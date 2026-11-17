Instalada definitivamente en la Argentina junto a su familia, Daniela Christiansson abrió las puertas de su intimidad en una extensa charla.

A lo largo de la entrevista, la modelo nacida en Suiza repasó los 13 años de relación con Maxi López, la dinámica cotidiana con los cinco hijos del exfutbolista y un recuerdo particular que dejó al descubierto el costado más sensible de su pareja.

El obsequio navideño que conmovió a Maxi López:

Consultada sobre la sensibilidad de López respecto a los momentos en los que estuvo lejos de sus hijos mayores, Daniela rememoró un episodio puntual que ocurrió al inicio de su noviazgo, cuando ella tenía apenas 23 años.

"Siempre fue así de emocionable Maxi, no es un lado nuevo. Se abrió mucho, antes no lo hacía. Yo lo vi una vez llorar, era Navidad. El primer Navidad juntos, no lo pasaba con sus hijos, y yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos, y se puso a llorar", relató.

Según explicó, en aquel momento la distancia impedía el contacto fluido, por lo que buscó tener un detalle afectivo sin dimensionar el impacto emocional que tendría en él.

"Era la época en que no los podía ver. Creo que fue la primera Navidad, y no me di cuenta, yo tenía 23. Como un acto de amor recordarle a los hijos, eso sí, pero la sensibilidad a esa edad no me daba cuenta, y se puso a llorar. Y creo que es la única vez que lo vi llorar así. Después lo vi llorar por otra cosa, pero re poco", confesó.

Un romance en Italia lejos del mundo del fútbol:

Al repasar el inicio de su historia de amor en Europa, Christiansson confesó que al momento de conocer a López desconocía por completo su profesión y su popularidad en el deporte.

"Es que yo cuando conocí a Maxi no sabía que era futbolista. Me contó que jugaba la pelota, no me di cuenta, no entendía el mundo del futbolista yo", admitió entre risas sobre aquel primer encuentro en Milán.

Según explicó, recién comprendió a qué se dedicaba tiempo después: "Después, cenando juntos y todo, ahí me di cuenta. Y claro, es un mundo aparte, eso sí”.

“Es como el mundo de la moda, son todos mundos distintos. Así que en el final estaba bien porque yo viajaba, él viajaba, y nos encontramos en Milán, era perfecto", añadió.

Una casa llena y la nueva rutina en Buenos Aires:

Tras dejar atrás su residencia en Suiza, Christiansson se mudó al país y disfruta de la convivencia entre sus dos hijos pequeños y los tres adolescentes que Maxi tuvo con Wanda Nara.

"Hay días que estamos todos, es muy lindo eso también. Son muy buenos, es increíble, es muy lindo, la casa está viva", aseguró sobre la dinámica diaria.

La modelo destacó especialmente el rol de los hermanos mayores con los más chicos: "Mi hija está enloquecida, los chicos también son muy amorosos con ella, con los dos. Para ella es como tres varones a su disposición, está super feliz".

Incluso bromeó con el alivio que representa contar con ellos en el hogar: "La verdad los chicos ayudan mucho con mis hijos, a jugar, a estar juntos. Cuando están es como que yo estoy de vacaciones".

Sin embargo, pasar a tener una mesa numerosa implicó reorganizar las tareas domésticas. "Lo que cambió a mí fue de pasar a tres, cuatro personas para armar la mesa, la comida, a diez. Pero ahora ChatGPT es mi salvador: me crea el menú, me dice qué hay que ir a comprar", reveló entre risas.

De todos modos, aclaró que el encargado principal de los platos es su pareja, tras su paso por MasterChef: "Él cocina desde que estás en Argentina, cocina re bién, menos mal. Es el cocinero de la familia".

El compromiso y la boda que todavía espera:

En otro tramo de la conversación, Daniela recordó el día en que cumplió 30 años y López la sorprendió con una propuesta matrimonial que ella ya había descartado.

"Abrí, vi que era un anillo, pero yo no creía que era de compromiso. Yo pensé que era mi 30, o sea, un regalo hermoso. Mis amigas estaban tipo: 'Dani, te está proponiendo'. Yo estaba: '¿Qué? No, imposible'. Doy vuelta a Maxi y lo veo ahí que me dice: 'Sí, es un anillo de compromiso'. Yo no podía creer porque no lo creía más", detalló.

A pesar de aquel momento, el casamiento aún no tiene fecha. Christiansson explicó que los conflictos legales previos del ex delantero influyeron en su postura frente al matrimonio.

"Todavía estoy esperando a la boda, al matrimonio. Vino el compromiso y no vino la boda, porque él me decía que estaba con el divorcio, no quería saber nada de esto", señaló, aunque comprensiva con el proceso que atravesó su pareja: "Entiendo que la experiencia fue mala, le costó un montón divorciarse, mucho tiempo, muchos disgustos".

De todas formas, no pierde la ilusión de pasar por el altar junto a sus seres queridos.

"A mí es algo que me gustaría, para mí es algo muy tradicional, muy importante. Quiero que mi papá me lleve. Quiero sentir ese amor, esas cosas juntas con la familia. Quiero realmente regalarlo eso a mis papás también. Vamos a ver, seguramente va a pasar", reflexionó.

Su vínculo con Wanda Nara y la distancia de los rumores:

Consultada sobre su relación con Wanda Nara ahora que comparten ciudad y la crianza cotidiana de los hijos en común, Christiansson dejó en claro que mantienen estilos de vida opuestos.

"Digamos que Wanda tiene una vida muy expuesta, lo contrario de lo que soy yo. Ella es su vida y nosotros lo tenemos más cerrado en ese sentido", explicó la modelo, quien aclaró que prácticamente no tienen trato diario por una cuestión de agendas.

"No nos cruzamos, no la vi, pero no porque no hay que hacerlo y que no tuvo la oportunidad. Todos somos muy ocupados, así que será en algún cumpleaños. A veces viene a buscar a los chicos, todo muy cómodo y muy tranquilo", detalló.