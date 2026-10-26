“El papelón más grande”: La noche en la que Nahuel Pennisi fue a una fiesta de 15 por error

Durante una entrevista, Nahuel Pennisi contó su mayor papelón de la vida en público.



Sin dudarlo, el cantante desbloqueó un recuerdo espectacular de la época en la que todavía era conocido.



Tenía que ir al cumpleaños de 15 de su ex cuñada en la zona oeste bonaerense, pero el GPS mental falló.

"Fuimos con mi vieja y con un amigo. Llegamos al lugar, entramos adelante, y pasaba algo raro...No escuchaba ninguna voz conocida. ¿Viste cuando no sentís ninguna cara familiar?", relató entre risas.



Pese al desconcierto, la timidez y la hospitalidad del lugar hicieron que se acomodaran igual: "Nos dijeron 'pasen, siéntense', no nos dijeron nada. Habrán visto a un chico ciego y pensaron 'pobre, mira de dónde viene, está cansado el nene'".



La confianza duró hasta que el locutor del evento tomó el micrófono.



“En un momento dice: 'Bueno señores, vamos a recibir a la cumpleañera, ya está por ingresar Florencia'. Y cuando dijo Florencia dije: '¡No mamá, estamos en otro cumpleaños, boludo, salí rajando de acá!'. Le digo a mi amigo: 'Más vale guíame porque si corremos no salimos a ningún lado'".



Para cerrar el desopilante momento, Nahuel dejó picando una duda: "Siempre pensé que en el video que debe tener la cumpleañera seguro aparecemos nosotros sorprendidos".



La noche que dejó su celular al aire:



Su debut en la pantalla chica no fue en un mega estudio de producción, sino en el icónico universo de Crónica TV junto a Anabela Ascar.



Nahuel recordó entre risas cómo llegó al canal siendo un completo desconocido: "Me vio un productor cantando en un restaurant y me dijo: 'Tenés que venir al canal, tenés que venir conmigo'. Yo fui solo, imaginate, ¡al Crónica caigo solo!".



La travesía empezó accidentada desde el viaje en taxi, ya que la funda de su instrumento no estaba en condiciones.



“Estaba hecha pelota, entonces entré con la guitarra pelada, boludo. Dejé la funda en el auto y le dije al tachero: 'Guardámela, voy a tocar y vuelvo'", relató con humor.



Tras cantar dos temas ante la mirada atenta de personajes del archivo popular como la Momia o el clon de Sandro, llegó el gran blooper televisivo. "Se ve que midió...y me dicen: '¿Cómo se pueden comunicar con vos? Porque queremos escucharte, contrataciones... ¿hacés?'. 'Sí, digo, lo que sea: fotos, todo hago'.



Y entonces paso mi teléfono, ¡no tenía ningún aliado que atienda por mí!". Sin un representante que filtrara el ida y vuelta, la pantalla de Crónica ardió: "¡Dijiste el número al aire! Sin WhatsApp en ese momento, pero mensaje de texto a rolete y llamado de una", sumó.

"Era gente que llamaba y encima se veía como loco Crónica en todo el país. Salgo de ahí, me voy al taxi, aparece la funda y mientras estoy volviendo empieza a sonar... ¡y yo ya estaba repodrido!", confesó Pennisi sobre el colapso de su línea personal.



El mito del "huevo duro" y un hit inolvidable:



Nahuel confirmó que le dedicó una canción al huevo duro y que el ingrediente estaba bien presente. "¡Ah, boludo! Es mentira... no es mentira, boludo, escuchá esa historia", arrancó advirtiendo Pennisi mientras pedía que le alcanzaran su instrumento: "¡Que pase la viola, tenemos la violita acá!".



Con la guitarra en mano, Nahuel aclaró los tantos del desopilante "estreno" de su infancia: "Lo del huevo duro no es verdad... tiene que ver con huevo, ¡pero no huevo duro, sino arroz con huevo! Escuchá, este tema se lo hicimos con mi viejo... Cuando éramos pivitos, yo cuando era pivito, estábamos en una situación difícil económica".





Lejos de recordarlo con tristeza, el cantante relató cómo la música transformó la crisis familiar en una fiesta diaria.



“La música lo hacía más divertido, pero era un: 'Che, ¿qué vamos a comer?'. Y ya sabés, mi viejo me decía: 'Y... arroz con huevo, y mañana huevo con arroz, ¿viste?, lo mismo'.

Entonces con mi viejo empezamos a buscarle la vuelta para reírnos de la situación y le hicimos un tema al arroz con huevo", confesó.



