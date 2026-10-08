"Queremos contar historias": Diego Peretti defiende el cine nacional y estrena “La casa”

“La casa”, una nueva película de Gustavo Triviño protagonizada por Peretti y Troncoso, llegó a los cines con una historia atravesada por la precariedad laboral.



La trama también corre por la pérdida de dignidad y las decisiones extremas que puede tomar una persona cuando queda afuera del sistema productivo.

Durante una entrevista, Peretti reflexionó sobre el personaje que interpreta, recordó una situación que atravesó su padre y analizó el presente del cine argentino y su impacto en el mundo.



“Es una película de época universal, porque cuando sistema laboral te da la espalda a una determinada edad las consecuencias no son buenas: desamparo, derrumbe emocional e inutilidad”, contó.



Y siguió: “Tenés que estar muy en eje para soportar el quedar afuera del sistema productivo. Son cosas que en la película suceden de manera abrupta, con mucha violencia, y hacen que el personaje comience a actuar urgido y shockeado en su intento por subsistir”.



La dignidad:



Asimismo, explicó: “Dignidad es una palabra que calza perfecto para esta película: conserva La casa, pero pierde su dignidad. La película lleva a preguntarse: "¿qué haría yo en ese lugar?".





“No es un lugar muy lejano, sino que es fácilmente identificable. Es una zona muy cercana al abismo”, agregó.



La escasez en la carrera:



Al ser consultado sobre la profesión, el actor dijo: “El trabajo del actor es un poco excéntrico. Este personaje es más mundano, universal”.



“Lo que le pasa a mi personaje le sucedió a mi papá, que le hicieron un vacío y no fue más valorizado por el sistema laboral y productivo. En algunas sociedades más sensibles quizás sos cuidado, pero en la gran mayoría sos un descarte”, relató.



Ademas, manifestó: “Es como quedar en la mitad del océano, con una soledad muy grande. Por suerte no me tocó vivir esa situación”.



El cine argentino:



En otro tramo de la charla, Peretti aclaró: “Me gustaría decir que esta película que estrenamos ahora se estrena en salas de cine y eso está buenísimo porque es una costumbre que se perdió mundialmente”.

Y siguió: “Ya no existe la expectativa por una película. La industria audiovisual sufrió una transformación impresionante en sus últimos 15 años y recién ahora se están reacomodando las piezas. Si se lleva ese proceso a la actualidad de nuestro país, la industria del cine está un poco raquítica”.



“Pero soy optimista, porque queremos contar historias en teatro, cine, plataformas. Siento que hay un hambre de hacer buen cine presente, no veo una sociedad indiferente a eso”, manifestó.



Tiempo de Valientes:



Finalmente, el actor habló de la película icónica que tiene su versión mexicana.



“La vi, la hizo Ariel Winograd”, dijo.



Y contó: “Szifrón le dijo que tenía que filmar exactamente los mismos planos y Ariel aceptó, pero la película no tiene la esencia de la que hicimos con Luque. Está bien actuada, me despertó curiosidad ver cómo se hacían algunas escenas”.





“La película está bien y no por Ariel, sino porque la historia es muy argentina y porteña incapaz de imitar en otro lado. Pasó con Los Simuladores, cuando se hizo también en España y Chile: era un producto sin picardía”, detalló.