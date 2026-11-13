Nicole Neumann volvió a cantar después de 30 años y lanzó un provocativo videoclip: “Gracias a Dios existen los screenshots”

A más de tres décadas de lanzar Primer amor, su único álbum discográfico, Nicole Neumann volvió a la música. El tema sorprendió a todos también por el otro protagonista del single: Martín Cirio.

El influencer, también conocida como “La Faraona”, que se presentará en el estadio de Huracán, coprotagoniza el vídeo marcado por la estética ochentosa.

“Gracias por este comeback pero renovado! Espero que lo bailen todo el verano”, posteó Nicole en sus redes junto al videoclip de “Do you wanna dancing?”, el gran hit que sacó en los años 90´.

“El cover que nadie pidió pero que necesitábamos”, dijeron los fans en torno al tema. “Amigo, no lo puedo creer. Se cayó el invitado que teníamos”, dice el youtuber en el clip del tema mientras camina por la vereda, antes de chocarse con un árbol y desmayarse. Una mujer lo socorre y lo invita a una clase de aerobics, en la que también está la modelo.

En el 2020, Nicole era panelista y atravesaba una mediática y conflictiva separación con su exmarido, Fabián Cubero. En medio de versiones cruzadas sobre unas vacaciones, ella dejó en claro que tenía pruebas de cómo habían sido las cosas: “Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots”.

La frase no tardó en volverse viral. Ahora, la modelo y el influencer la reflotaron para la promoción de ésta reversión.

No se trata de la primera participación de Martín Cirio en el mundo de la música. Hace poco más de dos semanas sacó otro tema con Luli Salazar, titulado “Ritmo fuerte y up”. La canción, donde la modelo aparece disfrazada de monja, generó gran repercusión y comenzó a sonar en los boliches.

A mitad de los 90´s, cuando Nicole ya era conocida como modelo, sorprendió a todos al lanzar el disco “Primer amor”, con “En el colegio” como estandarte.

Durante la gira promocional, pasó por Mar del Plata, dónde cantó en un festival y salió para la televisión desde la playa. En ese entonces, Neumann tenía apenas 15 años.