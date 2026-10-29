Davo ganó el Ídolo de Oro: “Siempre se lo voy a dedicar a mi mamá”

Davo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en una noche en la que también recibió el reconocimiento a Streamer más viral en la ceremonia de los Premios ídolo 2026.



El creador de contenido habló del vínculo con su público y de su madre.



“Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, dijo Davo.

Durante su discurso, el streamer explicó qué representa para él el contacto cotidiano con quienes lo siguen.



“Muchas veces me ha pasado que me cruzan por la calle y me dicen: ‘Davo, un día estaba triste, estaba mal, puse tu stream y me hiciste reír’. Y a esa gente le quiero decir, primero, que es la mayor motivación que tengo en este momento para seguir streameando tantas horas”, relató.

También agradeció a su equipo, a su novia Mile, a sus hermanos, a su padre y a su madre, presente en el evento.



“Para mí mi vieja es lo más grande que hay, es lo que más quiero en este mundo. Y la verdad es que no hay nada que me guste más que verla sonreír y la veo ahí sonriendo. Así que siento que ahí es cuando gané el verdadero premio”, sostuvo.

Luego profundizó en ese homenaje. “Algunos van a decir: ‘Este pibe siempre que gana se lo dedica a su mamá’, pero yo a ella le debo mi vida. Y no porque me la dio, sino por todo lo que hizo por mí de chico”.



Más tarde confirmó que los premios quedarán en manos de ella: “Son de ella”.



Momentos posteriores a la premiación:



Después de la ceremonia, Davo se refirió a la masiva demanda de fotos y saludos que recibió durante la noche.



“Y eso es lo más lindo de esto. El cariño de la gente es impresionante. Me siento raro, no te voy a mentir, pero soy un agradecido a Dios y a la vida por lo que me toca vivir”, expresó.

Sobre el reconocimiento, afirmó que no lo esperaba pese al año que atravesó.



“La verdad que no, pero me tocó y fue medio inesperado para mí. Fue un momento muy lindo igual”, manifestó.



Al hablar de los demás creadores nominados, remarcó: “Hay gente muy talentosa ternada que hace cosas más maravillosas que yo, pero la verdad, siempre lo mejor para ellos y siempre le deseo lo mejor a todos, porque mientras más seamos los creadores de contenido, mejor para todos será”.

El vínculo con su madre volvió a aparecer al recordar el momento posterior a la premiación.



“Hemos vivido muchas cosas juntos y la verdad es que cuando recién hablábamos y le mostraba los premios, no los tengo, ya se los llevo ella, se los regalé. Así que está muy feliz, y eso es lo que me pone feliz a mí, verla feliz a ella”.

La conversación también derivó en Boca Juniors y la previa del Superclásico. Ante la pregunta sobre si elegía a Juan Román Riquelme o a su madre, respondió entre risas.



“Ahí es difícil, porque a mi vieja yo la amo con todo mi corazón, pero no ganó otra Libertadores como Boca. Digamos las cosas como son también. Entonces, depende del día”, dijo con humor.

Todos los ganadores de cada categoría:



Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti.

Podcast: La Fórmula Podcast, con Mili Hadad.

Emprendimiento: Yerba Cósmico.

Actualidad: Lara López Calvo.

Momento Viral: “¿Así toma agua la Agusneta?”.

Gastronomía: Tefi Russo.

Ídolo Revelación: Marta Fort.

Viajes: Martina Saravia.

Beauty: Cande Copello.

Ídolo Futbolero/a: Sofía Martínez.

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Almendra Veiga.

Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti.

Contenido Creativo: Agustín Franzoni.

Deportes: Gero Arias.

Lifestyle: Delfina Ferro.

Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti.

Ídolo Celebrity: Nico Occhiato.

Health: Fiorella Vitelli.

Ídolo Musical: Ángela Torres.

Moda: Zaira Nara.

YouTuber: Angie Velasco.

Canción más viral: “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía.

Streamer: Lautaro “La Cobra” Del Campo.

Reseñas de Experiencias Gastronómicas: La Chica del Brunch.

Ídolo Emergente: Valeria “La Gurisa” Rivas.

TikToker: Evitta Luna.

Streamer más viral: Davo Xeneize.

Mejor Comunidad: Luzu TV.

Ídolo del Año: Davo Xeneize