"Volvía dado vuelta mal": Paulo Londra contó por qué dejó de tomar alcohol y de fumar hace 2 años

El regreso de Paulo Londra a la escena no solo trajo nueva música, sino también una versión completamente renovada de sí mismo.



En una profunda e íntima entrevista, el artista argentino reveló los alarmantes motivos que lo llevaron a cortar de raíz con el alcohol y el tabaco, una decisión firme que tomó hace exactamente dos años y que hoy defiende como el mejor movimiento de su carrera.



“Me cambió la vida, bro, literalmente”, confesó Londra al ser consultado sobre su presente.



Lejos de ocultar los excesos del pasado, el cordobés explicó con total naturalidad cómo las sustancias se habían convertido en un peligroso combustible para su proceso creativo en el estudio de grabación.



“Yo lo usaba como, no sé, iba al estudio y yo para entrar en confianza capaz tomaba un trago. Después, si hacía una buena canción, me ponía alegre y tomaba otro trago, y después volvía dado vuelta mal y no daba”, relató.



Fue ese límite el que lo hizo reaccionar a tiempo y replantearse el rumbo de su salud física y mental.



“Dije: 'No, vamos a empezar a regular eso. No puede ser una máquina de solo funcionar tomando alcohol'. Y el alcohol es así, boludo, es muy culado porque es muy social”, contó.



Sin embargo, el desafío no fue menor, ya que decidió erradicar también el cigarrillo al mismo tiempo.



“Lo puedo dejar flama, y el cigarrillo también, o sea todo. Al principio lo pasas un poco mal, un poco de síndrome de abstención”, admitió con honestidad.



Una tradición bien argentina:



“Me ayudó este, el mate. Yo tomo mate y ya está”, contó el artista al mostrar la típica bebida argentina que fue clave para luchar contra la abstinencia.

A raíz de su confesión, los conductores del programa le propusieron hacer un cálculo de cuánto mate ha consumido en su vida.

El músico se sorprendió con las matemáticas tras revelar su rutina diaria: “Yo debo tomar dos termos al día, de lunes a lunes. ¿Cuánto está el termo? Un litro. Dos litros al día”.

Al calcular que lleva unos 11 años con este hábito constante, la cifra superó los 7.000 litros, a lo que Londra reaccionó entre risas: “¡Uf, es bastante, eh! Es una banda, es un mar de mate. Pero es muy bueno para mí”.



Entre cielos: canciones que nacen desde la luz



El despeje de sus adicciones coincide directamente con el sonido de su nuevo disco, titulado Entre cielos.

El cantante explicó que el arte de tapa y el concepto del álbum reflejan su estado de salud mental actual.

“Visualizamos mucho el cielo. Me siento en una etapa de mi vida en donde por fin estoy despejado, muy tranquilo, muy en paz y dejándome llevar por las emociones”, contó.

La presión de competir contra sus propios mega hits:



Al ser interrogado sobre si siente la presión de superar en números a canciones históricas como Adán y Eva, Paulo fue tajante sobre su ética artística.



“No lo pienso la verdad, intento disfrutarlo. Yo me meto al estudio y no quiero hacer algo que ya hice, ya no me motiva, no me enciende. Yo quiero hacer algo distinto y seguir explorando, como un pirata”, expresó.





De hecho, confesó que ya no se siente tan conectado con su catálogo viejo: “Si me das a elegir qué música me gusta más, me gusta más la que voy haciendo ahora, porque la vieja la tengo quemadísima”.



"El quilombito más hermoso": su rol como papá de tres niñas

Otro de los pilares de su madurez es su paternidad.

Con tres hijas pequeñas en casa (la mayor de 6 años y la menor de apenas meses), Londra admitió el hermoso caos de su rutina.



“Lo que sí duele es no dormir con la más bebé, y las más grandes también están en esa etapa de levantarse y querer dormir con vos. Es un quilombito, pero el quilombito más hermoso que te puede tocar”, relató.



También reconoció que le cuesta mucho imponer autoridad con ellas debido a la ternura que le generan: “Tu debilidad es tu princesa. Te mira y vos la ves así tan tierna, y es muy difícil hacerte el rudo, decirle 'no'”.



Su exigente primer filtro: la relación con su padre



A pesar de ser una estrella mundial, Paulo reveló que el crítico más duro de su música sigue estando en su casa: “Mi viejo...siempre, siempre, siempre me critica el culeado, pero yo creo que es parte de ser papá, ¿no?”.



Lejos de molestarle, el músico asegura que esa exigencia lo empuja a mejorar: “Me gusta hasta que no me la dé tan fácil, te da como motivación de seguir buscando eso”.



Su fanatismo por el anime:



En sus tiempos libres, la televisión de los Londra se divide entre los dibujitos de sus hijas y la gran pasión de Paulo: el anime.





“Yo veo mucho anime. Y si lo veo en idioma original queda muy raro, bro, muy raro”.



El cantante destapó su lado más geek al coronar a su serie favorita: “Para mí Naruto. Acabó Naruto pero ahora sigue Boruto, que es el hijo...Fue arriesgado, muy arriesgado, y yo siento que banco a la gente que se arriesga”.