinos que están triunfando en un montón de lados”.

Robótica, caída de la natalidad y audiencias de bots:

Hacia el final de la entrevista, Pergolini proyectó cómo la IA física transformará la vida cotidiana ante el envejecimiento poblacional y la baja en los nacimientos.

“Se viene una era de robots realmente súper interesante. En poco tiempo vamos a ver muchos robots antropomorfos interactuando con nosotros”, aseguró, y planteó una tesis contundente sobre el reemplazo generacional en el trabajo físico: “¿Quiénes van a ser los nuevos jóvenes? Serán los robots los nuevos jóvenes”.

También alertó sobre el vínculo emocional que las nuevas generaciones desarrollarán con las máquinas: “Creo que la IA cada vez va a ser más conversacional, creo que va a ser cada vez más empática.

Y añadió: “Creo que se va a volver tan empática que en un poco va a ser engañosa”.

Por último, señaló un cambio silencioso en el consumo de noticias que ya afecta la monetización de los portales: “Ya cada vez menos humanos están siendo las audiencias de los grandes periódicos porque ya nosotros no estamos yendo a un medio a buscar, está yendo un bot”.

Frente a un escenario donde la masividad homogénea ya no existe, concluyó con una premisa para quienes generan contenidos: “La masividad de medios como la conocimos ha desaparecido”.

Y sumó: “Vamos a tener que aprender en estas tecnologías a ver cómo nos destacamos, cómo somos distintos, ver si somos pillos y entender a nuestras audiencias antes que lo entienda otro”.