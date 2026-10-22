"¡Allá vamos!": El Papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

Durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro, un matrimonio de Santa Fe vivió un momento inesperado.



El Papa León XIV se detuvo frente a ellos, escuchó su pedido de que visite el país y respondió con una sonrisa, “Argentina, allá vamos”. La frase, registrada en video, se sumó a una serie de señales que en las últimas horas reforzaron la expectativa por la gira sudamericana del pontífice, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

Fue la primera audiencia que León XIV encabezó desde que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma.



La cirugía, de 90 minutos, buscó retirar un adenocarcinoma detectado en fase temprana. El pontífice recibió el alta el sábado 17 de octubre y el domingo reapareció ante los fieles durante el rezo del Ángelus, donde adelantó que retomaría sus actividades “gradualmente”.



Sin embargo, y según describieron los medios de comunicación, durante la actividad recorrió la plaza durante 15 minutos en el papamóvil bajo la lluvia, pronunció una catequesis de extensión habitual sobre el matrimonio y la familia, y cerró con un padrenuestro cantado a voz fuerte.



Horas después de la audiencia, el Vaticano difundió un comunicado con los resultados de los estudios histológicos: el adenocarcinoma estaba localizado y no será necesario ningún tratamiento adicional.



Los doctores Vincenzo Carbone y Stefano Margaritora firmaron el informe, lo que despejó una de las principales incógnitas en torno a la capacidad del pontífice de afrontar un viaje intercontinental.



El contexto del encuentro:



Cada miércoles, el Vaticano ofrece durante la audiencia general un beneficio llamado Sposi Novelli, que otorga a las parejas recién casadas un asiento preferencial en la primera fila.

Según consignó el medio Aire de Santa Fe, los argentinos Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín gestionaron el acceso semanas antes por correo electrónico y lograron ubicarse entre los beneficiados. Tras la catequesis, cuando León XIV recorría el sector reservado a diplomáticos, cardenales y novios, la mujer le dijo: “Lo esperamos en Argentina, papa”.



El hombre repitió la frase y el pontífice contestó sin dudar: “Argentina, allá vamos”.



A este comentario se suma otro gesto. Una bandera argentina apareció entre las vallas de la Plaza San Pedro cuando el papamóvil avanzaba frente a los fieles.



El Papa León levantó el pulgar al pasar junto a ese sector y la secuencia, registrada en una imagen difundida por el Vaticano, quedó ligada a la expectativa por su visita al país prevista para noviembre.



A su vez, el Arzobispado de Córdoba difundió ayer otro breve diálogo con el pontífice: “Un saludo espontáneo al papa León XIV se convirtió en un motivo de alegría y esperanza para nuestra Iglesia cordobesa. Durante la audiencia pública de este miércoles, dos hermanos religiosos de nuestra Arquidiócesis pudieron expresarle que lo esperamos en Córdoba”.

La Arquidiócesis, además, difundió el testimonio escrito del hermano Fernando León: “Hoy tuvimos, como grupo de Tutti Fratelli —50 Religiosos Hermanos, de 12 Congregaciones, de 25 nacionalidades, de los 5 continentes—, la audiencia pública de los miércoles con el Papa León XIV. Pudimos darle la mano y decirle: ‘Padre, te esperamos en Córdoba’; a lo que respondió: ‘Allí estaré’.”



La palabra oficial:



Pese a las reiteradas señales favorables, el Vaticano aún no emitió una ratificación formal del viaje. No obstante, la Santa Sede confirmó el envío de una delegación oficial hacia finales de octubre para inspeccionar los esquemas de seguridad y los aspectos logísticos del recorrido pastoral en Argentina.



El itinerario prevé la llegada de León XIV al país el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo, con actividades en la Casa Rosada, una audiencia con el presidente Javier Milei, actos pastorales en Buenos Aires y Luján —donde oficiaría una misa frente a la Basílica el miércoles 11 antes de partir hacia Lima— y la escala cordobesa.