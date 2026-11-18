Lejos de los grandes escenarios internacionales, Emilia Mernes eligió definir sus raíces con sencillez: "Soy una artista argentina del interior de Argentina, más de pueblo vengo yo".

Al explicar el origen de su familia en la provincia de Entre Ríos, la cantante detalló que el oficio de la panificación marcó toda su crianza y su alimentación diaria.

"Yo crecí comiendo pan todo el día: desayuno, almuerzo, merienda, cena, pan, pan, pan. Todas las comidas con pan", confesó entre risas frente al conductor David Broncano.

Asimismo, aprovechó el espacio para homenajear el sacrificio de su papá, Pedro, y de sus tíos, quienes continúan al frente del negocio en su ciudad natal.

"Un aplauso para mi papá que es el mejor panadero del mundo", pidió en pleno estudio antes de relatar las exigentes rutinas de su infancia.

Según recordó, el trabajo comenzaba en plena madrugada, algo que condicionaba la vida social de la familia: "Lo vi a mi papá toda la vida despertarse 3 de la mañana, 2 de la mañana", señaló, y agregó sobre la dedicación del panadero: "Es un trabajo muy sacrificado y un oficio, y lo hace con tanta pasión que es realmente muy admirable".

Además, Emilia recordó la charla que tuvo con sus padres cuando decidió dejar su pueblo para probar suerte en la industria musical: "Les dije a mis papás: 'Che, yo quiero probar con la música'. Y mis papás me dicen: 'Bueno, pero si te va mal te venís a trabajar a la panadería'".

Un "museo" en Entre Ríos y facturas en Madrid:

Como gesto hacia el programa, la cantante llegó al estudio con una caja de repostería típica para que probaran tanto el conductor como los espectadores presentes.

"Mi regalo son facturas de Argentina", anunció al mostrar las tortitas negras y las piezas rellenas con dulce de leche, aclarando que las encargó a un productor local en España para que llegaran frescas.

Al invitar a los presentes a visitar el local de su familia en Argentina, la intérprete advirtió entre risas sobre la decoración del lugar y la actitud de sus parientes con los seguidores que viajan a conocerlo.

La insólita pérdida en España y su sincero puntaje íntimo:

Al responder la pregunta clásica del programa español sobre sus relaciones sexuales en los últimos 30 días, Emilia explicó que su agenda laboral la mantuvo lejos de su pareja.

"Lo que pasa que he estado distanciada porque trabajo de relación a distancia de momento por unos días últimamente", comentó antes de revelar un problema inesperado.

Entre risas y algo de pudor frente a las cámaras, la cantante confesó el extravío de un objeto personal durante su estadía en el país.

"Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que de hecho lo adquirí acá en España, lo perdí", lanzó ante la sorpresa de Broncano.

Acto seguido, miró a cámara con humor: "Espero que mis papás cambien de canal, pero ya tengo 30". "Le tenía mucho cariño, tenía forma de corazón, era muy interesante", sumó.

Su respuesta a las críticas por la profundidad de sus letras:

Durante la charla, David Broncano recordó las recientes críticas que recibió la cantante tras lanzar "Bodypainting", luego de que algunos usuarios señalaran que la letra de la canción era superficial.

Lejos de esquivar la polémica, Emilia defendió su repertorio y explicó la variedad temática de sus trabajos: "Obvio que en el pop puede haber profundidad, claramente en esta canción no estoy hablando de otras cosas".

La artista aclaró que su carrera abarca distintos matices y que no todas sus composiciones buscan el mismo efecto en el público.

"En todas mis canciones, en mi discografía, como que tengo otras canciones profundas, no es que todo el tiempo estoy hablando de leche, leche, leche", bromeó antes de contextualizar el lanzamiento de su último corte.

Clase de baile en vivo:

Para cerrar su paso por La Revuelta, Emilia le dio a David Broncano una clase exprés para enseñarle los pasos de su nuevo sencillo, "Bodypainting", mientras el conductor intentaba mantener el equilibrio sobre los tacones altos.

La cantante comenzó marcando la postura corporal con indicaciones precisas: "La coreo es así: hay que echar el peso detrás, sí, dobla un poquito la rodilla".

Luego, le explicó el movimiento principal de brazos y torso para que pudiera seguir el ritmo frente a las cámaras.

"Esta es la posición, ¿no? Vos te agarrás acá así, podés agarrar las dos", le indicó mientras marcaba el conteo de los tiempos.