Rodo De Paoli: “Me fui de TyC Sports haciendo 28 puntos, andá vos a relatar DIRECTV que tiene delay y es una basura”

Rodolfo De Paoli quedó inmortalizado por sus relatos durante la Copa del Mundo 2022 en la que la Scaloneta salió campeona del mundo. Tras un tiempo sin dirigir ni trabajar en la primer plana de los medios, dio una entrevista en AZZ con Flavio Azzaro, con quién compartió varios años en TyC Sports.

Tras una salida traumática de la empresa en la vivió varios de sus momentos más icónicos, De Paoli explotó de furia: “Me fui de TyC Sports haciendo 28 puntos, andá vos a relatar DIRECTV que tiene delay y es una basura”.

A su vez, reveló que estaba “en juicio con la empresa que tiene los derechos de la Selección Argentina” y que estaba cansado de que lo vengan a “chamuyar” en propuestas de trabajo vinculadas a otras compañías.

En varios momentos de la charla, explicitar los conflictos que le generó ser director técnico a la par que desarrollaba su carrera como relator. “Yo ya estoy cansado de ponerme la corbata, el saquito y decir ‘Que viva el fútbol’. ¡Dejá de hacerte el gil! Porque las cosas no están bien”, sentenció.

Cómo hombre de fútbol, también se expidió sobre la realidad del fútbol argentino. “El campeonato de 30, bien hecho esto, no está mal, lo que pasa es que no podés no enfrentarte con todos los equipos, entre ellos Boca y River”, agregó.

“Los 30 equipos nacieron en 2014 cuando apretaron a Grondona en el gobierno de turno al cual yo adhiero”, dijo luego.

“Rodo” también habló del club de sus amores, lugar en el que se desempeñó cómo futbolista profesional y en el que dio sus primeros pasos como relator: “Yo soy fanático de Chicago y estoy orgulloso de haber defendido los colores”.

Y contó una emotiva intimidad: “El último impacto que tuve en este tiempo fue llevar a mi papá con 87 años, que tiene Alzheimer y lo único que te pregunta es sobre Chicago”.