La violencia de género en el deporte no avisa

No elegimos cuándo ocurre. Lo único que podemos decidir es cómo nos encuentra: improvisando o con preparación.



Se acerca el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el deporte la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué hacemos cuando pasa? Para responderla escribí “Salvaguardia y gobernanza en el fútbol” (Editores del Sur), con prólogo de Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica.



Por qué lo escribí:



En 2018 le propuse a mi club, Club Atlético Vélez Sarsfield, crear un área para abordar las violencias de género, la discriminación y abuso sexual.



Era la primera en un club del fútbol argentino. Hicimos el primer protocolo institucional y, después, la primera cláusula de género en contratos de futbolistas profesionales.



Firme en mis convicciones, recorrí el país capacitando clubes, ligas y federaciones.



Encontré mucho compromiso y avances reales. También un patrón: en demasiadas instituciones, el cuidado de las personas depende de alguien que se ocupa. Cuando esa persona se va, o cambia la comisión directiva, lo construido se desarma.



La responsabilidad social de los clubes:



Los clubes son mucho más que equipos. En cada barrio y en cada ciudad del país son lugares de encuentro, de formación y de pertenencia. Allí pasan buena parte de su tiempo miles de niñas, niños, adolescentes y familias.



Esa presencia trae una responsabilidad. Un club que forma deportistas también forma personas, y tiene que garantizar que nadie sufra violencia de género ni discriminación en sus espacios. Cuando un club actúa a tiempo, su ejemplo trasciende la cancha: le muestra a toda una comunidad que la violencia no se tolera.





Un compromiso que tiene que quedar:



El fútbol es una de las escuelas más grandes que tenemos. Allí se aprende a competir, pero también a respetar, a cuidar y a convivir. Que un club sea un lugar seguro no puede depender de la suerte ni de quién esté a cargo: tiene que quedar escrito, aprobado y en manos de un equipo.



Si trabajás en un club, si conducís una institución o si estudiás gestión deportiva, este libro es para vos: para que el próximo caso no te encuentre improvisando.



Este 25N, la mejor forma de recordar a las sobrevivientes es que ningún club vuelva a decir que no sabía qué hacer.



Salvaguardia y gobernanza en el fútbol. Violencias, racismo y protocolos para las nuevas dirigencias (Editores del Sur) puede adquirirse en:



https://www.editoresdelsur.com/productos/salvaguardia-y-gobernanza-en-el-futbol-violencias-racismo-y-protocolos-para-las-nuevas-dirigencias-paula-a-ojeda-tg6w2/



Paula Ojeda es abogada y magíster en Igualdad de Género y en Prevención de la Violencia de Género, especialista en violencia de género y salvaguardia en el deporte.



Responsable del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Instagram: @paulaojedaok