El Papa León XIV en Argentina: todos los preparativos, los cortes de calles y hasta cuándo durarán

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un amplio impacto en la circulación de la Ciudad de Buenos Aires.



Mientras avanzan los preparativos para las actividades religiosas en el Monumento a los Españoles, en Palermo, el Gobierno porteño anunció un segundo operativo de seguridad en Recoleta, en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará el Pontífice.



Las restricciones se aplicarán en distintas etapas e incluirán cortes totales y parciales, desvíos, controles policiales y limitaciones para estacionar.

Asimismo, habrá condiciones especiales para el ingreso de vecinos, comerciantes, trabajadores y huéspedes de hoteles ubicados dentro del perímetro de seguridad.



La visita está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.



El tránsito:



El montaje de la estructura para las actividades del Papa en el Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, ya provoca demoras en la zona norte de la Ciudad, especialmente durante las horas pico.



Los trabajos avanzaron con la instalación del techo del escenario, que se utilizará para la misa multitudinaria prevista para el lunes 9 de noviembre y para una vigilia con jóvenes programada para la noche del martes 10.



El operativo vial contempla restricciones progresivas sobre la Avenida del Libertador y sus cruces.



Entre las medidas informadas se encuentran los cortes parciales que dejan dos carriles habilitados por mano y las interrupciones totales en sectores de la avenida.



A partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre, se prevén cortes totales progresivos sobre Libertador, en el tramo comprendido entre las avenidas Olleros y Ugarteche.



Según el cronograma difundido, las restricciones se mantendrán hasta el sábado 14, cuando hayan terminado las actividades y se retiren las estructuras.



El área afectada abarca un sector amplio de Palermo, delimitado por Scalabrini Ortiz y Mariscal Sucre, y por las Avenidas Santa Fe y Luis María Campos y la Avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Los cortes y desvíos podrán modificarse a medida que avance el operativo.



Las complicaciones ya se hacen sentir en los accesos hacia el norte porteño y el Gran Buenos Aires, sobre todo durante el ingreso y el egreso laboral.



Por otro lado, en Recoleta está el segundo dispositivo que se concentrará en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Avenida Alvear al 1600. Allí se alojará León XIV durante su estadía en el país.



El cierre vehicular comenzará el sábado 7 de noviembre a las 12 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11.



El área restringida estará delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.



Durante ese período habrá controles policiales y el ingreso estará reservado a quienes puedan acreditar que viven, trabajan o tienen una actividad dentro del perímetro, además de los huéspedes de hoteles y otros alojamientos.



Los accesos habilitados serán dos: la esquina de Avenida Callao y Quintana, y la intersección de Libertad y Quintana.

Los residentes deberán presentar el DNI con domicilio dentro de la zona. En caso de no tenerlo actualizado, podrán gestionar una placa identificatoria del Gobierno porteño.



El trámite de identificación para ingresar a la zona restringida:



La placa estará disponible para vecinos, comerciantes y trabajadores que necesiten ingresar al área durante el operativo.



Podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, entre las 8 y las 16. También se habilitará un punto de entrega en Rodríguez Peña y Avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.



Para obtenerla, los residentes deberán presentar una factura de un servicio correspondiente al domicilio, como ABL, expensas, agua o electricidad.



Los comerciantes y responsables de oficinas tendrán que acreditar la actividad mediante documentación de habilitación, servicios o inscripción en ARCA.



En tanto, los trabajadores deberán presentar un recibo de sueldo, una factura o una constancia de alta laboral.



Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán mostrar la reserva correspondiente para acceder al sector.



Estacionamiento, cocheras y abastecimiento:



El operativo también modificará las condiciones para estacionar.



Los vehículos que estén en las calles incluidas en el perímetro deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.



Como alternativa, se habilitará el estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los autos que permanezcan dentro del área restringida serán trasladados por personal de Tránsito y grúas al predio de la Facultad de Derecho. Según lo informado, el traslado no tendrá costo para sus propietarios.



Además, durante la vigencia del dispositivo no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios comprendidos dentro del perímetro.



Por ese motivo, quienes tengan vehículos guardados deberán organizar sus movimientos antes de que comience el cierre.



Los comercios también tendrán que anticipar la recepción de mercadería y coordinar el ingreso de proveedores, ya que habrá franjas horarias específicas para el abastecimiento durante los días del operativo.



