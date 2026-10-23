"Para mí el streaming va a ser el medio de comunicación por preponderancia": Momo Benavides sobre el futuro de los medios

Durante una entrevista, Gerónimo “Momo” Benavides fue contundente al hablar sobre lo que le espera, en su opinión, a los medios de comunicación: “Para mí el streaming va a ser el medio de comunicación por preponderancia”.

En este sentido, aseguró: “La tele se va a quedar con una porción que es deportiva y de noticieros hasta que cierto rango etario muera, literal, que son los que hoy mantienen viva la tele”.

El streamer y abogado no dudó en vaticinar el fin de la era televisiva tal como la conocemos.

Respecto al consumo actual ante eventos de último momento, Momo graficó: “Choca un tren, cae un avión, hay elecciones y vos no prendés la tele. Yo miro Twitter. Hoy se están convirtiendo los medios alternativos”.

Definición de un verdadero streamer:

Al analizar el fenómeno actual de las transmisiones en vivo, Benavides marcó una clara diferencia entre las nuevas plataformas y los creadores orgánicos.

“El stream nació como una persona multifacética, multitécnico. Vos sos tu técnico, tu director, tu productor, tu guionista, tu iluminador. Sos una persona que cumple 10 roles en una”, explicó.

En ese sentido, concluyó de manera tajante: “Hoy se transmite por streaming, genial. Eso no te convierte en streamer”.

Los inicios con Coscu y el "vacío legal" de Twitch:

Haciendo memoria sobre las primeras épocas, Momo recordó la genialidad de Martín Pérez Disalvo (Coscu) para esquivar las estrictas reglas iniciales de Twitch: “Arrancaba Twitch recién empezaba y no estaba la categoría In Real Life. Tenías sanciones si no sucedía lo que ponías en el título”.

Y agregó: “Él jugaba al LOL, entonces dejaba una ventana abierta con el LOL y lo veías hablar con un LOL abierto. No había un vacío legal, el tipo lo encontró, increíble”.

Además, destacó el arraigo local del formato: “Todo esto, los españoles que hoy están pegados no la habían ni cuadrada. Estamos hablando de que esto nace acá, esto es Argentina 100% Argentina”.

“No veo qué dirigente va a venir, veo mucho egoísmo y personalismo":

El camino intelectual de Gerónimo Momo Benavides cruza la academia con el análisis crudo de la realidad nacional, una faceta que se reavivó a partir de una historia de Instagram donde se lo vio escribiendo un texto académico.

“Decidí escribir acerca de la construcción de poder, como la determinaba Max Weber; el carisma y la personalidad de ciertas figuras”, reveló el streamer, quien fue ayudante de cátedra durante años en la materia de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

Al trazar un paralelo entre los grandes líderes carismáticos del siglo XX y la actualidad, Benavides fue lapidario con el escenario contemporáneo: “Hoy en el siglo XXI, por lo menos en Argentina, la decadencia de la dirigencia política es tal que esa gente parecen como si estuviésemos hablando de Albert Einstein y de mi sobrinito que puede tener 4 años”.

Al ser consultado sobre qué figuras logran captar su atención en las redes sociales, rescató de manera particular a dos dirigentes opositores por su actitud, más allá de las diferencias ideológicas.

“Con Guillermo Moreno, es un tipo que lo quiero, coincido en alguna cosita pero en un montón no coincido, pero el tipo se planta a defenderse. Yo digo 'este tipo tiene pelotas'”, aseguró.

De igual forma, se refirió al referente del Frente Patria Grande: “Lo veo a Grabois, que en algún momento yo no coincido en nada cuando habla del peronismo, y tengo que decir que es el único tipo que se planta en el Congreso a alzar la voz, pero no me gustan”, sumó.

La "militancia de la austeridad" en Tolosa:

Al ser consultado sobre sus raíces, Benavides reivindicó con orgullo su infancia en el barrio platense de Tolosa: “Yo no tengo vergüenza de decirlo que era de una familia muy humilde, a mí la palabra pobre no me gusta”.

“Mientras menos tuve fui más feliz. No con esto hago una apología de la pobreza ni un romanticismo, sino una militancia de la austeridad”, aclaró.

Recordó también que en su hogar todo se arreglaba a mano: “Eran cuatro hombres, todos con educación técnica. Rara vez se contrataba a alguien para hacer algo. Todo lo hacíamos nosotros. ¿Te das maña con todo? Sí, 100%”.

Educación pública y el peligro de la Inteligencia Artificial:

Como graduado de la Universidad Nacional de La Plata, defendió fervientemente la formación estatal: “Poder acceder a la educación pública me hizo ser una persona formada. Es un derecho adquirido que creo que no vamos a tomar conciencia hasta que se pierda, desgraciadamente”.

No obstante, se mostró sumamente preocupado por el uso que las nuevas generaciones le dan a las herramientas tecnológicas: “Estamos viendo una extensión de la inteligencia del ser humano. Hoy un pibito usa inteligencia artificial para falsificar la foto de una compañerita, tenemos un gran problema”.

“Estamos utilizando la tecnología para cualquier basura”, afirmó.

Advirtió también sobre el impacto en el ámbito profesional: “Mi hermano es un jurista crack y ha visto escritos de abogados que están hechos con Chat GPT, que no leen el texto de lo que hicieron. Me preocupa el día de mañana, ¿quién me va a operar? ¿Un pibe que presentaba un trabajo de medicina con internet?”.

El costo de opinar de política y el " establishment":

Momo habló de las distintas comunidades que lo rodean y el impacto negativo que le genera manifestar sus posturas ideológicas: “Yo pierdo todo el tiempo cuando me expreso públicamente. Laboralmente no te suma, de hecho te resta”.

Y añadió: “Hay muchas marcas que no les gusta. Yo sé muy bien que a mí me sumaría un montón hablar bien de ciertas personas, de ciertos políticos o de cierto establishment. No me importa, yo tengo mi conciencia”.

El diagnóstico de distimia y la salud mental:

Uno de los momentos más íntimos de la nota fue cuando abordó sus problemas de salud mental: “Me llevó a hacerlo el hecho de que debe haber un montón de chicos que están en la misma situación que yo y no lo saben. A veces la angustia, la tristeza y la ansiedad no las podemos identificar”.

Detalló qué le transmitió su médico sobre la distimia: “El psiquiatra me dice: 'No llegás a una depresión, no es que no te podés levantar de la cama, pero sí estás angustiado, triste, y estás todo el tiempo con una nube que no llega a llover pero está la nube dando vueltas'”.

Con alivio, Momo confirmó: “Fui a pedir ayuda y esta fue la respuesta. Me hizo muy bien, estoy mucho mejor”.

El boxeo en Platense y su faceta impulsiva:

De cara a su próximo combate el 18 de diciembre en el estadio del club de sus amores, Platense, Benavides analizó sus debilidades en el ring: “En mi caso, depende 100% de la cabeza. Me di cuenta que cuando yo no estoy bien mentalmente arriba hago un papelón”.

Vinculó esto con su personalidad fuera del cuadrilátero: “Cometo muchos errores por ser impulsivo. El ser impulsivo me lleva a cometer los peores errores”.

El deseo de explorar la actuación:

Hacia el cierre de la entrevista, Momo confesó cuál es el arte que le genera mayor curiosidad a futuro: “A mí me gustaría actuar en una serie o película. Hace poco hice una serie vertical en shorts que me divertí mucho actuando”.

“No quedarme quieto, quiero algo más, quiero que el próximo paso sea eso”, dijo.