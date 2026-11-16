María Becerra y Nahuel Pennisi emocionaron al público con una versión acústica de "Universo Paralelo"

En el marco de su Quimera Tour, el inicio de los diez shows de María Becerra en el Movistar Arena estuvo marcado por un despliegue visual impactante y una puesta en escena en 360°.

Sin embargo, entre coreografías, luces y hits, el punto más alto de emoción llegó cuando el estadio ubicado en Villa Crespo bajó los decibeles para dar paso a un encuentro musical tan inesperado como celebrado.

Al presentar a Nahuel Pennisi como su invitado sorpresa, la artista quilmeña expresó ante miles de espectadores que compartir el escenario con él representaba "un sueño hecho realidad".

Por su parte, el músico agradeció la invitación y celebró la energía del recinto con entusiasmo.

El momento cumbre del cruce ocurrió cuando Pennisi tomó su guitarra y comenzó a tocar los primeros acordes de "Universo Paralelo" en solitario.

Becerra sumó su voz en una interpretación despojada y cargada de sensibilidad. De inmediato, el público encendió las linternas de sus teléfonos celulares y acompañó a coro el estribillo, creando una postal íntima que contrastó con la euforia del resto del espectáculo.

Además de este clásico, ambos artistas unieron sus talentos para interpretar "Tatú", demostrando una notable química vocal.

La presentación, que incluso volvió a repetirse en la tercera fecha del ciclo en el mismo estadio, no tardó en generar repercusiones en plataformas digitales.

En redes sociales, los seguidores de ambos músicos elogiaron la fusión entre el pop urbano de Becerra y la raíz folklórica y melódica de Pennisi, instalando rápidamente un pedido unánime: que este cruce en vivo sea el puntapié inicial para grabar juntos una canción en estudio.

Próximos shows de María Becerra en el Movistar Arena:

Tras las primeras presentaciones con localidades agotadas, el Quimera Tour en formato 360° continuará en el estadio de Villa Crespo con las siguientes fechas:

* Martes 17 de noviembre de 2026 – 21:00

* Miércoles 18 de noviembre de 2026 – 21:00

* Jueves 19 de noviembre de 2026 – 21:00

* Jueves 26 de noviembre de 2026 – 21:00

* Viernes 27 de noviembre de 2026 – 21:00

* Sábado 6 de febrero de 2027 – 21:00

* Domingo 7 de febrero de 2027 – 21:00