"El comienzo de un nuevo universo": María Becerra le canta al desamor y la ausencia en "Tu sin yo"

La industria de la música urbana volvió a girar en torno a María Becerra. En las últimas horas, la cantante causó un fuerte impacto digital al liberar de forma sorpresiva el adelanto promocional de "Tu sin yo", una canción que forma parte del álbum "Lure".

El anuncio llegó acompañado de un contundente mensaje de la intérprete en sus redes sociales: "El comienzo de una nueva historia, de un nuevo universo. Bienvenidos a Lure".

La propuesta audiovisual no tardó en volverse tendencia, acumulando millones de reproducciones en cuestión de minutos en distintas redes sociales.

El fragmento revela una puesta artística completamente renovada, donde Becerra se aleja temporalmente del reggaetón bailable y el pop latino tradicional para adentrarse de lleno en las atmósferas del R&B melancólico.

Con una base instrumental pausada y una interpretación vocal que resalta su madurez, el adelanto regala versos cargados de desamor, destacando la frase "Hay ausencias que hacen demasiado ruido", la cual ya se convirtió en el lema de sus fanáticos en las plataformas digitales.

Un nuevo concepto estético y global:

Más allá de lo sonoro, el adelanto también ofreció las primeras pistas visuales de la era Lure.

La portada oficial del sencillo y la dirección artística de los videoclips muestran una clara inspiración en la estética urbana de principios de los años 2000, combinando vestuarios de alta costura callejera con un tinte más íntimo, nocturno y cinematográfico.

Según trascendió en círculos de la industria musical tras sus recientes apariciones internacionales, este proyecto buscará consolidar su proyección en el mercado global, explorando composiciones conceptuales bajo un sonido de vanguardia.

El lanzamiento global de "Tu sin yo" está programado para este jueves 5 de noviembre a través de las principales plataformas de streaming.

Con este estreno, "La Nena de Argentina" abre formalmente un nuevo capítulo en su exitosa carrera, dejando atrás las etapas previas para redefinir su identidad musical ante una audiencia internacional que aguarda con expectativa el desembarco definitivo del álbum completo.

El primer anticipo:

"La misma piel. Otros instintos. LURE", escribió anteriormente en sus redes oficiales junto a las imágenes antes de cantar a capela.

Una frase que presentaba el proyecto sin desvelar todos sus detalles y que ahora tiene continuidad con este nuevo adelanto.

La transición también resulta interesante por lo que supuso Quimera en su carrera. En aquel trabajo, María construyó un universo alrededor de cuatro personajes: Shanina, Gladys, Jojo y Maite. Cada uno tenía una identidad propia y le permitía explorar diferentes facetas dentro de un mismo proyecto.