El stream llegó al mundo de las plataformas de series y películas. El proyecto lleva a los integrantes del popular programa de Luzu TV, del formato de conversación en vivo a una historia de ficción guionada.

La serie sigue a un grupo de amigos de entre 30 y 40 años que atraviesa una etapa de cambios, con problemas laborales, relaciones sentimentales, citas fallidas y secretos.

Nico Occhiato interpreta a Matías; Flor Jazmín Peña es Chía; Momi Giardina da vida a Guillermina; Santi Talledo a Lucas y Martín Garabal a Leo.

Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de las figuras más influyentes de la actuación argentina, también se sumaron.

El vínculo de Francella con Luzu no es nuevo: su hija, Yoyi Francella, forma parte del canal, y el actor ya visitó en varias oportunidades el estudio de Nadie Dice Nada, donde protagonizó momentos que se volvieron virales.

“Son ocho capítulos de más o menos 20 minutos, se pasa recontra rápido y hay muchos guiños a la realidad de ellos”, relató la periodista Maite Peñoñori.

Más detalles de “Somos Así”:

El elenco también cuenta con participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato.

La ficción suma además a Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati, entre otros integrantes del reparto.

La dirección está a cargo de Nicolás Silbert y Lalo Mark, mientras que Santi Talledo y Diego Vago son los responsables de la idea original, el guión y el rol de showrunners.

El equipo de guión está integrado además por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Con Somos así, Disney+ incorpora a su catálogo una producción que tiene como punto de partida a algunas de las figuras más reconocidas del streaming argentino.

La propuesta traslada a los integrantes de Nadie dice nada a un formato diferente, aprovechando un vínculo con el público que se construyó a partir de sus transmisiones y de la dinámica que comparten frente a cámara.

El proyecto también refleja el interés de las plataformas por desarrollar contenidos vinculados con figuras y fenómenos populares de Latinoamérica, capaces de conectar con audiencias que ya tienen una relación previa con sus protagonistas.

Con el lanzamiento de Somos así, Disney+ suma una nueva ficción argentina a su oferta regional y propone una experiencia diferente para los seguidores de Nadie dice nada: reencontrarse con sus protagonistas, esta vez, a través de una historia de ficción que conserva como eje la amistad, los vínculos y el humor.