Flor Vigna: "Me metí en OnlyFans porque tengo una deuda de 130.000 dólares con Youtube”

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Flor Vigna explicó cómo terminó comercializando contenido para adultos online.

En este sentido, reveló los motivos financieros que, según ella, la empujaron a dar ese paso.

La bailarina y cantante precisó que la deuda surgió a raíz de un anticipo que recibió de una discográfica, del cual una parte fue retenida por un mánager.

“Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, explicó.

El monto que arrastra asciende a USD 130.000. Aclaró que sus videoclips no le generan ingresos directos, sino que el dinero que producen se destina a saldar ese pasivo. “Por favor, sigan viendo los videoclips”, bromeó.

En ese marco, Vigna contó que comenzó a indagar en la plataforma de contenido para adultos luego de cruzarse con colegas que ya la usaban. “Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: ‘¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada’”, recordó.

Lo que más la convenció fue el modelo de vínculo directo con los seguidores: “Lo que hace la diferencia es que vos hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, su color favorito”, le dijeron. Esa lógica la motivó a probarlo bajo sus propias condiciones.

Vigna fue enfática en aclarar que el contenido que produce no es explícito y que en ningún momento cruzó sus propios límites. “Desde ahí siempre respeté mis límites”, dijo.

También subrayó que no busca erigirse en modelo a seguir ni hacer apología de la plataforma: “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa".

Y sumó: "Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”. Se describió a sí misma como alguien que aprendió a distinguir entre la libertad corporal que siempre exhibió en escena —proveniente del mundo del baile y los programas de competencia— y su vida íntima.

La independencia:

“Quiero dejar de depender de un otro”, afirmó, y remarcó que su experiencia previa invirtiendo en su carrera musical —con resultados negativos— la dejó más cautelosa.

“El que no arriesga no gana...y al final sí, perdí fuerte”, sintetizó. Hoy se define como empresaria y ve la gestión de su cuenta como un negocio propio: conoce la vida de sus suscriptores más activos, les manda saludos y mantiene conversaciones personalizadas. “Yo sé toda la vida de ellos”, aseguró.

Vigna contó que mantuvo económicamente a un ex novio:

"Vos sos una mujer que ama demasiado, ¿has mantenido hombres?", le preguntó Martín Cirio a Vigna, quien con total sinceridad reconoció: "Muchísimo. Sí, sí, mucho".

Y reflexionó: "Yo ahora lo entiendo, que hay veces en las que uno se hace fan de un rol. Yo creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es de darlo todo".

Acto seguido, Flor Vigna profundizó en una decepción amorosa en específico que estuvo vinculada al tema económico: "Cuando yo he mantenido un novio, pensé en ese momento: 'Es obvio que cuando triunfe se va a acordar de mí, porque...'. Pero no, chicas. Triunfan y se van. Es una ley, ni siquiera es que me las agarro con ellos".

La cantante fue más allá en su postura y compartió una lección de vida para sus seguidoras: "No seas la del proceso", que vinculó con una frase mexicana que le transmitieron y reza que "la mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero".

“Pensás que te estás por morir”:

Flor Vigna se sinceró sobre el dramático momento que vivió al enterarse de que tenía "un quiste en la cabeza" e indicó que "si no se termina de achicar este año, sí me tendría que operar el año que viene".

Al dar detalles de lo que experimentó físicamente, la artista confesó que "lo que te genera el quiste en la cabeza es muchos dolores en la cabeza continuo", una situación que la afectó profundamente a nivel psicológico: "Entonces vos re maquinás todo el tiempo, pensás que te estás por morir".

Tras asegurar que "ahora sé que no me voy a morir, pero te pegas un susto", admitió que el miedo a "quedar medio boludo" la llevó a un cambio rotundo de actitud en su vida: "Dije 'Che, perdí un montón de tiempo en ser correcta, voy a aprovechar esta oportunidad y un montón de cosas más como en que me importe menos el qué dirán'".