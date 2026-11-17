Con 20 años recién cumplidos, el artista acaba de sumar cuatro premios Grammy Latinos a su lista de ganancias, una nominación a los Grammy genéricos por Mejor Canción para “Niño” y, como si fuera poco, debutó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

Milo J volvió a demostrar su esencia marrón en referencia a su origen familiar. Al igual que en el escenario de los Latin Grammy, salió a la plataforma musical de Jimmy Fallon vestido con ese color: una campera oversize marrón y unos pantalones estilo bombacha de gaucho.

“Si bien emergió del trap, viene trabajando en su último álbum a partir de la identidad, del folklore, yendo buscar en las raíces un rasgo de una identidad marrón: toda una declaración de principios”, evaluó el periodista especializado en música, Humphrey Inzillo en una entrevista.

La escenografía que eligió estuvo cargada también de simbología relacionada al paisaje natural de Santiago del Estero, según evaluó Inzillo.

Es que el artista pasó un período en la provincia norteña para inspirarse y trabajar en su álbum premiado “La vida era más corta”.

“Todo parece estar cuidado, porque en la presentación que hizo hay una ambientación muy intimista”, observó el especialista.

La historia detrás del fenómeno:

Nacido en el partido bonaerense de Morón el 25 de octubre de 2006, Camilo Joaquín Villarruel —conocido artísticamente como Milo J— dio sus primeros pasos en la música de manera autogestiva en las plazas del oeste del conurbano, participando en competencias de freestyle.

Comenzó a grabar sus propias canciones en su habitación, fusionando el sonido urbano contemporáneo con letras introspectivas cargadas de poesía cotidiana.

Criado en un hogar trabajador junto a sus padres, Walter Villarruel y Aldana Ríos —quien además se desempeña como su mánager—, y sus hermanos Ángeles, Alma y Santino, el músico encontró en su círculo íntimo tanto su principal sostén como su mayor inspiración artística.

Su identidad está profundamente marcada por la historia familiar: por un lado, por la lucha por la memoria y los derechos humanos —su abuela materna fue víctima del terrorismo de Estado—, y por el otro, por las raíces santiagueñas heredadas de la abuela que crió a su madre y migró a Buenos Aires en busca de oportunidades.

Su salto masivo llegó en 2023 de la mano de éxitos como “Milagrosa” y “Rara vez”, pero fue su histórica colaboración con Bizarrap en la BZRP Music Sessions #57 lo que lo proyectó definitivamente hacia la escena global cuando tenía apenas 16 años.

Lejos de quedarse en una fórmula comercial, el joven músico sorprendió a la industria al profundizar en las raíces del folclore, el tango y el rock nacional.

Esa búsqueda identitaria, impulsada por el legado musical de su familia y su fuerte vínculo con Santiago del Estero, terminó de consolidarse en álbumes como 111 y La vida era más corta.

Con apenas 20 años, Milo J logró construir un puente generacional único, convirtiéndose en el referente más joven en llevar la música popular argentina a los escenarios más prestigiosos del mundo.

Próximas presentaciones:

En su agenda más próxima, Milo J ya tiene agendadas las fechas más importantes. Cerrará el 2026 con presentaciones en Guatemala, El Salvador y Costa Rica el 19, 20 y 22 de noviembre y con un show en formato escenario 360° en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Además, ya tiene programadas presentaciones para llevar “La vida era más corta - Tour Mundial” a México, Colombia y Estados Unidos.