“El que nos impactó fue Leonardo DiCaprio”: la increíble anécdota de Coppola sobre los días de gira junto a Maradona

A lo largo de su carrera al lado de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola conoció a las figuras más importantes del planeta.



Sin embargo, confesó que hubo un encuentro en el Viejo Continente que superó cualquier expectativa previa.



“El que nos impactó fue Leonardo DiCaprio", disparó el ex representante.



La historia se remonta a un fin de semana en Roma, mientras la estrella de Titanic rodaba en los míticos estudios de Cinecittà.



Coppola relató con lujo de detalles cómo la casualidad cruzó los caminos del ídolo argentino y el galán de Hollywood en el mismo hospedaje: "Entró, estábamos en Roma, él estaba filmando. Claro, un chico que estaba con nosotros, un amigo, dice '¡Ay, llegó DiCaprio!'. Se volvió loco y entonces fue corriendo a buscarlo", contó.



Lo que iba a ser un saludo protocolar se transformó rápidamente en una convivencia de 72 horas inolvidables.



“El pibe vino y nos dijo que iba a estar ahí tres días en ese hotel, en un hotel en Roma divino...bueno, y se quedó con nosotros los tres días. Creció la barba, no se afeitó, el pelo despeinado", recordó "Guillote" sobre la faceta más descontracturada del actor norteamericano.



El cierre de la anécdota retrató a la perfección el contraste entre la noche romana y las obligaciones de la industria del cine.



“Esto fue un viernes, y el lunes él se iba a laburar. Yo recuerdo que ya estaba en actividad y lo veo y le digo: 'Leonardo, chau eh, te vas a laburar'. 'Sí, acomodame el peinado’. Ya iba con todo el pelo aplastado, iba hecho a la filmación. Pero ahí es que fue alguien que tuvo más de un contacto, pues se quedó, comió con nosotros, salimos, fuimos a una discoteca".



La realidad detrás de la ficción: su paso por la cárcel de Caseros



A lo largo de la entrevista, Coppola se encargó de marcar una clara línea divisoria entre los recursos narrativos de la serie de Disney+ y las crudezas que le tocó atravesar en su vida real, haciendo hincapié en el recordado "Caso del Jarrón" que lo llevó tras las rejas en la década del noventa.



“Esto es ficción. Yo viví cosas duras, yo a la cárcel fui de verdad. Donde él (Juan Minujín) hizo El Marginal, yo estuve preso en serio. Ellos lo hacían, salían de ahí, se maquillaban y se comían un bife de chorizo con papas fritas...lo mío fue casero, yo tuve 'sopra' (preso) ahí adentro, en Caseros, lógico", diferenció de manera tajante.



A pesar de provenir de un entorno popular, Coppola confesó que el código carcelario fue un mundo completamente nuevo y hostil para el que no estaba preparado.



“Imagínate que era un desastre donde yo estaba...a mí el primer día me dijeron: 'Nunca enojado, siempre zapatilla'. ¿Por qué? Porque si te tenés que pelear, siempre tenés que tener al piso”, dijo.



¿Yo pelear con qué? No sé pelear, yo no sé pelear, nunca me peleé... 'Entonces bueno, no seas boludo, guardate, no hables, arrancás y tenés nafta'. Toda esa historia que vivía en la cárcel...el 'tengoman', a la noche el 'covani'...este término para mí no existía, eso que soy de barrio”, sumó.



Finalmente, recordó el peso que tuvo la figura de Maradona durante su reclusión y el inolvidable día en que recuperó su libertad.



“Me tocó la vida, y lo viví, y lo pasé, pero como te digo: el poder de Diego me ayudó. Y el día que me fui, fue una batucada de todos los pabellones...porque cuando se va uno en libertad, los otros presos golpean las rejas o las puertas", reflexionó.



El día que Coppola "desinvitó" al presidente Menem:



Otro de los grandes hitos logísticos de su carrera fue el casamiento de Maradona y Claudia Villafañe en el Luna Park, un evento que requirió una astuta cintura política para manejar las exigencias del protocolo de Carlos Menem.



"El presidente de la nación, Carlos Menem, no podía ir a una mesa de un nivel por protocolo, una mesa que esté más baja de la mesa principal. Yo no me había puesto una mesa principal...pero toda su familia en una mesa larga impresionante...esa era la principal”, relató.



Y continuó: “Entonces va protocolo, me llaman y me dicen: 'Mirá, el presidente tiene una mesa un poquito más abajo en un lugar especialísimo'".



Al plantearle la encrucijada a Maradona, la respuesta del futbolista fue tajante y fiel a su estilo: "Le digo a Diego: 'Mirá Diego, tenemos este problemita. El presidente por una cuestión protocolar no puede ir...'. 'Que no venga el presidente'".



Para evitar un escándalo internacional y sabiendo que esa noche la ciudad sufría una huelga de transporte, Coppola desplegó su chicana más creativa para convencer al entorno presidencial.