La planificación deberá contemplar las restricciones del sábado 7, el domingo 8, el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11.



Por último, se prevén cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos y la reubicación de contenedores de residuos en el área afectada.



Cortes y cierres en Luján por la visita del papa León XIV:



Sábado 7 de noviembre: desde las 00:00, se cerrará la bajada de la Autovía 7 hacia Walk y Chango Más. Por otro lado, la calle 9 de Julio entre 25 de Mayo y Mitre quedará limitado al ingreso peatonal hacia la Basílica.



Domingo 8 de noviembre: desde las 22:00, habrá despeje vehicular en la “Zona 0″.



Lunes 9 de noviembre: desde la medianoche, se realizará el cierre total de la “Zona 0″.



Martes 10 de noviembre: a partir de la medianoche, habrá cierre total de la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Una vez que la “Zona 0″ quede cerrada de forma total, las misas de la Basílica de Luján serán trasladadas al Parque San Martín.



Corte vehicular en la “Zona de Influencia”:



Desde el lunes 9 de noviembre, a partir de la medianoche, habrá cortes vehiculares en:



Calle Mariano Moreno: desde Dr. Real hasta Ituzaingó



Calle Dr. Real: desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno



Calle Ituzaingó: desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio



Calle 9 de Julio: desde Dr. Real hasta Ituzaingó



De acuerdo con las autoridades, solo se podrá circular de forma peatonal por estas calles.



Cortes de puentes por la visita del papa León XIV:



Desde el lunes 9 de noviembre a la medianoche, habrá cortes en:



Puente Mendoza: cierre vehicular, con circulación peatonal habilitada



Puente Cogna: cierre total, vehicular y peatonal

Puente Mitre: cierre total, vehicular y peatonal



El Puente Muñiz y el Puente de las Tropas serán los únicos que permanecerán abiertos, con circulación normal.



Visita del papa León XIV a Córdoba:



Lunes 9, desde las 12:00: restricciones en los alrededores de FAdeA, la autopista Córdoba-Carlos Paz a la altura de la Ruta Provincial C-45 y Circunvalación, desde avenida Ejército Argentino y avenida Armada Argentina.

Lunes 9, desde las 20:00: cierre del casco céntrico, en el sector comprendido entre avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear. También habrá restricciones en Plaza España.



Lunes 9, desde las 20:00: corte de avenida Colón, aunque los vehículos podrán cruzarla transversalmente hasta las 7:00 del martes.



Martes 10, desde las 7:00: corte total de avenida Colón y del corredor papal, que incluye avenida La Voz del Interior, desde el Aeropuerto, y Circunvalación hasta FAdeA.



Más información en https://elpapaencordoba.com.ar



Qué esperan los argentinos de León XIV:



Un relevamiento de OCREAR mostró que el 43% considera que la pobreza debería ser la principal prioridad del pontificado, mientras que el 49% ve con importancia una eventual visita del Papa a la Argentina.

El 49% de las personas consultadas considera “muy o algo importante” que León XIV visite el país, mientras que el 50% entiende que el viaje sería poco o nada importante. La diferencia de un punto muestra que la visita no reúne una expectativa homogénea, sino que reparte las opiniones en dos bloques de tamaño similar.



La encuesta indagó, además, si la presencia del pontífice puede acercar a la población a la religión o a sus creencias espirituales. El 35% respondió que tendría “mucho o bastante efecto”, una proporción menor frente a quienes esperan que el impacto sea limitado.



El 65% consideró que la visita tendría poco o ningún efecto en ese plano.



Cuándo son los feriados:



Conforme a la agenda prevista para la gira de León XIV, el Gobierno estableció feriado en todo el país el lunes 9 de noviembre.



En cambio, en función de los pedidos de autoridades locales, el Ejecutivo decretó feriado nacional pero con alcance territorial limitado el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.



Los feriados se rigen según el domicilio en el que una persona cumple sus tareas laborales. Es decir, si alguien vive en la ciudad de Buenos Aires pero trabaja en el conurbano bonaerense, tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre y —a la inversa— el feriado será el martes.



Además, se indicó que estará garantizado el 75% de los servicios de transporte público para facilitar el traslado de quienes deban movilizarse entre distritos alcanzados y no alcanzados por la medida.