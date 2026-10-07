"Al 80% de la gente no le importa Milei": Pergolini analizó la política, los medios y la Inteligencia Artificial

Durante una entrevista, el conductor y empresario Mario Pergolini aseguró que al grueso de la sociedad no le importa la actualidad política.

En este sentido, sentenció: "Al 80% de la gente le importa tres pitos Milei".

El empresario y conductor argumentó que las discusiones de la dirigencia y las polémicas oficialistas no modifican el día a día del ciudadano común: "No está en su cotidianidad, no está en su charla, no está".

Además, para justificar su desinterés personal y colectivo por el Poder Ejecutivo, manifestó: "La única forma que puedo seguir adelante es trabajando bajo las condiciones del juego que planteen los que estén de turno".

Al diferenciar sus prioridades de la discusión política partidaria, Mario Pergolini dejó en claro cuáles son los verdaderos temas que ocupan su agenda y señaló: "Me preocupa la educación. Obvio que me preocupa cómo se van a formar... me preocupan las infancias, me preocupan los adolescentes" .

El empresario explicó que enfoca sus esfuerzos en dar charlas en universidades y escuelas secundarias para motivar a los jóvenes en lugar de desgastarse en peleas con el gobierno de turno: "No puedo hacer nada con Milei, ¿no? ¿Qué hago, me enojo? Me enojaba con Cristina, ¿qué hago? No me sirve de nada".

“La televisión ha muerto”:

Al profundizar en el declive de la televisión tradicional, Mario Pergolini defendió su postura frente a los conductores y remarcó de manera tajante: “Mire, mi concepto de la televisión ha muerto, lo siento así”.

El empresario gastronómico y de medios desarmó el viejo modelo de consumo familiar al sentenciar que “lo que ustedes dicen que es televisión —rating, toda una familia sentada frente a un mismo aparato en el mismo horario— eso está muerto, eso no existe, eso no existe”.

Para ilustrar este cambio cultural con métricas de su propio programa, “Otro día perdido”, detalló que “solo el 37% de la gente que nos ve, nos ve por televisión; el otro 63% está compuesto por atomizaciones digitales”.

Y concluyó que el promedio de edad de la pantalla chica actual es tan avanzado que “si uno ve la tanda de televisión, lo único que ve son medicamentos”.

La realidad que percibimos:

Al analizar el impacto de la segmentación en los consumos actuales, Mario Pergolini reflexionó sobre cómo los algoritmos moldean la percepción pública y aseguró que “las realidades ya no son lo que uno percibe. Las realidades son los que cada cual crea de sus realidades”.

El empresario comparó el escenario actual con épocas pasadas para explicar que “hoy la realidad no es exactamente lo que percibís”, dado que el público consume recortes específicos según sus propios intereses.

Para graficar esta fragmentación, concluyó con una metáfora sobre el cambio en las estrategias de comunicación: “Ya no gritamos, susurramos. Antes vos gritabas. Hoy pones la publicidad y susurras”.

“Una IA entrenada es mucho más empática que un humano”:

Al adentrarse en el terreno de la tecnología y el impacto de los algoritmos en el comportamiento humano, el conductor sorprendió al reflexionar sobre la sensibilidad y la capacidad de respuesta de los nuevos desarrollos informáticos, afirmando que "una charla con una IA bien entrenada es mucho más empática que una charla entre humanos".

Ante el cuestionamiento de los conductores sobre la falta de sensibilidad real en los sistemas tecnológicos, el empresario reconoció la naturaleza de este fenómeno, pero advirtió sobre su efectividad: "La máquina no tiene humanidad, claro, pero ahí está la trampa: te hace creer que la tiene”.

Para ejemplificar la transformación en los vínculos afectivos y cotidianos, el creador de Vorterix detalló cómo las personas interactúan con avatares o desarrollos propios, como un asistente virtual diseñado para la tercera edad.

Explicó que el sistema está programado para detectar necesidades específicas de forma inmediata, logrando una simulación de cercanía casi perfecta: "Una IA está entrenada para entender en pocas palabras lo que a un humano le tardaría un montón en comprender en otro humano".

