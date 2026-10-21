“Soy muy fan de Messi desde pequeña”: Aitana reveló su amor por la Selección Argentina

Aitana se encuentra en el país en el marco de su esperada gira latinoamericana, con la que se presentará en tres conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena.

Antes de subirse al escenario, la artista pasó por los estudios de Luzu TV para conversar con el equipo de Nadie Dice Nada.

En una charla íntima y relajada, sorprendió a todos al confesar su profundo cariño por los colores albicelestes y su enorme admiración por el astro del fútbol mundial.

La artista no dudó en dejar en claro que su simpatía por Argentina no es una postura casual para quedar bien con la prensa local. Remarcó que su vínculo con el país viene desde hace muchos años a través del deporte.

"Yo soy muy fan de la Selección Argentina también y siempre lo he dicho, no es porque venga a Argentina y quiera quedar bien", afirmó.

Al indagar sobre los motivos de este sentimiento, la intérprete de "Vas a Quedarte" remarcó sus raíces como seguidora del Barcelona y su devoción absoluta por el capitán argentino.

"Yo soy del Barça, además, tenemos mucho que agradecerle a Messi siempre para toda la vida. Soy muy fan de Messi desde pequeña. Obviamente íbamos con Argentina”, dijo.

La cantante recordó con mucha emoción cómo vivió la histórica final del Mundial de Qatar 2022 junto a una de sus compañeras de trabajo de aquel momento.

"Me emocioné en el 2022 en Qatar. En su momento trabajaba con una chica argentina que era guitarrista, entonces ella estaba muy emocionada de que pudiese ganar Argentina y lo estuvo grabando”, relató.

Y agregó: “Estábamos todos así en la tele como 'por favor, por favor'. Fue muy emocionante".

El fenómeno de “Superestrella”:

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Aitana repasó el curioso camino de su éxito "Superestrella", una canción que inicialmente no fue pensada como el corte principal de su álbum debido a las dudas y la timidez que le generaba el propio título.

"Para mí 'Superestrella' es una canción como tan irónica. Me da muchísima vergüenza esto. Me parecía una canción un poco de broma, entonces no me esperaba lo que ha terminado pasando", contó.

El tema musical, que cuenta con una fuerte impronta local al haber sido desarrollado junto a los productores argentinos Nico Coton y Gale, terminó convirtiéndose en un himno inesperado en los vestuarios deportivos y las redes sociales de la región.

"Al principio salió y pasó muy desapercibida porque no fue un single, incluso como que no tenía video, no tiene ninguno. Se puso número uno en España y a los meses se puso bastante arriba también en México”, explicó.

Y agregó: “Iba como subiendo poco a poco y ya luego cuando llegó lo de la Selección...A mí me gusta mucho ver el fútbol. Cuando vi que en el primer partido cuando ganaban ponían 'Superestrella'...yo no lo sabía, a mí no me habían dicho, fue una cosa como que les gustó y me hizo mucha ilusión", reconoció.

Aitana reveló que compuso el tema de una manera muy orgánica y espontánea: "Es una canción que escribí en plan sin música, en el blog de notas".

"Yo lo que hago cuando tengo un concepto para una canción es escribir cosas que no riman, simplemente escribo como una historia para no olvidarlas", explicó.

El calor del público latinoamericano:

Tras haber pisado escenarios icónicos como el Gran Rex en 2022, afirmó estar viviendo una etapa maravillosa gracias a la intensa energía que recibe en esta parte del mundo.

"Siempre me ha parecido un público de los más increíbles, tengo que decir la verdad. Mis fans allí donde voy son muy pasionales", dijo.

Finalmente, al reflexionar sobre la gran distancia geográfica que separa a España de Argentina, Aitana concluyó con una cálida definición sobre la hermandad entre ambas culturas.

"Estoy muy contenta de estar en Argentina. Lo siento como un país como si fuésemos hermanos estando tan lejos realmente. Hay una vibra medio parecida y me siento muy en casa siempre", reflexionó.

