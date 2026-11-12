Nahuel Pennisi y el cuidado de la gente que más le molesta: “¿Cuál es el problema de que me digas ´nos vemos´?”

A su corta edad, Nahuel Pennisi tiene ya una larga carrera marcada por el éxito, por colaboraciones memorables y por hechos históricos, siendo el más reciente, su presentación ante León XIV durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

En una charla en La Sillita podcast, el cuatro veces ganador del premio Gardel, reveló varios detalles sobre cómo convive con la ceguera. “¿Cual es el problema de que me digas nos vemos?”, dio en torno a la incomodidad que le genera a sus interlocutores mencionar el tema de la vista.

“Desde el lado de la ignorancia es normal que uno se quiera cuidar, pero para mí es algo normal”, agregó.

Respecto a su presentación ante el Santo Padre, afirmó que “es como cantarle al que está más cerquita de Dios”. Además, se refirió a sí mismo como un “hombre de fe”. Respecto a por qué lo hacía, afirmó que era “para agradecer”. Y agregó: “el hecho de que esté en Argentina nos moviliza a todos”.

Uno de los momentos más reveladores de la charla fue cuando Pennisi explicó cómo experimentaba los colores que nunca pudo ver. “Hay que recurrir a la imaginación y ver qué les pasa a los demás”, explicó. “Escuchaba por ejemplo ´el verde césped´, si yo apoyo los pies en el pasto, es como sentir el verde”, argumentó.

“El rojo siento que puede llegar a ser un color caliente, muchas veces me quemé la espalda y me decían que estaba rojo como un tomate”, explicó. Además, reveló que el azul era su color favorito.

“¿Tenés miedo?”, le preguntaron y Pennisi respondió: “Después de ser padre sí”, respondió sin dudar. “Siempre está el temor a que le pase algo a alguno de mis hijos”, aseguró. Además, advirtió que solo experimentaba miedo cuando viajaba en avión y había turbulencia.

No obstante, no se trata de un miedo a las alturas: Pennisi se tiró varias veces en parapente.

El cantante también rememoró una tierna anécdota de la infancia: sus cinco amigos imaginarios. “Barató, Pelotín, Alelush, Azul y Plecá”, recordó. “Los sentí como figuras espirituales”, agregó.

“Era como tener a alguien que te decía andá para alla”, contó en torno a la sensación que le producían. “Andaba solo por las casas, me trepaba a los árboles”, recordó. “Llegaron a los dos, tres años y se fueron a los nueve”, concluyó.