El consumo actual:

Al profundizar en la penetración de las nuevas tecnologías en el consumo cotidiano, Mario reveló una estadística alarmante de sus propias investigaciones de mercado y señaló que "el 40 y pico por ciento de las cosas que están viendo los menores de 50 años, no son cosas reales, no son cuentas reales, no son con gente real".

El empresario advirtió que lo más disruptivo de este fenómeno es la total indiferencia de los usuarios frente a la artificialidad del contenido: "A la gran mayoría no le importa”.

Para graficarlo, mencionó el caso de " Echenique ", un avatar generado con IA que hace las efemérides en su programa, a quien los oyentes le mandan regalos de marcas reales y le hablan como si existiera.

¿Los robots van a ser los nuevos jóvenes?”:

Al proyectar el futuro del mercado laboral y los cambios demográficos a nivel global, Pergolini advirtió sobre la falta de mano de obra en ciertos países y fue contundente: "Ya hay robots, sí claro. Va a haber muchos robots. No hay jóvenes".

Tomando como ejemplo la crisis que atraviesa Japón con su fuerza de trabajo en sectores claves, el empresario planteó un interrogante disruptivo para las próximas décadas al señalar que "los jóvenes ya no los podemos reemplazar, ya no podemos fabricar jóvenes... ya hay un hueco que está desocupado. ¿Serán los robots los nuevos jóvenes?".

Además, para graficar la rapidez con la que estas tecnologías se integran en el hogar, detalló que estos asistentes físicos ya realizan todas las tareas domésticas y que las nuevas generaciones los adoptarán de manera natural para el cuidado de sus padres.

La IA y los medios:

Al analizar el impacto de la automatización en el tráfico digital de los grandes medios, citó un dato internacional reciente y advirtió: "Creo que el Times dijo que ya más de la mitad de los requerimientos que tenían de sus noticias ya no eran de humanos, eran de agentes".

El empresario explicó que esta dinámica rompe por completo el modelo de publicidad tradicional, ya que las consultas las realizan softwares automatizados que recolectan información en lugar de personas físicas: "Como yo hago 'Che, dame un resumen de todas las noticias que hay', yo no estoy yendo, está yendo mi agente, y a un agente con otro agente no le vendés publicidad".

Al reflexionar sobre el impacto de la tecnología y su visión del devenir de la humanidad, Pergolini aclaró que su postura no proviene de un idealismo ciego, sino de una profunda curiosidad técnica.

"Nunca fui optimista con el futuro. No digo 'ay, va a venir un mundo precioso', la verdad. Y creo que lo he dicho públicamente, yo no creo que todo va a ir para mejor", afirmó.

Sin embargo, el empresario y conductor no ocultó su entusiasmo por ser testigo directo de la actual revolución digital: "No puedo dejar de decir que estoy fascinado con vivir en este momento. No pensé que lo iba a vivir y ser un piquitito parte de todo eso".

Para concluir, remarcó la enorme satisfacción de ver cómo los proyectos que inició hace más de una década hoy marcan la pauta del consumo masivo: "Haber empezado a hacer streaming hace 15 años y verlos como hasta ahora me dice 'Okay, el camino no era tan equivocado'".

Mundo Boca:

Al abordar la actualidad futbolística e institucional de Boca Juniors, club del cual es hincha, Pergolini dejó en claro su postura respecto a la actual gestión presidencial de Juan Román Riquelme sin esquivar la polémica.

Ante la consulta de los conductores sobre si prefería un traspié deportivo para forzar un cambio político en la institución, el empresario fue contundente: "Yo soy de Boca. Yo prefiero que Boca gane. Y si eso hace que se perdure Román por eternamente, que perdure".

Marcando una clara distancia de las acusaciones más extremas de la oposición, Pergolini aclaró con firmeza que "tampoco es un dictador" y profundizó: "No es una persona que está oprimiendo ser en Boca Juniors. No me gusta su conducción y yo quiero que Boca gane, y si eso...y si ganar, insisto, lo perpetúa, es la decisión de la gente".