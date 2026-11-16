A días del histórico paso de León XIV por la Argentina y durante una entrevista, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, trazó un diagnóstico sobre la realidad social y política.

Con la mirada puesta en los desafíos que dejó el pontífice, el referente de la Iglesia Católica reclamó políticas de desarrollo integral y pidió a la clase dirigente recuperar la cercanía con los sectores más postergados.

En este sentido, García Cuerva lamentó que el paso de distintas administraciones no haya logrado revertir los problemas de fondo.

“Estuve con varios gobiernos y te diría con cierta tristeza que las condiciones estructurales de la pobreza se mantuvieron siempre", aseguró.

Para el arzobispo, las soluciones aisladas resultan insuficientes frente a un problema tan arraigado.

“Estoy convencido que lo único que nos saca del núcleo duro de la pobreza es la educación, y la educación de calidad, aquella que hace al sujeto protagonista de su vida", afirmó, marcando distancia tanto de las políticas centradas únicamente en la vivienda como de aquellas limitadas a la asistencia económica.

En esa línea, fue categórico sobre el lugar que deben ocupar los sectores vulnerables: "El pobre es sujeto de su historia, es sujeto de la caridad cristiana en el caso de la Iglesia, y tiene que ser sujeto de las políticas públicas y no objeto ni rehén del político de turno".

La desconexión de la dirigencia y el clima social:

Al analizar el humor social, destacó el carácter pacífico y esforzado de la población, pero advirtió sobre la lejanía de los representantes políticos.

"A veces el problema de la dirigencia es que habla de temas que a la gente no le interesan y que no les importan", señaló, y propuso una definición concreta de cercanía: "Para mí ser popular hoy es estar cerca de la vida de la gente; no es una cuestión de izquierdas o derechas".

Asimismo, advirtió que el mensaje de fraternidad del Papa resulta hoy "contracultural" frente a la hostilidad que domina el debate público.

“Hoy garpa más un discurso más violento, agresivo, de competencia, fuertemente individualista, de extrema agresividad, de palabras armadas", describió.

Frente a ese escenario, reivindicó la convocatoria de León XIV a utilizar "palabras desarmadas y desarmantes que desactiven conflictos".

Vínculo con el Gobierno y críticas en redes:

Consultado sobre los ataques y descalificaciones que tanto él como el pontífice recibieron en los últimos meses por parte de figuras cercanas al oficialismo, el arzobispo optó por evitar la confrontación directa y diferenciarse del tono agresivo de las redes sociales.

“No tengo problema de discutir ideas, pero no voy a agredir personas porque creo también que tengo que ser consecuente con lo que creo", sostuvo.

Al mismo tiempo, trazó una clara distinción entre el trato institucional con el jefe de Estado y el comportamiento de algunos dirigentes de su espacio.

“En el caso del señor Presidente, yo con él tengo un vínculo muy cordial y de mucho respeto", resaltó García Cuerva, antes de apuntar contra el entorno oficialista: "A veces son las segundas líneas las que parece que por congraciarse son más papistas que el Papa".

Inteligencia artificial, regulación y dignidad humana:

En sintonía con la reciente encíclica de León XIV sobre los desafíos tecnológicos y sociales, García Cuerva valoró los avances de la inteligencia artificial, aunque reclamó límites claros para evitar abusos y desinformación.

“La encíclica dijo algo y dice algo fuerte, y habla de la necesidad de poner en el centro al ser humano, de aprovechar lo que tiene de bueno la inteligencia artificial y tener claro lo que es el algoritmo como posibilidad de ser el centro en competencia con la dignidad humana", explicó.

Dirigiéndose a los dueños y creadores de las grandes plataformas digitales, el arzobispo advirtió sobre los riesgos de un desarrollo tecnológico sin control.

“La necesidad de una regulación tiene que ver con esto, con la necesidad de poner de vuelta en el centro a la persona; nadie discute sus ganancias, pero no puede ser a costa de cualquier cosa", remarcó.

Además, alertó contra el tecnocentrismo al señalar que es necesario dar una "voz de alerta de no creer que está todo solucionado con esto y que a costa de los más pobres podés levantar la bandera de una inteligencia artificial que se lleva a todo puesto".

El legado de León XIV y la polémica "VIP":

Respecto al balance general de la visita papal, el arzobispo subrayó que el paso de León XIV dejó una guía clara basada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, incluyendo la defensa de "una economía con rostro humano donde la economía está al servicio del hombre".

"Entiendo que de algún modo León XIV nos regaló una brújula como diciendo: 'Es por acá'", sintetizó.

Por último, si bien reconoció como "un error grave, una equivocación" la existencia de un sector o "carpa VIP" durante los actos masivos, pidió no desviar el foco de la convocatoria popular que reunió a millones de fieles.

“Dedicarle demasiado más es de alguna manera querer empañar un evento y correr la brújula hacia otro lado", concluyó.