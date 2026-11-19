Durante una entrevista, Rodrigo de la Serna dejó de lado los rótulos de estrella internacional para hablar a corazón abierto sobre su personalidad, su juventud en el Bajo Belgrano y los vaivenes de su carrera.

El actor reconoció que nunca se sintió un seductor clásico y reveló cómo se las ingeniaba en la adolescencia para salir adelante.

Consultado sobre su atractivo y su forma de vincularse, De la Serna fue categórico respecto a su perfil.

“Nunca fui galán”, afirmó sin vueltas, y recordó que desde muy chico descubrió que su herramienta principal era el carisma. “Me di cuenta que la empecé a utilizar en la secundaria, un poquito antes”, señaló sobre su capacidad de persuasión.

Sobre su desempeño en las aulas, admitió que no se destacaba precisamente por estudiar.

“Podía ser el simpático y podía sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba”, confesó entre risas. Y agregó: “Era un alumno irregular. Tenía mis intereses puestos en algunas materias, en otras no tanto, pero a la hora de negociar con la maestra, ahí salía la labia”.

Según recordó, logró terminar el colegio con lo justo: “Con 24 faltas y media y 24 amonestaciones, al límite”.

También evocó su infancia en el barrio porteño del Bajo Belgrano, al que describió con nostalgia: “Era un barrio lindo, yo era pibe y todavía estaban los studs de caballos, almacenes en las ochavas de las esquinas, potreros, baldíos, casitas bajas”.

Paternidad joven y el fenómeno de Okupas:

El actor repasó además el momento bisagra de sus 23 años, cuando se enamoró de Érica Rivas y formaron una familia en medio de un contexto económico complejo.

“Nos fuimos a vivir juntos de muy jóvenes, a los 23 años. Unos niños que quedamos embarazados a esa edad”, relató sobre la llegada de su hija mayor, Miranda, quien hoy sigue sus pasos en la actuación.

Aunque reconoció que “asumir la paternidad tan joven no estaba en los planes”, destacó la intensidad de esa etapa: “Me había enamorado perdidamente”.

Ese mismo año llegó Okupas, la serie que marcó un antes y un después en la ficción nacional. “Cambió mi carrera, empecé a protagonizar y cambió la tele”, aseguró.

Al recordar lo que sintió al volver a ver la serie quince años después, se mostró conmovido por su propia frescura: “Me pegó al corazón derecho, me destruyó. Por momentos decía: ‘¡Wow, qué bárbaro, qué pureza para resolver, qué libre!’”.

El accidente preparando a Bonavena y su presente laboral:

En otro tramo de la entrevista, el conductor le preguntó por la forma de su nariz y De la Serna reveló que fue producto de un entrenamiento fallido para interpretar al histórico boxeador Ringo Bonavena.

“Si vos ves mis laburos hasta Okupas, tenía una nariz más perfilada”, explicó antes de contar el origen del golpe: “Empecé a boxear cuando nos preparamos para hacer Ringo, de una miniserie que no salió”.

El actor detalló que el accidente ocurrió en una práctica: “Una sola trompada te rompe la nariz. Cuando estaba un camión por encima, cuando le estaba señalando así, dije: ‘Me fui a la mierda’. Pero lo sentí, quiero decirte que lo sentí”.

Por último, tras presentar Gordon —la serie dirigida por Pablo Trapero sobre el represor Aníbal Gordon, a quien definió como “un compendio de perversiones”—, De la Serna sorprendió al hablar de su actualidad profesional.

Contó que terminó de filmar en diciembre del año pasado y que, frente al tiempo libre acumulado, ya piensa en su próximo proyecto: “Ahora estoy preocupado, por ejemplo. Sí, estoy buscando trabajo”.

El tango, la guitarra criolla y el sueño del Gran Rex:

Más allá de su faceta actoral, De la Serna también repasó su historia como músico, una pasión que nació a los 17 años.

Aunque en su adolescencia escuchaba rock, un hallazgo fortuito le cambió el rumbo: “Justamente en una quinta con unos amigos en Córdoba, en una jornada rockera lisérgica, había un casete del Polaco Goyeneche con la orquesta de Pontier. ¡Uf! Fue una epifanía”.

A partir de ese momento decidió estudiar música y se volcó de lleno al instrumento tradicional: “Empecé a estudiar tango directamente. Sí, sí, directo la criolla”.

Con el tiempo formó su propio grupo de guitarras criollas, un proyecto que le permitió girar por distintos escenarios mientras alternaba con sus grabaciones.

“Era la vida ideal, porque entre proyecto y proyecto, en los parates de meses, a veces un año, despuntás el vicio”, explicó sobre esa etapa en la que llegaron a tocar en México, Uruguay, Brasil y en toda la Argentina.

El cierre del ciclo llegó en 2019, tras alcanzar un hito histórico para el género: “Hicimos el Gran Rex y ahí medio que se disolvió, porque llegamos a nuestro pináculo. Un cuarteto de guitarras criollas tocando chamamé y milonga en el Gran Rex no había llegado nunca”.

El desafío de interpretar a Aníbal Gordon:

De la Serna también profundizó en su preparación para protagonizar Gordon, la ficción inspirada en la vida de Aníbal Gordon, el criminal que actuó como agente inorgánico de la SIDE.

El actor explicó cómo analizó la psicología del personaje y el contexto histórico del país entre 1955 y 1983 para construir el rol: “Desde ese bombardeo que se instauró un estado de violencia, ya el Estado de derecho empezó a estar caduco”.

Según detalló, ese escenario de descomposición institucional fue el terreno fértil donde operó el protagonista de la serie: “Es un tipo que justamente no tiene ninguna ideología o doctrina. El tipo quería hacer la suya, quería delinquir, quería ganar mucha plata y, sobre todo, quería ejercer su perversión y su psicopatía de una manera casi ya legal al final”.

Al referirse a cómo encaró esa oscuridad desde lo actoral, De la Serna señaló que intentó comprender “cómo una persona tiene esa necesidad perversa de ver sufrir a los demás”, y concluyó con una reflexión sobre lo que representa esa figura en la historia argentina: “En ese cuerpo encarnó la sombra de toda una sociedad, de todo un pueblo”.