Tinelli y los insultos de los hinchas de San Lorenzo: “Se comieron el cuento del vaciamiento”

Tras varios años fuera de la televisión, Tinelli volvió a aparecer en la esfera pública por intermedio del streaming. Entre su programa en Infobae, los domingos en Luzu y varios reportajes, quién supo ser el número 1 de los medios, está en un momento de reconversión.

En ese contexto, y ante los rumores de la vuelta del Bailando, Marcelo conversó con Pepe Rosemblat en una larga nota en Gelatina.

"En todos lados hay cosas de Videomatch", afirmó. A su vez, reconoció en varios conductores y figuras de la actualidad, la influencia de su programa más icónico. "Si a nosotros nos hubieran sacado el primer año en los noventa con 1,8 de rating, bueno, no sé si estoy acá sentado", confesó.

"Me gustaría que vuelva el Bailando. Es un formato que me parece muy atractivo, me parece que es icónico para un montón de generaciones", dijo, abriendo la puerta nuevamente al retorno del show que fue durante años el pico de la TV.

En torno a su otra gran pasión, el fútbol, recordó una dolorosa frase su hijo motivada por las cargadas que recibía en la escuela: “Papá no quiero ser más de San Lorenzo”. Tinelli le realizó una promesa de que todo cambiaría y al año siguiente, el club volvió a ser campeón.

"Yo estoy totalmente tranquilo y consciente de todo lo que di y volvería a dar también por San Lorenzo", afirmó a pesar de la tensa relación que quedó con los hinchas tras su gestión en la que, entre otras cosas, conquistó su primera Copa Libertadores. "Se comieron el cuento del vaciamiento", dijo en referencia a los resquemores. A su vez, dijo que hay una parte de la historia del caso Piatti que "no fue contada".

"Diego Armando Maradona, más allá de todo, es una persona que me dio para comprarme las pilas cuando yo no tenía pilas", rememoró en torno a una de sus primeras notas periodísticas.

Volviendo a la época dorada de VideoMatch, Tinelli habló sobre la influencia de la televisión sobre la política. En ese sentido, recordó el histórico episodio que involucró a Fernando De la Rúa.

“Primero me dijo '¿cómo anda Laura?', yo digo: 'No, ¿quién es Laura?'... Y terminó diciendo: 'Saludos para toda la gente de Telenoche'. ¿Cómo no íbamos a seguir haciendo la imitación?", rememoró.

Otro de los cruces de Tinelli respecto a la política se dio a través de “Gran Cuñado”, la parodia del famoso reality que tuvo una de sus versiones más potentes en 2009. En esa línea, contó que a Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta, no le gustaba la imitación qué se hacía de ella-

"A Cristina no le gustaba la imitación que hacía Martín Bossi de ella... porque además lo ponía con zapatos muy grandes".