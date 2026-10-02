"El papa se va a encontrar con una Argentina herida y donde la descalificación está en la orden del día": mensaje de Jorge García Cuerva

Tras una misa en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que el Pontífice se encontrará con “una Argentina en crisis y dividida por la grieta”.

Asimismo, vinculó la tradicional marcha de este fin de semana a Luján, con la visita apostólica prevista para noviembre.

Según el prelado, la caminata hacia la Basílica será una instancia de preparación espiritual para recibir al Papa, en un año en el que se espera la llegada de más de un millón de peregrinos y un operativo especial con miles de voluntarios y la colaboración de los distintos niveles de gobierno.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV, García Cuerva dijo: “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”. El arzobispo remarcó que la polarización política y social impacta de lleno en la vida cotidiana.

Y añadió: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”.

Además, también hizo referencia a la persistencia de la crisis social y económica: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

A pesar del diagnóstico, el arzobispo subrayó que el país mantiene la esparanza y la voluntad de salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó, en alusión al espíritu de quienes participarán de la peregrinación y esperan la llegada del Papa como un momento de encuentro y renovación.

Cronograma de feriados:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional extraordinario en todo el territorio de la República Argentina.

Martes 10 de noviembre: Feriado jurisdiccional exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado jurisdiccional exclusivo para la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Actividad bancaria:

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que no habrá atención en sucursales bancarias de todo el país el martes10 de noviembre.

Como el viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario y se suma el fin de semana y el feriado nacional del lunes 9, las entidades financieras acumularán cinco días sin atención presencial consecutiva (del viernes 6 al martes 10 de noviembre).

Cómo será el megaoperativo de seguridad en la provincia de Buenos Aires:

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó detalles sobre el operativo de seguridad para la visita del papa León y adelantó cortes de tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires.

“El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione”, detalló Alonso.

Al respecto, agregó: “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”.

La agenda:

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede se ha dado a conocer el cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina compartió los detalles de la agenda que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES

16:30 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

17:00 VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”

17:20 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”

17:50 VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18:30 ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Lunes 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15 VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”

11:30 SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”

16:10 ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina

17:30 ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”

18:45 CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

19:45 Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Martes 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

07:30 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00 Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00 SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15 VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”

Miércoles 11 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00 VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES

10:00 SANTA MISA en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján

13:30 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”

14:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima