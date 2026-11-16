Valeria Archimó tildó a Sol Pérez de "estrellita" y rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad con su exmarido

Durante una entrevista, Valeria Archimó reavivó su histórico conflicto con Sol Pérez y volvió a referirse a las sospechas de infidelidad que involucraron a la conductora y a su entonces pareja, Guillermo Marín.

La coreógrafa fue consultada sobre el supuesto acercamiento y lejos de esquivar el tema, reconoció que todavía le quedaron interrogantes sobre aquella situación.

“Me quedó una espina ahí. Nunca más hablé con Sol, ni la vi ni me la crucé”, expresó al recordar aquel episodio.

Además de referirse a las sospechas de infidelidad, Archimó recordó las dificultades que atravesó durante la convivencia laboral con la conductora y fue muy crítica con su comportamiento.

“Fue difícil laburar con ella en su momento. Era muy estrellita. Era fatal”, lanzó.

“Yo era la coreógrafa y no hablaba conmigo, hablaba directamente con Guillermo. Se quejaba y llegaba a la función 10 minutos antes sin haber ensayado el musical”, explicó.

Finalmente, Valeria Archimó volvió sobre las dudas que le quedaron de aquella etapa y explicó por qué el episodio nunca terminó de cerrarle.

“Fue difícil todo ese momento, por eso cuando salió el tema, a mí me quedó una rareza ahí”, sostuvo. Y agregó sobre la respuesta que recibió de su entonces pareja: “Obvio que Guillermo me lo negó, pero ya está”.

Lejos de confirmar una infidelidad, la bailarina cerró con una frase que dejó en evidencia que todavía no tiene certezas sobre lo ocurrido: “No sé qué pasó, pero fue algo raro”.

El conflicto que nació detrás de escena:

Valeria Archimó y Sol Pérez trabajaron juntas en la revista teatral “Nuevamente juntos, un amor de revista”, que se presentó en Mar del Plata durante las temporadas 2018 y 2019.

Aunque compartieron escenario y elenco, la relación entre ambas terminó marcada por tensión, rumores y un distanciamiento que nunca se reparó.

La obra era producida por Guillermo Marín, entonces pareja de Archimó. La bailarina y coreógrafa integraba el espectáculo, mientras que Sol Pérez también formaba parte del elenco.

Esa convivencia laboral se complicó cuando, tras la separación de Archimó y Marín, comenzaron a circular versiones sobre un posible romance entre el productor y la modelo.

El conflicto trascendió el ámbito privado y se instaló en la agenda del espectáculo. Marín negó el romance con Sol Pérez, pero las declaraciones de Archimó mantuvieron viva la polémica. Con el tiempo, la relación entre ambas se volvió irreconciliable.