Su relación con Plex:

La cantante decidió poner fin a las especulaciones y relató, en carácter de exclusiva, el verdadero trasfondo de cómo nació su historia de amor con el creador de contenido.

"Nadie lo sabe, exclusiva...Él vino porque yo hice un documental con Netflix, 'Metamorfosis', y a mí en su momento me dijeron: 'Deberías de invitar a gente para que venga, que sea algo más cercano... También puedes invitar a youtubers tal'. Yo sinceramente creo que le seguí porque me pareció guapísimo y le empecé a seguir y ya está", contó la artista.

Aitana aclaró que el primer contacto fue de lo más natural y que, debido a su estado de ánimo de aquel momento, no tenía intenciones de conquistarlo.

"Le escribí a él, a Grefg y a Ibai directo, a los tres. No fue algo exclusivo. Les dije: 'Oye, estoy haciendo esto si queréis venir tal, me haría ilusión'. En ese momento de mi vida me acaban de diagnosticar una depresión, estaba como... ¿sabes?, en plan no estaba en momento ligoteo con nadie la verdad. Sí que me parecía guapísimo, pero le escribí y ya está", detalló.

Sin embargo, el impacto al verlo en la alfombra roja fue inmediato y la motivó a dar el primer paso esa misma noche: "Cuando yo le vi fue como...¡uy!, ¿sabes? No sé, fue como una cosa de...tan alto, tan todo, fue como 'oh, Dios mío'. Yo le saludé y le dije: 'Ay, eres muy alto'”.

Y siguió: “Le dije: 'Oye, vamos a ir luego todos de fiesta... ¿te quieres venir?', y me dijo: 'No, no puedo, mañana me voy a dar la vuelta al mundo'. Yo digo: 'No me puedo creer que me guste un chico y se vaya a dar la vuelta al mundo'. Le escribí a las 3 de la mañana, yo con dos copas de más, y le dije: 'Oye, me ha gustado mucho conocerte, te paso mi teléfono para lo que sea'".

El accidentado debut de Aitana al volante en Madrid:

Aitana divirtió a los conductores al desmentir un rumor de la producción, aclarando que no protagonizó un gran accidente en la vía pública, aunque admitió su error en un estacionamiento subterráneo.

"No choqué, soy muy buena conductora. Lo que me pasó fue que entré en un supermercado que tenía un parking muy estrecho porque los parkings de Madrid y del centro son muy estrechos. Bueno, pues sí, choqué un poco cuando entré, pero no fue con otro, fue que cuando yo me fui a meter en la rampa del parking y giré, no calculé bien y rayé el coche", explicó.

La artista detalló los momentos de extrema tensión y vergüenza que vivió dentro del lugar cuando el automóvil quedó completamente atascado y los testigos comenzaron a notar quién estaba al volante.

"Lo malo es que no podía sacar el coche de ahí, o sea, porque si lo sacaba lo volvía a rayar y entonces empecé a crear una cola. Yo me empecé a poner nerviosa y la gente me empezó a ver detrás, pero ya no he vuelto a chocarlo nunca más", contó.

El código secreto de Aitana y sus amigas para rescatarse en las fiestas:

Entre risas, la cantante detalló que, si bien no tiene problemas en que le avisen si tiene algún inconveniente estético en público, sí desarrolló estrategias con su círculo íntimo para poder escapar de situaciones incómodas o de personas demasiado insistentes durante las salidas nocturnas.

"A veces mis amigas, sobre todo mi amiga Violeta, me dicen: 'Claro, yo no sé si alguien te va a hablar, no en plan de fans ni nada, de algún amigo que a lo mejor estamos en una fiesta y como que me está hablando mucho rato...no sé si quieres que te vaya a salvar y te saque'. Entonces es como ese tipo de señales", comenzó el relato.

La artista confesó que el método ha ido evolucionando con el paso de los años y la confianza, volviéndose mucho más sutil y directo.

Y dijo: "La verdad es que ya ni me acuerdo (de la señal original). Eso fue al principio cuando empezamos a ser muy amigas, pero ahora ya simplemente como que la miro. Es como que hago como así, la miro y ya está ahí, y la miradita es fácil".