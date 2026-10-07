Primavera al aire libre: 5 lugares para disfrutar Mar del Plata

Empezó septiembre, un mes donde vamos dejando atrás el invierno para darle la bienvenida a la primavera y, con el cambio de estación, comenzamos a planificar la próxima escapada.

En Mar del Plata, la llegada de los días más cálidos invita a disfrutar de los espacios al aire libre y de los paisajes que hacen de la ciudad un destino para recorrer y disfrutar durante todo el año. Compartir unos mates, tomarse un café, hacer un picnic o simplemente regalarse un rato para descansar son algunas de las alternativas para aprovechar la primavera.

La variedad de escenarios permite elegir entre distintas formas de disfrutar un día al aire libre: vistas al mar, espacios verdes, paisajes serranos y bosques. ¡Hay para todos los gustos!

Playas

Las playas marplatenses se extienden a lo largo de 47 kilómetros y, sin importar la época del año, aparecen como una de las primeras opciones para disfrutar.

Hay playas más céntricas o más alejadas, tanto hacia el sur como hacia el norte. Más populosas o más calmas, con diferente tipo de oleaje y con variedad de servicios en sus balnearios.

Algunas son más elegidas por las familias, otras por los jóvenes y están también las que tienen escuelas de surf y stand up paddle, haciendo que los deportistas se conviertan en parte del paisaje.

La costa

Otro de los paseos preferidos para disfrutar de Mar del Plata es su extensa costa, que permite combinar el contacto con el mar, las vistas panorámicas y distintas actividades al aire libre.

El paseo costero es tan extenso que es posible elegir entre muchos lugares, ya sea en auto o a pie. Esta es una opción elegida por locales y turistas, independientemente de la época del año.

Con el cambio de estación, recorrer la costa se convierte en una excelente alternativa para caminar, sacar fotografías, sentarse a contemplar el paisaje o hacer una pausa.

Parques y espacios verdes

Si la preferencia son los lugares un poco más tranquilos, los parques y espacios verdes rodeados de árboles son ideales para disfrutar de un rato de calma.

El Parque San Martín -ubicado frente a Playa Grande-, el paseo Dávila -en Cabo Corrientes-, la zona de Playa Chica, la Plaza Colón -centro de la ciudad- y la Plaza España -zona La Perla- son algunos de los preferidos que además cuentan con una gran vista al mar.

Otras opciones con extensas arboledas son la Plaza San Martín, la Plaza Mitre, la Plaza del Agua, el Parque Primavesi. el Parque Camet y el Bosque Peralta Ramos. Estos dos últimos, al estar más alejados del centro y del tráfico de la ciudad, son ideales para disfrutar de la paz que brinda el lugar y conectarse con la naturaleza.

Chapadmalal

A unos 20 minutos de Mar del Plata, esta comarca que pertenece al Partido de General Pueyrredon, se erige entre dunas, mar, acantilados y la llanura pampeana. Su historia se remonta a la antigua Estancia Chapadmalal, de donde toma su nombre, y que significa en araucano "entre arroyos".

Con dirección hacia el sur, la Ruta 11 serpentea siguiendo la línea de la costa, separada de ella por bosquecitos ideales para tomar mate mirando el mar.

Este oasis es ideal para compartir y pasarla bien con amigos o la familia, desconectarse, relajarse con el ruido de las olas, respirar aire puro y ver atardeceres soñados tomando mate, ¡por supuesto!

Laguna y sierra de los Padres

La zona de Laguna y Sierra de los Padres, invita a conectarse con la naturaleza, a través de sus paisajes increíbles.

Al transitar la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 12, se llega a la entrada principal de Laguna de los Padres. Este es el lugar perfecto para descansar mientras se disfruta de unos mates observando sus aguas tranquilas, rodeado de bosques de araucarias y montes de eucalipto, acompañado de los sonidos de las aves. Completan esta imagen aquellos que practican deportes náuticos y la pesca.

Retomando la RN 226, al llegar a la altura del kilómetro 16, se encuentra hacia la izquierda el acceso a Sierra de los Padres. Otro lugar increíble con magníficos paisajes de terrenos quebrados y serranías de una belleza única, acompañados de lugares turísticos y recreativos para disfrutar de un día espectacular en familia o con amigos.

Para mayor información sobre todo lo que ofrece la ciudad ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar