"Fui por 7 días a Las Vegas y me quedé 60": Gastón Gaudio reveló que tras su retiro se "descarriló un poco"

Durante una distendida charla, Gastón Gaudio sorprendió al relatar el llamativo viaje que realizó con un grupo de amigos a Las Vegas.

El ex tenista reveló que la estadía, planeada inicialmente para una semana, se extendió durante dos meses y que decidió irse cuando sintió que la situación había perdido todo límite.

La conversación comenzó cuando el entrevistador le preguntó a Gaudio cómo había enfrentado el cambio de vida tras dejar el tenis profesional.

“Me descarrilé un poco”, respondió el campeón de Roland Garros 2004, antes de admitir que durante esos años también se había sentido contenido por las exigencias de su carrera.

Inicialmente, Gaudio evitó inicialmente dar detalles. Sin embargo, mencionó a Las Vegas.

El ex jugador explicó que no se trató de una mudanza, sino de una escapada con cinco amigos. Uno de ellos era tenista. El plan contemplaba pasar poco más de siete días en la ciudad, aunque el grupo terminó por modificar por completo su calendario.

“Fui por siete días y nos quedamos sesenta días en Las Vegas”, contó Gaudio.

En este sentido, Gaudio reconoció que siete días ya eran “mucho”, por lo que 60 jornadas habían sido una experiencia todavía más intensa. Después, el ex deportista comparó el clima de aquellos días con las películas en las que los personajes parecen permanecer siempre de noche y desconectados del exterior.

Durante la charla, Rafa también repitió la creencia (que no tiene sustento hasta el momento) de que los hoteles y casinos incorporan oxígeno al sistema de aire acondicionado para que los visitantes tengan menos sueño y continúen jugando.

El final del viaje:

Gaudio explicó que su decisión no tuvo que ver con una cifra concreta, sino con una advertencia personal. “Cuando me asusté, dije: ‘Ya me parece que se está yendo de las manos’”, relató.

El ex tenista precisó que abandonó Las Vegas en el día 58, mientras que dos de sus amigos se quedaron hasta completar los 60. No quiso revelar qué sucedió después, aunque deslizó que el desenlace no había sido bueno.

“Yo me escapé. Por suerte. Siempre caigo bien parado, como los gatos”, cerró Gaudio.

La exigencia del deporte:

El tenis de alta competencia exige un nivel de madurez y aislamiento que pocos deportes demandan a tan temprana edad.

Así lo reflejó Gastón Gaudio al analizar el lado B de su etapa formativa y echó por tierra la idea de que se pueda alcanzar la élite con liviandad: "El tenis es sacrificado, sí. Empezás muy joven. Es solitario”.

Para Rafa, el éxito en una disciplina individual no entiende de atajos ni de concesiones temporales, lo que obliga a los deportistas a quemar etapas de forma acelerada.

"Necesitas ser demasiado profesional y demasiado serio cuando sos muy chico. Sos muy chico, no tenés la cabeza. Vos a los 14 no estabas ni pensando en trabajar ni nada, y nosotros pasamos por esa etapa que te perdés este miles de situaciones, pero a pesar de eso estabas enfocado porque tenías un objetivo", detalló sobre la mentalidad de hierro que debió forjar para conquistar Roland Garros.

La paternidad:

Además de repasar las presiones del tenis, el ex tenista se tomó un momento para hablar de su paternidad y el profundo cambio que significó en su vida el nacimiento de su segunda hija.

Reconoció la debilidad y el magnetismo especial que siente un padre al tener una nena: "Yo todavía no llegué a eso pero estoy fascinado, estoy fascinado también con el varón, ojo, ser padre es algo tremendo, es increíble”.

Conmovido por el presente familiar con sus dos pequeños hijos, Gaudio resumió ese sentimiento tan profundo y transformador asegurando que se trata de "una cosa que no se puede explicar".

Los medios:

La exposición mediática y el centro de atención pública nunca fueron escenarios donde el ex tenista se moviera a gusto, una postura que mantuvo firme incluso tras su retiro del circuito profesional.

En este sentido, reconoció que su alejamiento de la pantalla chica no fue casualidad, sino una decisión deliberada y sostenida en el tiempo: "Todo esto la verdad que a mí mucho no me gustó nunca cuando jugaba, imagínate cuando no jugaba, es cierto, entonces pasaron no sé, ya hace como 15 años que no había un programa de televisión".

El recuerdo de Maradona:

Dentro de las vivencias inolvidables que le regaló el deporte, el ex tenista recordó con emoción los momentos compartidos con Diego Armando Maradona, quien llegó a irrumpir en la cancha para alentarlo en una recordada serie de Copa Davis.

Aquella cercanía decantó en una rutina de encuentros semanales que Gaudio atesora como una de las experiencias más extraordinarias de su vida: "Esa era la época que yo pasaba, creo que comíamos los jueves y jugábamos al fútbol con Diego...siempre organizaban un asado los jueves en la quinta y los invitábamos y pasaba mucho rato con Diego”.

Más allá del asombro que significaba compartir una cancha de fútbol con el astro mundial, remarcó que el verdadero magnetismo aparecía en la intimidad de las madrugadas, cuando las anécdotas del "Diez" parecían no tener fin.

“Era una hora de fútbol y después lo mejor era hasta las 5 de la mañana, Diego solo contándote historias, que era una tras otra, que no acababa nunca, era la verdad que es extraño”, recordó.

Su fanatismo por Independiente y las aspiraciones:

La devoción que genera el Club Atlético Independiente se sintetizan, para el ex tenista, en una sola figura inalcanzable: Ricardo Enrique Bochini.

Al ser consultado en el programa por la máxima leyenda de la institución de Avellaneda, el candidato a presidente no dudó un segundo en ubicarlo en el escalón más alto de la historia del fútbol, por encima de cualquier otro ícono popular: "No, Bochini es Dios. No hay nada arriba de Bochini”.

El desafío de conducir el destino institucional del "Rey de Copas" implica una alta exposición y un riesgo que pocos están dispuestos a asumir, un costo que el propio Gastón Gaudio reconoce con absoluta lucidez en su campaña de cara a las elecciones de Independiente del próximo 13 de diciembre.

A pesar de haber consolidado una vida ordenada y exitosa en el ámbito de los negocios tras su retiro del circuito profesional, el ex tenista decidió volcarse de lleno a la política del club de sus amores, impulsado por una fuerza puramente emocional.

“Hacer cosas por el club que uno ama es tremendo, muchos te dicen 'estás loco', tengo todo para perder y estoy metido acá porque la pasión no se puede, no lo puedes evitar, o sea, no están pasando un buen momento", admitió.