"Hay ausencias que hacen ruido": María Becerra compartió un nuevo adelanto de “Lure” cantando a capela

"Hay ausencias que hacen demasiado ruido" es la frase eligió María Becerra para acompañar un nuevo adelanto de su próximo proyecto.



La “Nena de Argentina” compartió un vídeo en el que aparece cantando a capela, poniendo foto nuevamente en Lure, el lanzamiento con el que prepara su siguiente etapa.



La publicación llega después de que la artista diese a conocer ese nombre a través de otro vídeo anterior en sus redes sociales.



Ahora, con esta nueva muestra, María deja que sea su voz la que tome protagonismo, con un mensaje que invita a preguntarse qué historia se esconde detrás de la canción.



El mensaje que deja tiene que ver con alguien que ya no está, pero cuya falta sigue muy presente. Una ausencia que se nota en los pequeños gestos del día a día y que, como escribe la propia cantante, puede llegar a hacer mucho ruido.



Por ahora habrá que esperar para conocer la letra completa y descubrir de qué manera encaja este fragmento en Lure.

María ha preferido ir enseñando su nuevo proyecto poco a poco, dejando que cada adelanto abra nuevas preguntas.



El primer anticipo:



"La misma piel. Otros instintos. LURE", escribió entonces junto a las imágenes antes de cantar a capela.



Una frase que presentaba el proyecto sin desvelar todos sus detalles y que ahora tiene continuidad con este nuevo adelanto.



La transición también resulta interesante por lo que supuso Quimera en su carrera. En aquel trabajo, María construyó un universo alrededor de cuatro personajes: Shanina, Gladys, Jojo y Maite. Cada uno tenía una identidad propia y le permitía explorar diferentes facetas dentro de un mismo proyecto.

Aún se desconoce si Lure será un álbum, un EP o si tendrá otro formato.



En el barro:



Por otro lado, Becerra ratificó su gran presente interpretativo y confirmó la finalización del rodaje de la tercera temporada de En el barro, el spin-off de El marginal producido por Underground para Netflix.



En el marco de la Billboard Latin Music Week, la cantante se mostró sumamente entusiasmada por el rumbo de su carrera y reveló las sensaciones que le genera asumir, por primera vez, un rol de peso absoluto dentro de una gran producción de ficción nacional.

"Bueno, la verdad que la actriz acaba de terminar una tercera temporada de En el barro, así que muy, muy feliz por eso, muy contenta", celebró la artista.



Durante la entrevista, la intérprete de "Corazón vacío" detalló que su personaje, Cleo, experimentará un drástico salto en su evolución narrativa y dejará atrás las breves apariciones previas para convertirse en una de las figuras centrales de la trama penitenciaria.



“Esta tercera temporada, la verdad, como protagonista, así que estoy chocha", sumó.