“La felicidad de renovar hubiese sido completa si ella lo hubiera visto”: la emoción de Scaloni al recordar a su madre

Tras varios meses de incertidumbre, marcados por la final perdida ante España y la despedida del 10, Lionel Scaloni puso la firma para asegurar la continuidad de su exitoso proceso al mando de Argentina.

En una emotiva conferencia de prensa, el oriundo de Pujato, aseguró que estaba contento pero que “la felicidad de renovar hubiese sido completa si ella lo hubiera visto”, en relación a su madre Eulalia, fallecida hace pocas semanas.

“Sí seguimos también es por el hincha”, dijo entre lágrimas el director técnico. “Agradezco las muestras de cariño de los últimos días”, agregó. Quién no continuará dentro del staff de la Selección es Walter Samuel.

“Va a empezar su carrera solo”, dijo Scaloni quién afirmó que es “su amigo” y que “le desea lo mejor”. También afirmó que buscaban “hacerlo lo mejor posible estos dos partidos para poder agradecerlo lo que nos dio”.

La doble fecha de amistosos contra Uruguay y Costa Rica marcará también el inicio de la era post-Messi. “Es difícil dar una lista sin que él est pero hay que ir acostumbrándose”, sentenció. “El fútbol sigue”, agregó.

Respecto a la camiseta número 10, afirmó que “no tiene pensando a quién dársela” pero que “cuando decidamos darla, esperemos que sea al jugador que se la pueda quedar”.

Scaolini también se refirió al tema de la capitanía, que ante la ausencia de Messi, pasaría a manos del Cuti Romero y de Emiliano “Dibu” Martínez. No obstante, ante las lesiones y dudas, surgió la pregunta: ¿quién llevará la cinta en los amistosos?

“Si no está Emiliano, el capitán será Gero”, dijo en relación a Rulli, arquero que esta temporada fue fichado por el Manchester City. “Es un chico muy respetado, está desde un primer momento con nosotros”, concluyó.

También habló sobre el presente de Leandro Predes. “Estar bien no significa que juegue todos los partidos de Boca, él sabe muy bien lo que quiero y necesito de él”, explicó.