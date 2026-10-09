Nico Repetto condujo el programa de Mario Pergolini: reveló su vuelta a la televisión luego de 8 años

Nico Repetto fue el conductor por una noche de “Otro día perdido”, en una divertida apertura para el programa de Mario Pergolini, que fue la carta de presentación del animador estrella que estará debutando en El Trece con su nuevo ciclo de entretenimientos.

“Yo no siento que vuelvo a la televisión. Es verdad que hace ocho años, me demoré un poco en el regreso, es verdad. Es largo el período, pero también es larga mi vida”, expresó Repetto.

Y recordó sus comienzos: “Yo laburo desde los 19 años en televisión porque arranqué de productorcito, entonces siempre sentí que la televisión era parte de mí”.

Además, contó por qué se alejó de la pantalla: “De golpe me enganché con otras cosas, mi vida no es solo la televisión. A veces me distraigo un poco y se van ocho añitos sin hacer televisión, pero no siento nunca que es una vuelta, siento que es parte de mi vida”.

El nuevo programa que hará:

“Va a ser un programa de entretenimiento en El Trece que va a ir durante el verano”, aseguró.

Tal como confirmó, se llamará "Clink" y comenzará durante el verano 2027.

Ante la duda de Pergolini sobre si su programa sería desplazado, el conductor fue contundente: “No pretende desplazar a nadie, o sea que nunca ni soñaría con eso”.

También contó que sigue trabajando en los preparativos: “Lo estoy fabricando, lo estamos armando, pero básicamente ya lo tenemos”, dijo.

Por último, reveló si siente nervios ante este nuevo desafío: “Pensé que me iba a dar nervios, pero en los ensayos, por lo menos, no me ha dado nervios. Como soy productor también, te distraés con tantas cosas que no podés tener nervios”, expresó.

Reclamos al aire con humor:

Más allá de preguntarle sobre su trayectoria y detalles de la relación con Florencia Raggi, Mario Pergolini quedó sorprendido por un regalo de Nicolás Repetto.

“Ah, che. Me estoy olvidando”, lanzó Repetto interrumpiendo la charla en Otro Día Perdido (Eltrece). Ante la consulta de Pergolini —“¿Qué pasó?”—, respondió: “Que andabas reclamando permanentemente un regalo”.

Pergolini rechazó esa versión y buscó excusarse. “No, no reclamo. No, no, no, no, no”. Sin embargo, Repetto mantuvo su postura: “Reclamabas un regalo. No se puede ser tan manguero en cámara encima, porque sí, era un mangazo. Y encima el mangazo era con condiciones. O vos decís que no hay regalo, me gusta la frase, ‘si no se enchufa’, que está buena”.

Cuando vio el objeto, Pergolini respondió mostrando incomodidad: “Ah, muy lindo. Una juguera”. Rada destacó el producto y el gesto: “Hermoso modelo, aparte”.

Repetto explicó el sentido del regalo y remarcó que cumplía con el requisito que, según él, había planteado Pergolini. “Lo mejor de todo es que tiene enchufe, se enchufa. Es una juguera. Siempre, siempre se te rompen las jugueras. Ahora tenés una buena, no importa. Guardá esta, que ya se te va a romper”, afirmó.

Florencia Raggi llamó al aire a Nicolás Repetto:

La actriz devolvió un mensaje de audio que le había enviado minutos antes su marido en plena entrevista y aprovechó para hacerle un inesperado pedido que sorprendió a todos.

Sonó el teléfono del invitado y era Florencia la que llamaba. Repetto la saludó, pero enseguida interrumpió Pergolini: "Te agradecemos que hallas llamado y te pedimos disculpas por hacer esto, pero le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien".

"Estamos mejor que nunca", se escuchó del otro lado de la línea.

El humor y la actualidad:

Repetto dejó una profunda reflexión sobre los límites del humor en la actualidad al afirmar que “el mundo cambió y tenemos que cambiar nosotros, pero tampoco hay que estar buscando la aguja en el pajar”.

Con esta frase, el animador analizó cómo las transformaciones socioculturales contemporáneas exigen una deconstrucción en la comedia. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de caer en una hipersensibilidad extrema o una corrección política excesiva que termine por rastrear ofensas de manera forzada donde no las hay.

Su punto de vista equilibra la necesidad de adaptación a las nuevas épocas con la preservación de la espontaneidad y la esencia lúdica del medio.