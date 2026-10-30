Oscura, madura y sensual: Emilia Mernes inaugura una nueva era artística con “Bodypainting”

Tras los adelantos en las redes sociales, Emilia presentó “Bodypainting”, una canción donde ingresa en una nueva dimensión con su propuesta artística a través de un sonido que se destaca por la sensualidad y la autoexpresión.

El material refleja una evolución de su característico sonido pop, combinando el coqueteo y el deseo con una perspectiva artística más madura mientras comienza una nueva etapa creativa.

La salida de “Bodypainting” coincidió con el cumpleaños número 30 de la cantante.

El track estuvo producido por LIOHN, colaborador del equipo de Max Martin, y Zecca, cuyos créditos incluyen participaciones de artistas como Drake y Karol G.

Más sobre el estreno:

“Bodypainting” comienza a mostrar el lenguaje creativo de esta nueva era de Emilia, donde según un comunicado de la artista difundido en la prensa, “el cuerpo se convierte en un lienzo para la transformación, la autoexpresión y la reinvención”.

“Combinando sensualidad con una perspectiva artística evolucionada, el tema también presenta un cambio en su registro vocal que refuerza la evolución de su sonido”, agregaron.

Codirigido por Martin Seipel & Melanie Anton, el video musical amplía el universo de “Bodypainting” a través de una propuesta visual cinematográfica.

Ambientado en un lujoso penthouse, Emilia explora el deseo y la autoexpresión a través de una serie de escenas que combinan baile, actitud y una estética audaz.

En distintos momentos, aparece multiplicada en pantalla, reflejando las diferentes facetas de su sensualidad.

Una de las escenas más llamativas la muestra cubierta por completo de pintura negra, llevando a lo visual el concepto del cuerpo como lienzo.

El video termina con un enérgico dance break que evoca algunas de las etapas más icónicas del pop.