Cambio clave en la Ley de Tránsito bonaerense: el que va por la derecha ya no tiene siempre la prioridad

Una nueva reforma se incorporó al Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires.

El conductor de un vehículo que quiera acceder o cruzar una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida tendrá que detenerse y ceder el paso, aunque venga por la derecha.

Quien transita por una vía a la derecha ya no tiene prioridad absoluta.

La disposición no modifica las normas de la conducción para los cruces entre dos calles comunes o las que tienen igual "jerarquía": allí sí pasa primero el que viene por la mano que queda a la diestra del que maneja. La normativa ya está vigencia plena.

El fin de un vacío legal:

La normativa, aprobada a mediados de octubre y promulgada por la ley 15.657 del Poder Ejecutivo, buscó resolver un vacío legal vigente desde 2009, cuando Buenos Aires adhirió al Código Nacional.

Si bien incluía esta prioridad de paso, no incluía en la lista a las avenidas. Entonces los litigios que registrados en esas vías quedaban abiertos a los debates jurídicos.

En la argumentación de la medida se lo explica así: "La ley nacional 24.449, a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 13.927, en su artículo 41 señala las particulares situaciones en que la prioridad de paso de quien viene de la derecha se pierde”.

Asimismo, “no menciona expresamente a los casos que los vehículos circulen por una avenida, una "vía de mayor jerarquía", sino que solo individualiza a los que lo hagan por una "semiautopista", explicó la autora de la propuesta, la diputada Silvina Vaccarezza.

Según explicó Vacarezza, este agujero legal también resultaba un incordio para quienes están al volante de vehículos, en especial en calles de pueblos y ciudades.

“No había unanimidad entre los jueces porque se registraron cambios en la legislación en los últimos años. Ahora quedó claro y establecido que las calles de mayor jerarquía son las que deben preservar el derecho al paso”, explicó la legisladora.

Otro valor agregado a la iniciativa: dice la fundamentación que "otorgar prioridad de paso a quien circula por una avenida es un importante principio urbano, que procura lograr una mayor seguridad del tránsito y la reducción de siniestros, víctimas y daños".

La modificación votada este año agrega a la Ley 13.927, (Código de Tránsito de la Provincia), un artículo, el 28 "quarter", dedicado en exclusiva a aclarar las prioridades de paso.

El orden de jerarquía:

La regla nueva describe que el predominio de la circulación desde la derecha debe “ceder” ante las vías de mayor jerarquía.

El orden es: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes.

Quien entra o cruza una vía de mayor jerarquía, frena. Tiene que detenerse y ceder el paso a los que circulan por esos caminos que -además- tienen permitido un límite de velocidad mayor.

Los máximos de las velocidades están en la ley: son de 40 km/h en las calles y de 60 km/h en las avenidas (artículo 51 del Código Nacional, establecido en la 24.449).

Más detalles sobre la prioridad de paso:

Otras precisiones que se mantienen dentro de título "Prioridad de Paso" son las que obligan a ceder a ambulancias o a vehículos ferroviarios.

También las reglas para el paso alternado: si en una bocacalle hay filas de autos esperando en las dos vías, se pasa de a uno por vez desde cada transversal.

La nueva legislación no se aplica a los incidentes ocurridos antes de su entrada en vigencia, que seguirán resolviéndose bajo las reglas anteriores.