Y agregó: "A mis 6 años cantaba: 'De lunes a domingo tengo para comer, la única comida que no puedo ni ver... ¡arroz con huevo, arroz con huevo!'. Y tiene un remate: '¡Arroz con huevo no tiene más que olor a pedo!'. ¡Es bueno, es bueno!", cerró Pennisi entre carcajadas, logrando que el conductor rematara tentado: "Me sacaste todo el hambre".



Un nombre kilométrico y el sueño del periodismo:



El ida y vuelta en el cuestionario del programa dejó al descubierto datos de su infancia que muy pocos tenían en el radar.



Al ser consultado por su identidad, el artista sorprendió a todos: "Mi nombre completo es Alexis Nahuel Caser Pennisi".



Ante la sorpresa del conductor por el "Alexis", el músico bromeó con que es tan largo que directamente prefiere que le digan "NP".



Además, el cantante confesó que la música no siempre fue su único Norte. De chico, las tardes en su casa de Florencio Varela estaban musicalizadas por los relatos deportivos de la radio.



"Soñaba con ser periodista deportivo de pibe. Escuchaba muchísimo a Víctor Hugo y a Mariano Closs en La Red. Tenía un grabador de periodista y jugaba a hacerle notas a mi familia cuando venía la Navidad y aparecían todos los vecinos y los tíos".



El atleta de Varela que corría con soga:



Mucho antes de llenar estadios con su guitarra, Pennisi canalizaba su energía en el deporte de alta competencia.



"Hacía atletismo en el polideportivo La Patriada", recordó con nostalgia.



El músico se destacaba en velocidad y salto en largo, disciplinas que requerían un trabajo de confianza absoluta con su entrenador.



"Para correr, él me ponía una soga. Su mano derecha daba con mi mano izquierda y era la forma que tenía de guiarme. Yo corría rápido, pero él simplemente me acompañaba, no me arrastraba", explicó.



En cuanto al salto en largo, detalló su técnica milimétrica: "Iba para atrás del cajón de arena contando cinco pasos largos. Cuando volvía para correr hacía siete pasos cortitos y saltaba. A veces saltaba a la arena y a veces me iba a la tribuna".



Mochilero y discos caseros:



Su conexión con el público callejero es conocida, pero Nahuel le puso color a los inicios de su travesía rutera, específicamente a un viaje que hizo en 2011 junto a su gran amigo Leo.



“Nos fuimos desde Buenos Aires hasta Salta en un avión que lo pagamos como pudimos, un centavo por año. Me fui con la guitarra y la mochila a tocar en las calles, en las peñas, a pasar la gorra y vender discos", relató.



La producción de esos primeros álbumes era completamente artesanal y requería de la complicidad familiar a la distancia.



“Le decía a mi vieja: 'Che mami, mandame un mail con la foto del disco'. Íbamos a un cíber, comprábamos unos CD virgen, imprimíamos la tapa ahí y salíamos a venderlos. Había que vivir".



"Latido": la locura por los perfumes que se volvió propia



Uno de los momentos más excéntricos de la entrevista fue cuando se abordó su increíble colección de fragancias.



“Tengo una colección de más de 150 perfumes", admitió el músico. Lejos de ser un simple acumulador, Nahuel transformó esto en un ritual social: "Me junto con amigos en Tucumán y otros lados, cada uno lleva cinco o seis perfumes, ponemos los 50 en la mesa y ¡a oler se ha dicho!", relató.



Esta obsesión olfativa escaló al siguiente nivel, ya que el cantante confirmó en exclusiva el lanzamiento de su propia fragancia.



“Voy a sacar un perfume, se va a llamar Latido. Va a ser moderado, unisex, y va a tener un aroma medio floral, con un poco de sándalo y un poco de cuero", adelantó entusiasmado.



La transformación de "Universo" y el recuerdo de Mercedes Sosa:



La charla cerró con música. Pennisi analizó el fenómeno de "Universo Paralelo", la canción que compuso y que explotó globalmente gracias al cuarteto.



"Cambió el carácter. La letra versión lenta es más nostalgiosa. Al cantarla en cuarteto, medio que gritás la canción, transformás un sentimiento de llorar y lo tirás para adelante. Sacás afuera lo que tenés en las entrañas más profundas".



Finalmente, se tomó un tiempo para hablar de su reciente disco homenaje a Mercedes Sosa. Aunque no llegó a conocerla físicamente, detalló el lazo místico que los une: "Es una linda forma de imaginármela y amarla desde el lado más álmico y espiritual. Yo no tengo una imagen física de Mercedes, jamás pregunté si tenía lunares o cómo era el pelo, porque no fue necesario".



Como broche de oro, el artista regaló una emocionante versión en vivo de "Canción con todos" y anunció que el álbum se editará pronto en formato vinilo.