“Viajaba a Miami solo a comer una entraña”: La divertida y emotiva anécdota de Marta Fort durante su infancia

Durante una entrevista, Marta Fort dejó títulos que combinaron excentricidad, madurez y emotividad.

Lejos de esquivar los mitos que rodean a su apellido, la joven de 22 años abrió el baúl de los recuerdos de su niñez junto a su padre y sorprendió al revelar los insólitos viajes relámpago que realizaba en su tiempo libre.

Al ser consultada sobre las historias más llamativas de su cotidianidad antes de consolidar su propio espacio en los medios, Marta no dudó en relatar una costumbre que compartía con el recordado mediático.

Con total naturalidad, la influencer recordó la época en la que disponía de una agenda mucho más relajada y el destino fijo que elegía por cuestiones puramente gastronómicas.

"Yo antes, cuando tenía más tiempo libre, viajaba directamente a Miami un fin de semana para comer una entraña familiar, literalmente", contó.

Según explicó, el lugar en cuestión no era un restaurante lujoso, sino un clásico local estadounidense con un fuerte valor afectivo para todo el clan Fort.

"Allá en Miami se llama Diner, que es un restaurante súper normalito, medio pelo, pero muy esos bares como que están ambientados en los ‘80 que son así como búnker”, relató.

El trasfondo de la anécdota expuso el lado más genuino y familiar del excéntrico empresario, quien utilizaba ese restaurante como punto de encuentro tras sus noches de boliche.

"Mi viejo iba, desayunaba ahí porque al lado había una fiesta, un boliche gay. Entonces iba a ese boliche y claro, y a las 6, 7 de la mañana llamaba a toda la familia para que vayamos a desayunar con él", confesó.

Marta detalló la rutina de aquellas mañanas en Estados Unidos, donde la comida se volvía una excusa para la unión familiar: "Se juntaba con toda la familia con nosotros a comer pancakes en ese lugar”.

“Y ahí hacíamos de todo y la famosa entraña. Almorzábamos ahí y, como que quedó el lugar del desayuno, quedó el lugar de la entraña de Diner, siempre vamos ahí y yo nunca, literal, me pedí otro plato que no sea este: la entraña con coleslaw y arroz blanco", detalló.

Un puente hacia el recuerdo de Ricardo:

Detrás del aparente capricho millonario de cruzar el continente por un plato de comida, la joven reconoció en el psicoanálisis que estos viajes guardaban un significado mucho más profundo y nostálgico.

Al ser indagada sobre si el verdadero motor de esa travesía era volver a experimentar lo que vivía con su papá, Marta se sinceró por completo.

Reflexionó sobre cómo sus recuerdos de infancia están atravesados por dinámicas que para el resto del mundo pueden parecer frívolas, pero que para ella constituyen la memoria viva de su padre.

"A mí me hablan de recuerdos de mi infancia o recuerdos divertidos con mis amigos...quiero presentarme de manera tan interesante que lo menos interesante mío sea la plata", afirmó.

La necesidad de mantenerse activa y sentirse útil:

A pesar de tener la vida financiera resuelta gracias a su herencia, Marta remarcó la importancia que tiene para ella mantener una rutina laboral activa para cuidar su salud mental.

En una profunda reflexión, la joven detalló los motivos por los cuales elige seguir trabajando en televisión y canales de streaming: "Me encanta sentir que tengo algo para hacer, que trabajo, que me ocupo la cabeza, porque yo he estado en un montón de etapas en las que directamente no trabajaba”.

Y siguió: “A mí me gusta sentirme útil, porque realmente mi diaria si no es trabajar era mirar al techo, dormirme una siesta, otra siesta, otra siesta".

"Vos podés tener toda la plata del mundo, puedo realmente no trabajar si no lo quiero, pero ¿para qué está la vida? Para mí lo mejor que puedo hacer es trabajar", cerró.

Su mirada sobre una infancia sin una figura materna:

Marta también habló con total madurez sobre las estructuras familiares alternativas y derribó los prejuicios que suelen rodear a la subrogación de vientre, asegurando que su crianza estuvo repleta de amor y contención.

"Hay mucha gente que dice 'Che, ¿no era duro no tener una mamá?', porque yo por ser in vitro no tengo mamá jamás. Pero porque vos no podés extrañar primero algo que no te enseñaron. No me enseñaron a tener esa falta, porque aparte yo aprendí todo muy así, todo como muy dado vuelta: yo aprendí primero lo que es ser gay, aprendí primero lo que es una pareja gay, aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal".

Respecto a los comentarios externos o las dudas que surgían en su etapa escolar, la joven influencer concluyó de manera tajante: "Para mí los comentarios de 'Che, ¿y no tenés mamá?' a mí no me afectan. No pasa nada, es tu normalidad".

La misión de mantener vivo el recuerdo de Ricardo:

Al reflexionar sobre su desembarco en los medios tradicionales, Marta reconoció que su principal motor fue honrar la memoria del "Comandante" y reversionar su figura para las nuevas generaciones.

La influencer explicó el pacto personal que asumió tras la pérdida de su padre: "Mi interés por los medios y demás empezó por mi viejo. Cuando él fallece yo me propongo seguir con su legado como para que...si a mí no me conocés decís 'Bueno, ¿quién es esta la que está en la tele? Bueno, la hija de Ricardo Fort'. Y vuelven a tu papá y que vuelva ese recuerdo".

Además, destacó el enorme impacto que dejó el empresario a pesar de su breve paso por la pantalla chica: "Él tuvo una fama, una tele de cuatro años nada más, fueron solo cuatro años. Parece que hubiera estado veinte. Yo tengo más tele que él. Qué loco el impacto que él generó".

El desopilante "garchadero alemán" junto a sus abogados:

Durante la charla, Marta también recordó con mucho humor un viaje de negocios a Europa que terminó convirtiéndose en una desopilante competencia sexual junto a su entorno más cercano.

"Fue un viaje de trabajo. Fábrica. Vamos a comprar máquinas para la fábrica. Era una expo, ir todos los días a la mañana tempranito", comenzó relatando sobre la comitiva formal que compartía con sus familiares y sus representantes legales.

Sin embargo, la seriedad de la jornada mutaba por completo al caer la noche "Me descargan Tinder, primera vez usando Tinder, y dicen: 'Bueno a ver, hacemos una competencia'. Okay, vos garchás, vos garchás, yo garcho. Hubo un día que fue tremendo, un día que César tenía turno a las 7 de la tarde en la habitación porque siempre compartíamos, iba haciendo un cronograma".

Entre risas, la influencer detalló la estricta organización horaria que armaron para usar el cuarto de hotel antes de los compromisos familiares.

"Bueno, yo cojo a las 7, bueno yo me canto el cuarto a las 8, bueno yo a las 12... ¿entendés? Y un día que era así hermoso: César 7, el otro a las 8, yo a las 12 de la noche y todo, o sea, no perdió nadie. Ganaron todos, era un garchadero alemán".