“Lo llamó al secretario, a Ramón Hernández, y le digo: 'Mirá Ramón...es la noche del casamiento de Diego, uno de los casamientos más importantes, hay paro de colectivo, la gente está a las puteadas en la calle”, contó.



Y siguió: “Me parece prudente que con este inconveniente que estamos viviendo el presidente venga a una fiesta que va a salir hasta en el mundo...pensalo'. Me decía 'Sí, sí, sí, lo voy a hablar con Carlos'…habló con Carlos y no vinieron. Después se enteraron por eso lo cuento".



Una espada clavada en el piso de Arabia Saudita:



Dentro de la catarata de recuerdos, Coppola revivió un momento de extrema tensión diplomática en Yeda frente al mismísimo rey de Arabia, solucionado gracias a su icónica rapidez mental.



"Viene un colaborador con una espada, entonces se la regala a Diego, una cimitarra...el mango lo tenías que ver con una escafandra de los brillantes que tenía. Entonces, [Diego dice] '¿Qué me va a regalar eso?'. Estaba el traductor. 'Diego, me dijiste que me iban a regalar relojes, que te parió...me extrae la espada, es para quilombo'”, recordó.



Y siguió el relato: “Viene, se la dan y el traductor dice: 'El rey le entrega a Diego esta espada como símbolo'...Diego agarra la espada, hace tac y la clava en el piso, porque estábamos comiendo en el piso con alfombra".



Ante el absoluto silencio del salón, Guillermo reaccionó con total desparpajo para salvar la cabeza de la delegación: "Nos quedamos los tres duros...el traductor me dice '¿Qué, no le gustó?'. '¡Cómo que no le gustó!”.



“Esto es un símbolo de hermandad, lo que acaba de hacer con la espada es la unión de los pueblos, de las naciones'. Y yo le hice el mismo gesto...el tipo me miró, una cara de mierda, pero creyó y le agradeció”, expresó.



“Diego estaba puteando y seguía puteándome: 'Sos un hijo de puta, ¿por qué le dijiste eso? ¿por qué no le dijiste la verdad?'. Así era, así vivíamos", cerró.



El partido "cinco contra uno" y la promesa para el cine:



Fiel a su estilo provocador y sin filtros, Coppola sorprendió al comprometerse a revelar un impactante secreto de alcoba en una futura producción cinematográfica.



El histórico representante se animó a firmar un papel frente a las cámaras prometiendo romper el silencio: "Contaré, dos puntos, porque me comprometo en la peli a contar algo jamás contado...una historia múltiple con nombres rutilantes: cinco contra uno”.



Y siguió: “Cinco contra uno, cinco contra uno...uno quedó fuera de la cancha, después bueno, lo dejamos ahí para la película”.



Ante la insistencia del conductor por saber cómo se gestó semejante situación, "Guillote" apeló a las metáforas futboleras para describir el encuentro, confirmando que se trató de figuras de altísimo perfil internacional.



“El partido se jugó, se jugó...empezó, el árbitro pitó y yo hice lo que pude. Arrancó con una cena que después siguió...se fue uno, se fue el otro, nos fuimos quedando solos”, contó.



“De repente éramos seis, pero cinco de un sexo, otro del otro... era yo. Y dije: 'No estoy en condiciones'. De repente me fueron radiando, 'correte, correte, correte', pasé a ser el árbitro... después me tiré de palomita. Fue una historia muy rica por unos nombres...cuatro de ellos, tres conocidísimos, Champions League, o sea, sí...hoy ya de 50 y pico, mucha juventud", concluyó dejando el misterio flotando en el aire.



El tapado de "Zorro Negro" y el frío de Alfonsín:



La elegancia y la extravagancia marcaron los años noventa del entorno maradoniano.



Coppola revivió una de las compras más llamativas de aquella época en Europa, que terminó en una awkward reunión con el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín.



"Una noche en Roma de frío, Diego con Claudia, yo estaba con una novia que tenía en ese momento, me dice 'Qué frío, entremos a comprar'...entremos, peletería", comenzó Coppola.



Adentro del local, la generosidad de Maradona no conoció límites: "Él se prueba un zorro negro, le dice a mi chica '¿Elegiste, no?'. 'No elijas nada, es una barbaridad esto sale una fortuna, elegí uno y vos también. Elegí Guill, elegí uno'. Entonces yo vi un bisón...salí, parecía un oso negro con el pelo blanco".



Lookeados de esa manera, asistieron a la comitiva oficial argentina en Italia.



El remate de la anécdota dejó en evidencia el humor del mandatario radical: "Lo vamos a ver a Alfonsín. Frío. Alfonsín recuerdo que estaba Manzano también con unos trajecitos grises, medio brillosos, y entramos los cuatro con los zorros. Y Alfonsín nos ve y lo primero que dice es: 'Se ve que aquí no pasan frío'. ¡Qué tal!".



Entre risas, el representante confesó que el tapado terminó siendo su salvación económica tiempo después: "En la época de vaca flaca que me tocó vivir años después, vendí ese zorro y fue un par de meses largos los gastos del mes".